AList'i tek tıkla kurulum ile dağıtın.
Düzinelerce bulut depolama sağlayıcısını tek bir web arayüzü üzerinden birleştiren, kendi kendine barındırılan dosya listesi ve WebDAV sunucusu.
AList için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
AList ile neler oluşturabilirsiniz?
AList, yerel depolama ve bulut sürücülerini tek bir web arayüzü altında bir araya getiren açık kaynaklı bir dosya listeleme programıdır. OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ve birçok bölgesel sağlayıcı dahil olmak üzere 30'dan fazla depolama arka ucunu destekler. Bu sayede uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya tekrar tekrar oturum açmadan tümünden dosyalara göz atabilir, önizleyebilir ve indirebilirsiniz.
AList'i kendi VPS'inizde barındırmak, depolama kimlik bilgilerini ve erişim politikalarını kontrolünüz altında tutarken, dosyalarınızı hızlı bir web UI ve tamamen uyumlu bir WebDAV uç noktası aracılığıyla sunar. Dağınık bulut hesaplarını ve paylaşılan sürücüleri tek bir özel ağ geçidinde birleştirmek için pratik bir yoldur.
AList uygulamasının temel özellikleri
Çoklu depolama back-end'leri
30'dan fazla sağlayıcıyı — yerel disk, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ve daha fazlasını — tek bir birleşik dosya ağacına bağlayın.
WebDAV sunucusu
Her bağlı depolamayı, macOS, Windows ve mobil istemcilerde sorunsuz bir şekilde bağlanan tek bir okuma/yazma WebDAV uç noktası olarak sunun.
Tarayıcı önizlemeleri
Dosyaları önce indirmeden görüntüleri, videoları, sesleri, PDF'leri, Office belgelerini ve kodları akışla görüntüleyin ve önizleyin.
Ayrıntılı paylaşım
İsteğe bağlı süre sonu olan parola korumalı paylaşım bağlantıları oluşturarak, harici alıcıların yalnızca seçtiğiniz dosyaları görmesini sağlayın.
Çevrimdışı indirmeler
URL'lerden ve torrentlerden dosyaları doğrudan monte edilmiş herhangi bir depolama arka ucuna almak için aria2 veya qBittorrent ile entegre edin.
AList uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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