Apache Druid'i tek tıkla dağıtın.
Akış ve geçmiş olay verileri üzerinde büyük ölçekte hızlı ve detaylı sorgular için tasarlanmış gerçek zamanlı analiz veritabanı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Druid ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Druid, olay odaklı veriler üzerinde saniye altı OLAP sorguları için özel olarak tasarlanmış, yüksek performanslı, gerçek zamanlı bir analitik veritabanıdır. Metamarkets'te geliştirilen ve şimdi bir Apache üst düzey projesi olan Druid, Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft ve Walmart gibi şirketlerde kullanıcı odaklı analitikleri, ağ telemetrisini, uygulama performansı izlemeyi ve tıklama akışı panolarını desteklemektedir.
Druid'i kendi VPS'inizde barındırmak, size Kafka ve Kinesis'ten akış alımı, zaman serisi filtreleme ve yüksek eşzamanlılıkta toplama işlemleri için optimize edilmiş, sorgu başına bulut ücretleri veya satıcıya bağımlılık olmadan sütun odaklı bir sorgu motoru sunar. Yerleşik web konsolu, SQL keşfini, alım özelliklerini, veri kaynağı yönetimini ve küme sağlığını tek bir tarayıcı sekmesinden yönetir.
Apache Druid uygulamasının temel özellikleri
Yerleşik web konsolu
Ayrı bir istemciye ihtiyaç duymadan SQL sorguları, veri alım özellikleri, veri kaynağı yönetimi ve küme sağlığı izleme için tarayıcı tabanlı kullanıcı arayüzü.
Gerçek zamanlı alım
Kafka, Kinesis veya HTTP'den gelen olayları, tam bir kez teslimat garantileriyle, saniyeler içinde sorgulanabilir veri kaynaklarına aktarın.
Sütunlu zaman serisi deposu
Sütun tabanlı depolama, bitmap indeksleri ve zaman tabanlı bölümleme ile milyarlarca satır üzerinde saniye altı filtreler ve toplama işlemleri sunar.
Lambda mimarisi
Akış ve toplu veri kaynakları üzerindeki birleşik sorgu katmanı, panoların gerçek zamanlı olayları geçmiş bağlamla şeffaf bir şekilde birleştirmesine olanak tanır.
SQL ve yerel sorgular
Standart ANSI SQL artı JSON tabanlı yerel sorgu API'si, analistlere ve uygulamalara aynı veri kaynaklarına esnek erişim sağlar.
Apache Druid uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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