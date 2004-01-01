Bichon için % 69 oranına varan indirim

Bichon'u tek tıkla kurun.

Uzun süreli posta kutusu koruması için IMAP, OAuth2 ve tam metin arama özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan Rust e-posta arşivleyici.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
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30 gün para iade garantili
Bichon'u tek tıkla kurun.

Bichon için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Bichon ile neler oluşturabilirsiniz?

Bichon, Rust ile yazılmış açık kaynaklı bir e-posta arşivleme sunucusudur. IMAP hesaplarına bağlanır, UID tabanlı senkronizasyon kullanarak mesajları artımlı olarak indirir, bir Tantivy tam metin arama dizini oluşturur ve arşivlenmiş postaları aramak, göz atmak ve dışa aktarmak için yerleşik bir WebUI ile temiz bir REST API sunar.

Bichon'u kendi VPS'inizde barındırmak, arşivlenmiş her mesajı, eki ve kimlik bilgisini kontrol ettiğiniz altyapının içinde tutar. Hesap kimlik bilgileri AES-256-GCM ile beklemedeyken şifrelenir, OAuth 2.0 jetonları otomatik olarak yenilenir ve birden fazla posta kutusu eş zamanlı olarak indirilir — bu da Bichon'u, posta kutusu başına ücret almayan ticari e-posta arşivleme hizmetlerine hızlı ve özel bir alternatif haline getirir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Bichon uygulamasının temel özellikleri

Tam metin arama

Tantivy destekli indeksleme, mesaj gövdeleri, başlıkları ve ekleri genelinde çok yönlü filtreler ve konu gruplama ile sonuçları milisaniyeler içinde döndürür.

IMAP ve OAuth2 senkronizasyonu

Parola (PLAIN/LOGIN) veya OAuth 2.0 (XOAUTH2) kimlik doğrulaması kullanarak herhangi bir IMAP sunucusuna bağlanır; Gmail ve Microsoft hesapları için otomatik jeton yenileme özelliğine sahiptir.

Artımlı arşivleme

UID tabanlı artımlı senkronizasyon, her geçişte yalnızca yeni mesajları indirerek, birden fazla eşzamanlı posta kutusunda bandwidth ve depolama kullanımını düşük tutar.

Şifrelenmiş kimlik bilgileri

Tüm IMAP ve OAuth kimlik bilgileri, dağıtım sırasında belirlenen şifreleme parolasından türetilen bir anahtar kullanılarak AES-256-GCM ile depolama sırasında şifrelenir.

Çok kullanıcılı RBAC

Rol tabanlı erişim kontrolü, paylaşılan arşivler için ek kullanıcılara hesap bazında izinler vermenizi sağlar ve erişim olaylarının tam bir denetim günlüğünü sunar.

Bichon uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

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Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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