Budge'ı tek tıkla dağıtın.
Özel gider takibi, bütçeleme ve finansal hedef yönetimi için kendi kendine barındırılan kişisel finans uygulaması.
Budge için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Budge ile neler oluşturabilirsiniz?
Budge, bireylerin ve ailelerin giderlerini takip etmelerine, harcama alışkanlıklarını izlemelerine ve erişilebilir bir web arayüzü aracılığıyla finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir kişisel finans bütçeleme uygulamasıdır. Birden fazla hesap türünü, özelleştirilebilir harcama kategorilerini ve tekrarlayan işlem yönetimini destekleyerek, kullanıcılara bulut tabanlı finansal hizmetlere bağımlı olmadan finansal durumlarının eksiksiz bir resmini sunar.
Budge'ı kendi VPS'inizde barındırmak, bankacılık detaylarınızın, harcama geçmişinizin ve finansal hedeflerinizin tamamen kendi altyapınızda kalmasını sağlar; böylece bunlar asla üçüncü taraf platformlarla paylaşılmaz veya reklam profillemesi için kullanılmaz. Kalıcı depolama, yıllarca süren finansal geçmişinizi korur ve duyarlı bir tarayıcı arayüzü aracılığıyla herhangi bir cihazdan erişilebilir olmasını sağlar.
Budge uygulamasının temel özellikleri
Gider Takibi
Doğru finansal kayıtlar tutmak için, vadesiz, birikim, kredi kartları ve nakit gibi birden fazla hesap türündeki işlemleri kaydedin ve kategorize edin.
Bütçe İzleme
Kategori başına harcama limitleri belirleyin ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin, böylece bir bütçenin aşılma riski taşıdığını anında öğrenirsiniz.
Görsel Harcama Raporları
Grafikler ve kontrol panelleri, harcama modellerini ve bütçe performansını bir bakışta göstererek, paranın her ay nereye gittiğini kolayca belirlemenizi sağlar.
Hedef Takibi
Tasarruf veya borç azaltma hedefleri belirleyin ve zaman içinde ilerlemeyi izleyin, soyut finansal hedefleri ölçülebilir dönüm noktalarına dönüştürerek.
Gizlilik Odaklı Tasarım
Tüm finansal veriler, harici paylaşıma kapalı olarak VPS'inizde yerel olarak depolanır ve hassas bilgileri reklam ağlarından ve veri aracı kurumlarından uzak tutar.
Budge uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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