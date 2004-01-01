Bichon, Rust ile yazılmış açık kaynaklı bir e-posta arşivleme sunucusudur. IMAP hesaplarına bağlanır, UID tabanlı senkronizasyon kullanarak mesajları artımlı olarak indirir, bir Tantivy tam metin arama dizini oluşturur ve arşivlenmiş postaları aramak, göz atmak ve dışa aktarmak için yerleşik bir WebUI ile temiz bir REST API sunar.

Bichon'u kendi VPS'inizde barındırmak, arşivlenmiş her mesajı, eki ve kimlik bilgisini kontrol ettiğiniz altyapının içinde tutar. Hesap kimlik bilgileri AES-256-GCM ile beklemedeyken şifrelenir, OAuth 2.0 jetonları otomatik olarak yenilenir ve birden fazla posta kutusu eş zamanlı olarak indirilir — bu da Bichon'u, posta kutusu başına ücret almayan ticari e-posta arşivleme hizmetlerine hızlı ve özel bir alternatif haline getirir.