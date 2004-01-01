Apache Answer, Go ve React ile oluşturulmuş açık kaynaklı bir Soru-Cevap platformudur ve ekiplerin ve toplulukların aranabilir, düzenli bir soru-cevap arayüzü aracılığıyla bilgi paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Genel forumların aksine, etiketleme, itibar puanı, moderasyon araçları ve eklenti sistemi gibi her öğe, yapılandırılmış bilgi yakalama ve geri alma için özel olarak tasarlanmıştır.

Apache Answer'ı kendi sunucunuzda barındırmak, kuruluşunuzun dahili bilgilerini kendi altyapınızda, kullanıcı başına lisanslama maliyetlerinden ve üçüncü taraf veri erişiminden bağımsız olarak tutar. Topluluğunuz büyüdükçe, bir SaaS sağlayıcısının özellik yol haritası veya fiyatlandırma katmanları tarafından kısıtlanmadan yapılandırmayı, entegrasyonları ve ölçeklendirmeyi kontrol edersiniz.