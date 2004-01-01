Bichon'u tek tıkla kurun.
Uzun süreli posta kutusu koruması için IMAP, OAuth2 ve tam metin arama özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan Rust e-posta arşivleyici.
Bichon için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bichon ile neler oluşturabilirsiniz?
Bichon, Rust ile yazılmış açık kaynaklı bir e-posta arşivleme sunucusudur. IMAP hesaplarına bağlanır, UID tabanlı senkronizasyon kullanarak mesajları artımlı olarak indirir, bir Tantivy tam metin arama dizini oluşturur ve arşivlenmiş postaları aramak, göz atmak ve dışa aktarmak için yerleşik bir WebUI ile temiz bir REST API sunar.
Bichon'u kendi VPS'inizde barındırmak, arşivlenmiş her mesajı, eki ve kimlik bilgisini kontrol ettiğiniz altyapının içinde tutar. Hesap kimlik bilgileri AES-256-GCM ile beklemedeyken şifrelenir, OAuth 2.0 jetonları otomatik olarak yenilenir ve birden fazla posta kutusu eş zamanlı olarak indirilir — bu da Bichon'u, posta kutusu başına ücret almayan ticari e-posta arşivleme hizmetlerine hızlı ve özel bir alternatif haline getirir.
Bichon uygulamasının temel özellikleri
Tam metin arama
Tantivy destekli indeksleme, mesaj gövdeleri, başlıkları ve ekleri genelinde çok yönlü filtreler ve konu gruplama ile sonuçları milisaniyeler içinde döndürür.
IMAP ve OAuth2 senkronizasyonu
Parola (PLAIN/LOGIN) veya OAuth 2.0 (XOAUTH2) kimlik doğrulaması kullanarak herhangi bir IMAP sunucusuna bağlanır; Gmail ve Microsoft hesapları için otomatik jeton yenileme özelliğine sahiptir.
Artımlı arşivleme
UID tabanlı artımlı senkronizasyon, her geçişte yalnızca yeni mesajları indirerek, birden fazla eşzamanlı posta kutusunda bandwidth ve depolama kullanımını düşük tutar.
Şifrelenmiş kimlik bilgileri
Tüm IMAP ve OAuth kimlik bilgileri, dağıtım sırasında belirlenen şifreleme parolasından türetilen bir anahtar kullanılarak AES-256-GCM ile depolama sırasında şifrelenir.
Çok kullanıcılı RBAC
Rol tabanlı erişim kontrolü, paylaşılan arşivler için ek kullanıcılara hesap bazında izinler vermenizi sağlar ve erişim olaylarının tam bir denetim günlüğünü sunar.
Bichon uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
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