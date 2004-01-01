Apache Answer'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.
Ekip bilgi tabanları, yardım merkezleri ve topluluk forumları oluşturmak için açık kaynaklı Soru-Cevap platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Answer ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Answer, Go ve React ile oluşturulmuş açık kaynaklı bir Soru-Cevap platformudur ve ekiplerin ve toplulukların aranabilir, düzenli bir soru-cevap arayüzü aracılığıyla bilgi paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Genel forumların aksine, etiketleme, itibar puanı, moderasyon araçları ve eklenti sistemi gibi her öğe, yapılandırılmış bilgi yakalama ve geri alma için özel olarak tasarlanmıştır.
Apache Answer'ı kendi sunucunuzda barındırmak, kuruluşunuzun dahili bilgilerini kendi altyapınızda, kullanıcı başına lisanslama maliyetlerinden ve üçüncü taraf veri erişiminden bağımsız olarak tutar. Topluluğunuz büyüdükçe, bir SaaS sağlayıcısının özellik yol haritası veya fiyatlandırma katmanları tarafından kısıtlanmadan yapılandırmayı, entegrasyonları ve ölçeklendirmeyi kontrol edersiniz.
Apache Answer uygulamasının temel özellikleri
Yapılandırılmış Soru-Cevap Arayüzü
Özel olarak geliştirilmiş bir soru-cevap düzeni, zengin metin düzenleme ve Markdown desteğiyle, net sorular ve ayrıntılı cevaplar yazmayı genel amaçlı forum yazılımlarına göre daha kolay hale getirir.
Etiketleme ve Arama
İçeriği kapsamlı bir etiketleme sistemi ve gelişmiş arama filtrelemesiyle düzenleyerek, ekip üyelerinin alakasız tartışmalar arasında gezinmek zorunda kalmadan ilgili yanıtları bulmasını sağlayın.
İtibar ve Oyunlaştırma
İtibar puanları, rozetler ve kullanıcı sıralamaları, aktif katılımı teşvik eder ve en güvenilir katkıda bulunanları öne çıkararak zamanla genel bilgi kalitesini artırır.
Eklenti Sistemi
Yerleşik bir eklenti mimarisi aracılığıyla işlevselliği genişletin ve harici araçlarla entegre olun, platformu ekibinizin mevcut iş akışlarına özel geliştirme yapmadan uyarlayarak.
Çok Dilli Destek
Uluslararası ekipleri ve toplulukları, yerleşik çok dilli yeteneklerle destekleyin, işbirlikçi bilgi paylaşımından dil engellerini kaldırın.
Apache Answer uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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