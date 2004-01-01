Baikal, iyi bilinen sabre/dav PHP kütüphanesi üzerine inşa edilmiş, hafif, kendi kendine barındırılan bir CalDAV ve CardDAV sunucusudur. iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook ve standart CalDAV ve CardDAV protokollerini destekleyen diğer tüm istemcilerle senkronize olan takvimler, etkinlikler, görevler ve kişiler için özel bir alan sağlar.

Baikal'ı kendi VPS'inizde barındırmak, kişisel ve ekip planlama verilerini üçüncü taraf bir takvim hizmeti yerine kendi altyapınızda tutar. Kapladığı alan kasıtlı olarak küçüktür — SQLite veya MySQL tarafından desteklenen tek bir PHP kapsayıcısı — bu nedenle küçük bir VPS'e rahatça sığar ve aynı zamanda birden fazla kullanıcıyı, paylaşılan adres defterlerini ve yerleşik yönetici arayüzü aracılığıyla ayrıntılı erişim kontrolünü destekler.