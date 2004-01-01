Colanode'u tek tıkla kurun.
Sohbeti, sayfaları ve veritabanlarını tek bir çalışma alanında birleştiren, Slack ve Notion'a yerel öncelikli açık kaynaklı bir alternatif.
Colanode için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Colanode ile neler oluşturabilirsiniz?
Colanode, yerel öncelikli bir mimari etrafında inşa edilmiş hepsi bir arada açık kaynaklı bir işbirliği çalışma alanıdır. Gerçek zamanlı ekip sohbeti, zengin metin sayfaları ve vikiler, tablo, kanban ve takvim görünümlerine sahip özelleştirilebilir veritabanları ve dosya yönetimi gibi özellikleriyle Slack ve Notion'ın sunduğu tüm imkanları, tamamen kontrol ettiğiniz tek bir araçta birleştirir.
Her değişiklik önce yerel bir SQLite veritabanına kaydedilir ve arka planda sunucuyla senkronize edilir, böylece uygulama, zayıf bağlantılarda bile hızlı yanıt verir ve çevrimdışı çalışmaya devam eder. Sayfalar ve veritabanı kayıtları üzerindeki eşzamanlı düzenlemeler, Yjs destekli CRDT'lerle birleştirilerek ekip üyeleri aynı anda düzenleme yaptığında çakışmaları ortadan kaldırır. Kendi kendine barındırma sayesinde her mesaj, belge ve dosya, kullanıcı başına ücret ödemeden sahip olduğunuz altyapıda kalır.
Colanode uygulamasının temel özellikleri
Yerel öncelikli eşitleme
Değişiklikler önce yerel bir SQLite veritabanına yazılır ve arka planda senkronize edilir, böylece uygulama çevrimdışı hızlı kalır ve sunucu yeniden bağlandığında otomatik olarak kurtarılır.
Gerçek zamanlı ekip sohbeti
Kalıcı kanallar ve doğrudan mesajlar, ekip konuşmalarını belgeleriniz ve proje verilerinizle birlikte aynı çalışma alanında düzenli tutar.
Zengin metin sayfaları
Belgeler, wikiler ve notlar için blok tabanlı bir düzenleyici — Notion'a benzer şekilde — yapılandırılmış bilgi için gömülü içerikler, kod blokları ve iç içe sayfa hiyerarşileri sunar.
Özel veri tabanları
Bilgileri özel alanlarla yapılandırın ve tablo, kanban ve takvim görünümleri arasında geçiş yapın, böylece ayrı bir proje takipçisi veya e-tablo aracına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırın.
Anlaşmazlıksız düzenleme
Yjs destekli CRDT'ler, birden fazla kişinin aynı sayfayı veya kaydı eş zamanlı olarak, değişikliklerin üzerine yazmadan veya manuel çakışma çözümlemesi gerektirmeden düzenlemesine olanak tanır.
Colanode uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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