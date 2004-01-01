AnonUpload'u tek tıkla kurulumla dağıtın.
Gizliliğe öncelik veren, veritabanı, hesap veya izleme gerektirmeyen anonim dosya paylaşım platformu.
AnonUpload için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
AnonUpload ile neler oluşturabilirsiniz?
AnonUpload, tek bir prensip üzerine kurulu hafif bir PHP dosya paylaşım uygulamasıdır: iz bırakmadan dosya paylaşmak. Veritabanı, kullanıcı hesabı gerektirmez ve bir dosyayı kimin yüklediğini veya indirdiğini belirleyebilecek hiçbir meta veri depolamaz. Doğrudan dosya adları asla herkese açık olarak gösterilmez ve isteğe bağlı indirme gecikmesi özelliği, dosyalar hedeflenen alıcılara ulaşmadan önce otomatik kazımayı (scraping) önler.
AnonUpload'u kendi sunucunuzda barındırmak, dosyalarınızın gözetim taleplerine veya veri saklama zorunluluklarına tabi üçüncü taraf altyapılardan asla geçmediği anlamına gelir. Hangi dosya türlerinin kabul edildiğini, yüklemelerin ne kadar büyük olabileceğini ve yönetici arayüzüne kimlerin erişebileceğini siz kontrol edersiniz — gizlilik iddialarına rağmen etkinliği kaydedebilecek ticari anonim dosya paylaşım hizmetlerine güvenmek zorunda kalmadan.
AnonUpload uygulamasının temel özellikleri
Veritabanı Gerekmez
Dosyalar, veritabanı kurulumu veya bakımı olmadan doğrudan dosya sisteminde depolanır, bu da dağıtımı basitleştirir ve yaygın bir veri sızıntısı kaynağını ortadan kaldırır.
Gizli Dosya Adları
Orijinal dosya adları asla herkese açık olarak ifşa edilmez, bu nedenle indirenler içerik, kaynak veya yükleyicinin kimliği hakkında URL'den veya dizin listesinden çıkarım yapamaz.
İndirme Gecikme Süresi
Dosyaların indirilebilir hale gelmesinden önce bir bekleme süresi yapılandırarak, otomatik kazıyıcıların yüklemeleri hedeflenen alıcılara ulaşmadan önce toplamasını engelleyin.
Yapılandırılabilir Dosya Türleri
Kabul edilen dosya uzantılarının tam bir beyaz listesini tanımlayın ve özel paylaşım ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde 10 GB'a kadar maksimum yükleme boyutu limitleri belirleyin.
Yönetici Arayüzü
Yüklemeleri yönetin, depolama kullanımını izleyin ve sunucu komut satırına dokunmadan yerleşik bir yönetici paneli aracılığıyla uygulama ayarlarını yapın.
AnonUpload uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.