Baikal için % 69 oranına varan indirim

Baikal'ı tek tıkla dağıtın.

Takvimleri, görevleri ve kişileri tüm cihazlarınız arasında senkronize etmek için hafif, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz CalDAV ve CardDAV sunucusu.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
346,99  ₺ /ay
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30 gün para iade garantili
Baikal'ı tek tıkla dağıtın.

Baikal için bir VPS planı seçin

En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Baikal ile neler oluşturabilirsiniz?

Baikal, iyi bilinen sabre/dav PHP kütüphanesi üzerine inşa edilmiş, hafif, kendi kendine barındırılan bir CalDAV ve CardDAV sunucusudur. iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook ve standart CalDAV ve CardDAV protokollerini destekleyen diğer tüm istemcilerle senkronize olan takvimler, etkinlikler, görevler ve kişiler için özel bir alan sağlar.

Baikal'ı kendi VPS'inizde barındırmak, kişisel ve ekip planlama verilerini üçüncü taraf bir takvim hizmeti yerine kendi altyapınızda tutar. Kapladığı alan kasıtlı olarak küçüktür — SQLite veya MySQL tarafından desteklenen tek bir PHP kapsayıcısı — bu nedenle küçük bir VPS'e rahatça sığar ve aynı zamanda birden fazla kullanıcıyı, paylaşılan adres defterlerini ve yerleşik yönetici arayüzü aracılığıyla ayrıntılı erişim kontrolünü destekler.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Baikal uygulamasının temel özellikleri

CalDAV ve CardDAV

Standartlara uygun takvim ve kişi senkronizasyonu; iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 ve diğer tüm CalDAV/CardDAV istemcileriyle.

Çoklu kullanıcı hesapları

Tek bir yönetici web arayüzünden yönetilen, kendi takvimleri, görevleri ve adres defterlerine sahip ayrı kullanıcı hesapları oluşturun.

Paylaşımlı koleksiyonlar

Ekip planlaması ve kişi senkronizasyonu için aynı örnek üzerindeki diğer kullanıcılarla belirli takvimleri veya adres defterlerini paylaşın.

Hafif yapılı

SQLite veya MySQL üzerinde sabre/dav çalıştıran tek bir PHP konteyneri — mütevazı bir VPS üzerinde diğer kendi barındırılan hizmetlerle birlikte çalıştırılabilecek kadar küçük.

Yönetici web UI

Kullanıcıları, takvimleri, adres defterlerini ve temel sunucu ayarlarını, yapılandırma dosyalarını düzenlemek yerine yerleşik tarayıcı tabanlı bir kontrol panelinden yönetin.

Baikal uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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