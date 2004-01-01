AList, yerel depolama ve bulut sürücülerini tek bir web arayüzü altında bir araya getiren açık kaynaklı bir dosya listeleme programıdır. OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ve birçok bölgesel sağlayıcı dahil olmak üzere 30'dan fazla depolama arka ucunu destekler. Bu sayede uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya tekrar tekrar oturum açmadan tümünden dosyalara göz atabilir, önizleyebilir ve indirebilirsiniz.

AList'i kendi VPS'inizde barındırmak, depolama kimlik bilgilerini ve erişim politikalarını kontrolünüz altında tutarken, dosyalarınızı hızlı bir web UI ve tamamen uyumlu bir WebDAV uç noktası aracılığıyla sunar. Dağınık bulut hesaplarını ve paylaşılan sürücüleri tek bir özel ağ geçidinde birleştirmek için pratik bir yoldur.