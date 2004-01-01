AnonUpload, tek bir prensip üzerine kurulu hafif bir PHP dosya paylaşım uygulamasıdır: iz bırakmadan dosya paylaşmak. Veritabanı, kullanıcı hesabı gerektirmez ve bir dosyayı kimin yüklediğini veya indirdiğini belirleyebilecek hiçbir meta veri depolamaz. Doğrudan dosya adları asla herkese açık olarak gösterilmez ve isteğe bağlı indirme gecikmesi özelliği, dosyalar hedeflenen alıcılara ulaşmadan önce otomatik kazımayı (scraping) önler.

AnonUpload'u kendi sunucunuzda barındırmak, dosyalarınızın gözetim taleplerine veya veri saklama zorunluluklarına tabi üçüncü taraf altyapılardan asla geçmediği anlamına gelir. Hangi dosya türlerinin kabul edildiğini, yüklemelerin ne kadar büyük olabileceğini ve yönetici arayüzüne kimlerin erişebileceğini siz kontrol edersiniz — gizlilik iddialarına rağmen etkinliği kaydedebilecek ticari anonim dosya paylaşım hizmetlerine güvenmek zorunda kalmadan.