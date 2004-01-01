Artalk için % 69 oranına varan indirim

Artalk'ı tek tıkla dağıtın.

Go arka ucu ve herhangi bir web sitesine yerleştirilebilen 40 KB'lık bir JavaScript widget'ı ile hafif, kendi kendine barındırılan yorum sistemi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Artalk'ı tek tıkla dağıtın.

Artalk için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Artalk ile neler oluşturabilirsiniz?

Artalk, performanslı bir Go sunucusu ve tek bir script etiketiyle herhangi bir web sitesine veya bloga yerleştirilebilen minimal bir vanilla JavaScript widget'ından oluşan, kendi kendine barındırılan bir yorum sistemidir. Bulut tabanlı yorum platformlarının aksine, Artalk tüm yorumları, kullanıcı verilerini ve denetleme geçmişini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar — üçüncü taraf erişimi, veri toplama ve abonelik ücreti yoktur.

Arka uç, trafik arttıkça MySQL veya PostgreSQL'e isteğe bağlı geçiş imkanıyla kutudan çıktığı gibi SQLite'ı destekler. Denetleme araçları, e-posta bildirimleri, sosyal giriş, spam filtreleme, CAPTCHA ve tam bir yönetici kenar çubuğu dahildir. Bir VPS üzerinde kendi kendine barındırma, yorum verilerinizin bir platformun hizmet şartlarına değil, kendi veri saklama ve gizlilik politikalarınıza uygun olduğu anlamına gelir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Artalk uygulamasının temel özellikleri

Herhangi Bir Siteye Gömün

Tek bir 40 KB'lık JavaScript kodu parçacığı, herhangi bir web sitesini veya statik blogu Artalk örneğinize bağlar — çerçeve bağımlılığı veya derleme adımı gerektirmez.

Çoklu Site Yönetimi

Tek bir Artalk kurulumu, her siteye özel ayrı yönetici hesapları, denetleme kuyrukları ve bildirim ayarlarıyla birden fazla sitedeki yorumları yönetir.

Spam ve CAPTCHA

Yerleşik Akismet, Tencent ve Aliyun spam filtreleme entegrasyonları ile birlikte resim, kaydırma, reCAPTCHA, hCaptcha ve Turnstile CAPTCHA seçenekleri, yorum bölümlerini botlardan korur.

Sosyal Giriş

Yorumcular, GitHub, Google, Discord ve 20 diğer OAuth sağlayıcısı aracılığıyla kimlik doğrulaması yapar, böylece yorumları gerçek kimliklerle ilişkilendirirken işlem kolaylaşır.

Yönetici Kenar Çubuğu

Yerleşik bir kenar çubuğu, site yöneticilerinin yorumları incelemesine, onaylamasına, sabitlemesine ve silmesine, kullanıcıları yönetmesine ve sayfa istatistiklerini görüntülemesine, yorum arayüzünden ayrılmadan olanak tanır.

Artalk uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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