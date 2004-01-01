Bagisto'yu tek tıkla dağıtın.
Çoklu para birimi, çoklu dil ve ödeme ağ geçidi desteğiyle çevrimiçi mağazalar oluşturmak için açık kaynaklı Laravel e-ticaret platformu.
Bagisto için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bagisto ile neler oluşturabilirsiniz?
Bagisto, Laravel PHP framework'ü üzerine inşa edilmiş, açık kaynaklı bir e-ticaret platformudur ve tüccarlara abonelik ücretleri veya gelir paylaşımı olmadan çevrimiçi bir mağaza işletmek için eksiksiz bir temel sunar. Müşteri arayüzü, kapsamlı bir yönetim paneli, ürün kataloğu yönetimi, sipariş işleme, envanter kontrolü ve çoklu para birimi ile çoklu dil gereksinimlerini kutudan çıktığı gibi karşılayan bir ödeme akışı ile birlikte gelir.
Bagisto'yu kendi VPS'inizde barındırmak, mağazanızın işlem kayıtlarının, müşteri verilerinin ve ürün kataloğunun tamamen sizin kontrolünüzdeki altyapıda kalması anlamına gelir; bu da veri yerleşimi gereksinimleri altında faaliyet gösteren işletmeler veya SaaS sağlayıcılarının işlem başına ücretlerinden ve platform kısıtlamalarından kaçınmak isteyenler için hayati öneme sahiptir.
Bagisto uygulamasının temel özellikleri
Çoklu para birimi desteği
Herhangi bir para biriminde ödeme kabul edin ve fiyatları müşterinin yerel para biriminde, yapılandırılabilir döviz kuru yönetimi ile görüntüleyin.
Çok dilli mağaza
Ürün sayfaları, ödeme akışları ve işlem e-postaları için yerleşik yerelleştirme ile küresel müşterilerinize tercih ettikleri dilde hizmet verin.
Esnek ürün kataloğu
Basit, yapılandırılabilir, gruplandırılmış ve indirilebilir ürünleri varyantlarla, özel niteliklerle ve dinamik fiyatlandırma kurallarıyla yönetin.
Ödeme ağ geçidi entegrasyonları
Stripe, PayPal ve diğer popüler ödeme ağ geçitlerini hazır olarak bağlayın, özel ödeme yöntemleri eklemek için bir eklenti sistemiyle.
REST ve GraphQL API'leri
Tam API kapsamı, başsız mağazalar, mobil uygulamalar oluşturmanıza veya sipariş ve ürün verilerini ERP sistemleri ve tedarik hizmetleriyle entegre etmenize olanak tanır.
Bagisto uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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