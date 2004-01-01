AureusERP'i tek tıkla dağıtın.
KOBİ'ler için finans, İK, envanter, satış ve CRM'i tek bir birleşik sistemde kapsayan açık kaynaklı ERP platformu.
AureusERP için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
AureusERP ile neler oluşturabilirsiniz?
AureusERP, Laravel 11 ve FilamentPHP 3 üzerine inşa edilmiş modern, açık kaynaklı bir kurumsal kaynak planlama platformudur. Finans, insan kaynakları, envanter yönetimi, satış ve müşteri ilişkileri yönetimini tek, uyumlu bir arayüz altında bir araya getirerek bağlantısız e-tablolara ve ayrı araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
AureusERP'yi kendi VPS'inizde barındırmak, iş verilerinizi tamamen sizin kontrolünüze verir; kullanıcı başına ücret veya satıcıya bağımlılık olmaz. 10.000'den fazla GitHub yıldızı ve aktif günlük geliştirme ile Odoo veya SAP Business One gibi ücretli ERP paketlerine güvenilir bir açık kaynak alternatifi sunar.
AureusERP uygulamasının temel özellikleri
Entegre Finans Modülü
Tek bir birleşik kontrol panelinden borç ve alacak hesaplarını, defterleri, faturaları ve finansal raporları yönetin.
İnsan Kaynakları ve Bordro
Ayrı İK araçları arasında geçiş yapmadan çalışanları, sözleşmeleri, katılımı ve izin taleplerini takip edin.
Envanter Yönetimi
Stok seviyelerini, depoları, satın alma siparişlerini ve ürün hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyerek stok eksikliklerini ve aşırı stoklamayı önleyin.
CRM ve Satış Hattı
Faturalandırma ve sipariş karşılamaya doğrudan bağlı bir işlem hattı görünümü aracılığıyla potansiyel müşterileri, fırsatları ve müşteri hesaplarını yönetin.
FilamentPHP Yönetici Arayüzü
FilamentPHP 3 üzerine kurulu temiz, hızlı yönetici arayüzü, ekstra yapılandırma olmadan her modüle tutarlı bir görünüm ve his verir.
AureusERP uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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