AureusERP için % 69 oranına varan indirim

AureusERP'i tek tıkla dağıtın.

KOBİ'ler için finans, İK, envanter, satış ve CRM'i tek bir birleşik sistemde kapsayan açık kaynaklı ERP platformu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
346,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
AureusERP'i tek tıkla dağıtın.

AureusERP için bir VPS planı seçin

En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

AureusERP ile neler oluşturabilirsiniz?

AureusERP, Laravel 11 ve FilamentPHP 3 üzerine inşa edilmiş modern, açık kaynaklı bir kurumsal kaynak planlama platformudur. Finans, insan kaynakları, envanter yönetimi, satış ve müşteri ilişkileri yönetimini tek, uyumlu bir arayüz altında bir araya getirerek bağlantısız e-tablolara ve ayrı araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

AureusERP'yi kendi VPS'inizde barındırmak, iş verilerinizi tamamen sizin kontrolünüze verir; kullanıcı başına ücret veya satıcıya bağımlılık olmaz. 10.000'den fazla GitHub yıldızı ve aktif günlük geliştirme ile Odoo veya SAP Business One gibi ücretli ERP paketlerine güvenilir bir açık kaynak alternatifi sunar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

AureusERP uygulamasının temel özellikleri

Entegre Finans Modülü

Tek bir birleşik kontrol panelinden borç ve alacak hesaplarını, defterleri, faturaları ve finansal raporları yönetin.

İnsan Kaynakları ve Bordro

Ayrı İK araçları arasında geçiş yapmadan çalışanları, sözleşmeleri, katılımı ve izin taleplerini takip edin.

Envanter Yönetimi

Stok seviyelerini, depoları, satın alma siparişlerini ve ürün hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyerek stok eksikliklerini ve aşırı stoklamayı önleyin.

CRM ve Satış Hattı

Faturalandırma ve sipariş karşılamaya doğrudan bağlı bir işlem hattı görünümü aracılığıyla potansiyel müşterileri, fırsatları ve müşteri hesaplarını yönetin.

FilamentPHP Yönetici Arayüzü

FilamentPHP 3 üzerine kurulu temiz, hızlı yönetici arayüzü, ekstra yapılandırma olmadan her modüle tutarlı bir görünüm ve his verir.

AureusERP uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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