ArchiveBox'ı tek tıkla dağıtın.
Web sayfalarını, videoları ve belgeleri birden çok formatta korumaya yönelik, kalıcı erişim sağlayan kendi sunucunuzda barındırılan bir internet arşivleme platformu.
ArchiveBox için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ArchiveBox ile neler oluşturabilirsiniz?
ArchiveBox, orijinal kaynaklar kaybolduktan çok sonra bile içeriğin erişilebilir kalmasını sağlamak için web sitelerini HTML, PDF, ekran görüntüleri, WARC dosyaları ve çıkarılan medya olarak yakalayan, önde gelen açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan web arşivleme platformudur. 18.000'den fazla GitHub yıldızı ve 2017'den beri aktif geliştirme ile işiniz için önemli olan içerikler için Internet Archive'a bağımlılığa güvenilir bir alternatif sunar.
ArchiveBox'ı kendi kendine barındırmak, arşivlenmiş içerik üzerinde size tam veri egemenliği sağlar; bu, yasal, uyumluluk ve delil zincirinin önemli olduğu gazetecilik iş akışları için kritik öneme sahiptir. Saklama politikalarını, yedekleme stratejilerini ve erişim izinlerini siz kontrol edersiniz; entegre Sonic tam metin arama motoru ise büyük arşivlerde içerik bulmayı hızlı ve hassas hale getirir.
ArchiveBox uygulamasının temel özellikleri
Çoklu Biçim Arşivleme
Her sayfayı eş zamanlı olarak HTML, PDF, ekran görüntüsü, WARC ve çıkarılan medya olarak yakalayın, böylece içerik, gelecekte biri okunamaz hale gelse bile birden fazla bağımsız formatta korunur.
Tam Metin Arama
Tüm arşivinizdeki herhangi bir kelime veya ifadeyi, klasörlere manuel olarak göz atmaya veya hatalı dosya adı eşleştirmesine güvenmeye gerek kalmadan, entegre Sonic arama motorunu kullanarak anında bulun.
Otomatik Planlama
RSS akışlarının, yer imi listelerinin ve URL koleksiyonlarının günlük arşivlemesini ayarlayın, böylece önemli içerik, her yeni öğe için manuel tetikleme gerektirmeden otomatik olarak korunur.
Geniş İçe Aktarma Desteği
Doğrudan tarayıcı yer imlerinden, Pocket, Pinboard, Instapaper ve diğer hizmetlerden içe aktararak, mevcut bir okuma listesini kalıcı arşivinize taşımayı kolaylaştırır.
JavaScript Rendering
Basit HTML getiricilerin tamamen kaçırdığı içeriği yakalayarak, dinamik olarak oluşturulan sayfaları ve tek sayfalık uygulamaları paketlenmiş NoVNC tarayıcı ortamını kullanarak arşivleyin.
ArchiveBox uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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