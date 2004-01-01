Bagisto için % 69 oranına varan indirim

Bagisto'yu tek tıkla dağıtın.

Çoklu para birimi, çoklu dil ve ödeme ağ geçidi desteğiyle çevrimiçi mağazalar oluşturmak için açık kaynaklı Laravel e-ticaret platformu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Bagisto'yu tek tıkla dağıtın.

Bagisto için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Bagisto ile neler oluşturabilirsiniz?

Bagisto, Laravel PHP framework'ü üzerine inşa edilmiş, açık kaynaklı bir e-ticaret platformudur ve tüccarlara abonelik ücretleri veya gelir paylaşımı olmadan çevrimiçi bir mağaza işletmek için eksiksiz bir temel sunar. Müşteri arayüzü, kapsamlı bir yönetim paneli, ürün kataloğu yönetimi, sipariş işleme, envanter kontrolü ve çoklu para birimi ile çoklu dil gereksinimlerini kutudan çıktığı gibi karşılayan bir ödeme akışı ile birlikte gelir.

Bagisto'yu kendi VPS'inizde barındırmak, mağazanızın işlem kayıtlarının, müşteri verilerinin ve ürün kataloğunun tamamen sizin kontrolünüzdeki altyapıda kalması anlamına gelir; bu da veri yerleşimi gereksinimleri altında faaliyet gösteren işletmeler veya SaaS sağlayıcılarının işlem başına ücretlerinden ve platform kısıtlamalarından kaçınmak isteyenler için hayati öneme sahiptir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Bagisto uygulamasının temel özellikleri

Çoklu para birimi desteği

Herhangi bir para biriminde ödeme kabul edin ve fiyatları müşterinin yerel para biriminde, yapılandırılabilir döviz kuru yönetimi ile görüntüleyin.

Çok dilli mağaza

Ürün sayfaları, ödeme akışları ve işlem e-postaları için yerleşik yerelleştirme ile küresel müşterilerinize tercih ettikleri dilde hizmet verin.

Esnek ürün kataloğu

Basit, yapılandırılabilir, gruplandırılmış ve indirilebilir ürünleri varyantlarla, özel niteliklerle ve dinamik fiyatlandırma kurallarıyla yönetin.

Ödeme ağ geçidi entegrasyonları

Stripe, PayPal ve diğer popüler ödeme ağ geçitlerini hazır olarak bağlayın, özel ödeme yöntemleri eklemek için bir eklenti sistemiyle.

REST ve GraphQL API'leri

Tam API kapsamı, başsız mağazalar, mobil uygulamalar oluşturmanıza veya sipariş ve ürün verilerini ERP sistemleri ve tedarik hizmetleriyle entegre etmenize olanak tanır.

Bagisto uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

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