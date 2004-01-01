AureusERP, Laravel 11 ve FilamentPHP 3 üzerine inşa edilmiş modern, açık kaynaklı bir kurumsal kaynak planlama platformudur. Finans, insan kaynakları, envanter yönetimi, satış ve müşteri ilişkileri yönetimini tek, uyumlu bir arayüz altında bir araya getirerek bağlantısız e-tablolara ve ayrı araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

AureusERP'yi kendi VPS'inizde barındırmak, iş verilerinizi tamamen sizin kontrolünüze verir; kullanıcı başına ücret veya satıcıya bağımlılık olmaz. 10.000'den fazla GitHub yıldızı ve aktif günlük geliştirme ile Odoo veya SAP Business One gibi ücretli ERP paketlerine güvenilir bir açık kaynak alternatifi sunar.