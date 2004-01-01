Colanode, yerel öncelikli bir mimari etrafında inşa edilmiş hepsi bir arada açık kaynaklı bir işbirliği çalışma alanıdır. Gerçek zamanlı ekip sohbeti, zengin metin sayfaları ve vikiler, tablo, kanban ve takvim görünümlerine sahip özelleştirilebilir veritabanları ve dosya yönetimi gibi özellikleriyle Slack ve Notion'ın sunduğu tüm imkanları, tamamen kontrol ettiğiniz tek bir araçta birleştirir.

Her değişiklik önce yerel bir SQLite veritabanına kaydedilir ve arka planda sunucuyla senkronize edilir, böylece uygulama, zayıf bağlantılarda bile hızlı yanıt verir ve çevrimdışı çalışmaya devam eder. Sayfalar ve veritabanı kayıtları üzerindeki eşzamanlı düzenlemeler, Yjs destekli CRDT'lerle birleştirilerek ekip üyeleri aynı anda düzenleme yaptığında çakışmaları ortadan kaldırır. Kendi kendine barındırma sayesinde her mesaj, belge ve dosya, kullanıcı başına ücret ödemeden sahip olduğunuz altyapıda kalır.