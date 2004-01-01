Artalk'ı tek tıkla dağıtın.
Go arka ucu ve herhangi bir web sitesine yerleştirilebilen 40 KB'lık bir JavaScript widget'ı ile hafif, kendi kendine barındırılan yorum sistemi.
Artalk için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Artalk ile neler oluşturabilirsiniz?
Artalk, performanslı bir Go sunucusu ve tek bir script etiketiyle herhangi bir web sitesine veya bloga yerleştirilebilen minimal bir vanilla JavaScript widget'ından oluşan, kendi kendine barındırılan bir yorum sistemidir. Bulut tabanlı yorum platformlarının aksine, Artalk tüm yorumları, kullanıcı verilerini ve denetleme geçmişini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar — üçüncü taraf erişimi, veri toplama ve abonelik ücreti yoktur.
Arka uç, trafik arttıkça MySQL veya PostgreSQL'e isteğe bağlı geçiş imkanıyla kutudan çıktığı gibi SQLite'ı destekler. Denetleme araçları, e-posta bildirimleri, sosyal giriş, spam filtreleme, CAPTCHA ve tam bir yönetici kenar çubuğu dahildir. Bir VPS üzerinde kendi kendine barındırma, yorum verilerinizin bir platformun hizmet şartlarına değil, kendi veri saklama ve gizlilik politikalarınıza uygun olduğu anlamına gelir.
Artalk uygulamasının temel özellikleri
Herhangi Bir Siteye Gömün
Tek bir 40 KB'lık JavaScript kodu parçacığı, herhangi bir web sitesini veya statik blogu Artalk örneğinize bağlar — çerçeve bağımlılığı veya derleme adımı gerektirmez.
Çoklu Site Yönetimi
Tek bir Artalk kurulumu, her siteye özel ayrı yönetici hesapları, denetleme kuyrukları ve bildirim ayarlarıyla birden fazla sitedeki yorumları yönetir.
Spam ve CAPTCHA
Yerleşik Akismet, Tencent ve Aliyun spam filtreleme entegrasyonları ile birlikte resim, kaydırma, reCAPTCHA, hCaptcha ve Turnstile CAPTCHA seçenekleri, yorum bölümlerini botlardan korur.
Sosyal Giriş
Yorumcular, GitHub, Google, Discord ve 20 diğer OAuth sağlayıcısı aracılığıyla kimlik doğrulaması yapar, böylece yorumları gerçek kimliklerle ilişkilendirirken işlem kolaylaşır.
Yönetici Kenar Çubuğu
Yerleşik bir kenar çubuğu, site yöneticilerinin yorumları incelemesine, onaylamasına, sabitlemesine ve silmesine, kullanıcıları yönetmesine ve sayfa istatistiklerini görüntülemesine, yorum arayüzünden ayrılmadan olanak tanır.
Artalk uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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