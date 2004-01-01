Baikal'ı tek tıkla dağıtın.
Takvimleri, görevleri ve kişileri tüm cihazlarınız arasında senkronize etmek için hafif, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz CalDAV ve CardDAV sunucusu.
Baikal için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Baikal ile neler oluşturabilirsiniz?
Baikal, iyi bilinen sabre/dav PHP kütüphanesi üzerine inşa edilmiş, hafif, kendi kendine barındırılan bir CalDAV ve CardDAV sunucusudur. iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook ve standart CalDAV ve CardDAV protokollerini destekleyen diğer tüm istemcilerle senkronize olan takvimler, etkinlikler, görevler ve kişiler için özel bir alan sağlar.
Baikal'ı kendi VPS'inizde barındırmak, kişisel ve ekip planlama verilerini üçüncü taraf bir takvim hizmeti yerine kendi altyapınızda tutar. Kapladığı alan kasıtlı olarak küçüktür — SQLite veya MySQL tarafından desteklenen tek bir PHP kapsayıcısı — bu nedenle küçük bir VPS'e rahatça sığar ve aynı zamanda birden fazla kullanıcıyı, paylaşılan adres defterlerini ve yerleşik yönetici arayüzü aracılığıyla ayrıntılı erişim kontrolünü destekler.
Baikal uygulamasının temel özellikleri
CalDAV ve CardDAV
Standartlara uygun takvim ve kişi senkronizasyonu; iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 ve diğer tüm CalDAV/CardDAV istemcileriyle.
Çoklu kullanıcı hesapları
Tek bir yönetici web arayüzünden yönetilen, kendi takvimleri, görevleri ve adres defterlerine sahip ayrı kullanıcı hesapları oluşturun.
Paylaşımlı koleksiyonlar
Ekip planlaması ve kişi senkronizasyonu için aynı örnek üzerindeki diğer kullanıcılarla belirli takvimleri veya adres defterlerini paylaşın.
Hafif yapılı
SQLite veya MySQL üzerinde sabre/dav çalıştıran tek bir PHP konteyneri — mütevazı bir VPS üzerinde diğer kendi barındırılan hizmetlerle birlikte çalıştırılabilecek kadar küçük.
Yönetici web UI
Kullanıcıları, takvimleri, adres defterlerini ve temel sunucu ayarlarını, yapılandırma dosyalarını düzenlemek yerine yerleşik tarayıcı tabanlı bir kontrol panelinden yönetin.
Baikal uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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