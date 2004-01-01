Bagisto, Laravel PHP framework'ü üzerine inşa edilmiş, açık kaynaklı bir e-ticaret platformudur ve tüccarlara abonelik ücretleri veya gelir paylaşımı olmadan çevrimiçi bir mağaza işletmek için eksiksiz bir temel sunar. Müşteri arayüzü, kapsamlı bir yönetim paneli, ürün kataloğu yönetimi, sipariş işleme, envanter kontrolü ve çoklu para birimi ile çoklu dil gereksinimlerini kutudan çıktığı gibi karşılayan bir ödeme akışı ile birlikte gelir.

Bagisto'yu kendi VPS'inizde barındırmak, mağazanızın işlem kayıtlarının, müşteri verilerinin ve ürün kataloğunun tamamen sizin kontrolünüzdeki altyapıda kalması anlamına gelir; bu da veri yerleşimi gereksinimleri altında faaliyet gösteren işletmeler veya SaaS sağlayıcılarının işlem başına ücretlerinden ve platform kısıtlamalarından kaçınmak isteyenler için hayati öneme sahiptir.