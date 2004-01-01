Backrest'i tek tıkla dağıtın.
restic için web tabanlı kullanıcı arayüzü, planlanmış yedeklemeleri, göz atmayı ve geri yüklemeleri herhangi bir tarayıcıdan erişilebilir kılar.
Backrest için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Backrest ile neler oluşturabilirsiniz?
Backrest, hızlı ve güvenli yedekleme programı restic için kendi kendine barındırılan bir web arayüzüdür. restic'in güçlü tekilleştirme ve şifreleme özelliklerini temiz, tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arayüzünde bir araya getirerek, komut satırına hiç dokunmadan yedekleme planları oluşturmanıza, bunları cron ile zamanlamanıza ve tek tek dosyaları geri yüklemenize olanak tanır.
Backrest, anlık görüntüleri restic aracılığıyla depoladığı için yedeklemeler depolandığı yerde şifrelenir ve yerel disk, S3 uyumlu nesne depolama, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP ve daha fazlası gibi düzinelerce depolama arka ucunu destekler. Backrest'i kendi sunucunuzda barındırmak, yedekleme yapılandırmanızı ve kimlik bilgilerinizi tamamen sizin kontrolünüzde tutar, böylece abonelik ücreti veya satıcıya bağımlılık olmaz.
Backrest uygulamasının temel özellikleri
Planlanmış backup planları
Yedeklemelerin manuel müdahale olmadan otomatik olarak çalışması için her depoya cron tabanlı zamanlamalar tanımlayın.
Tarayıcı tabanlı geri yükleme
Anlık görüntü içeriklerine göz atın ve tek tek dosyaları veya dizinleri doğrudan web arayüzünden geri yükleyin.
Çoklu arka uç depolama
Yedekleri yerel diskte, S3'te, Backblaze B2'de, Google Cloud Storage'da, Azure Blob'da, SFTP'de ve daha fazlasında, yerel restic arka uçları aracılığıyla depolayın.
Uçtan uca şifreleme
Tüm anlık görüntüler, ana bilgisayardan ayrılmadan önce restic tarafından şifrelenir ve verilerin herhangi bir depolama arka ucunda gizli kalmasını sağlar.
Tekilleştirme ve sıkıştırma
Restic içerik tanımlı parçalama, anlık görüntüler arasında verileri tekilleştirerek zamanla depolama kullanımını önemli ölçüde azaltır.
Backrest uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.