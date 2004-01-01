ArchiveBox, orijinal kaynaklar kaybolduktan çok sonra bile içeriğin erişilebilir kalmasını sağlamak için web sitelerini HTML, PDF, ekran görüntüleri, WARC dosyaları ve çıkarılan medya olarak yakalayan, önde gelen açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan web arşivleme platformudur. 18.000'den fazla GitHub yıldızı ve 2017'den beri aktif geliştirme ile işiniz için önemli olan içerikler için Internet Archive'a bağımlılığa güvenilir bir alternatif sunar.

ArchiveBox'ı kendi kendine barındırmak, arşivlenmiş içerik üzerinde size tam veri egemenliği sağlar; bu, yasal, uyumluluk ve delil zincirinin önemli olduğu gazetecilik iş akışları için kritik öneme sahiptir. Saklama politikalarını, yedekleme stratejilerini ve erişim izinlerini siz kontrol edersiniz; entegre Sonic tam metin arama motoru ise büyük arşivlerde içerik bulmayı hızlı ve hassas hale getirir.