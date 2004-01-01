Artalk, performanslı bir Go sunucusu ve tek bir script etiketiyle herhangi bir web sitesine veya bloga yerleştirilebilen minimal bir vanilla JavaScript widget'ından oluşan, kendi kendine barındırılan bir yorum sistemidir. Bulut tabanlı yorum platformlarının aksine, Artalk tüm yorumları, kullanıcı verilerini ve denetleme geçmişini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar — üçüncü taraf erişimi, veri toplama ve abonelik ücreti yoktur.

Arka uç, trafik arttıkça MySQL veya PostgreSQL'e isteğe bağlı geçiş imkanıyla kutudan çıktığı gibi SQLite'ı destekler. Denetleme araçları, e-posta bildirimleri, sosyal giriş, spam filtreleme, CAPTCHA ve tam bir yönetici kenar çubuğu dahildir. Bir VPS üzerinde kendi kendine barındırma, yorum verilerinizin bir platformun hizmet şartlarına değil, kendi veri saklama ve gizlilik politikalarınıza uygun olduğu anlamına gelir.