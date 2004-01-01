Backrest, hızlı ve güvenli yedekleme programı restic için kendi kendine barındırılan bir web arayüzüdür. restic'in güçlü tekilleştirme ve şifreleme özelliklerini temiz, tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arayüzünde bir araya getirerek, komut satırına hiç dokunmadan yedekleme planları oluşturmanıza, bunları cron ile zamanlamanıza ve tek tek dosyaları geri yüklemenize olanak tanır.

Backrest, anlık görüntüleri restic aracılığıyla depoladığı için yedeklemeler depolandığı yerde şifrelenir ve yerel disk, S3 uyumlu nesne depolama, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP ve daha fazlası gibi düzinelerce depolama arka ucunu destekler. Backrest'i kendi sunucunuzda barındırmak, yedekleme yapılandırmanızı ve kimlik bilgilerinizi tamamen sizin kontrolünüzde tutar, böylece abonelik ücreti veya satıcıya bağımlılık olmaz.