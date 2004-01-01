Apache Druid, olay odaklı veriler üzerinde saniye altı OLAP sorguları için özel olarak tasarlanmış, yüksek performanslı, gerçek zamanlı bir analitik veritabanıdır. Metamarkets'te geliştirilen ve şimdi bir Apache üst düzey projesi olan Druid, Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft ve Walmart gibi şirketlerde kullanıcı odaklı analitikleri, ağ telemetrisini, uygulama performansı izlemeyi ve tıklama akışı panolarını desteklemektedir.

Druid'i kendi VPS'inizde barındırmak, size Kafka ve Kinesis'ten akış alımı, zaman serisi filtreleme ve yüksek eşzamanlılıkta toplama işlemleri için optimize edilmiş, sorgu başına bulut ücretleri veya satıcıya bağımlılık olmadan sütun odaklı bir sorgu motoru sunar. Yerleşik web konsolu, SQL keşfini, alım özelliklerini, veri kaynağı yönetimini ve küme sağlığını tek bir tarayıcı sekmesinden yönetir.