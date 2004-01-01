Budge, bireylerin ve ailelerin giderlerini takip etmelerine, harcama alışkanlıklarını izlemelerine ve erişilebilir bir web arayüzü aracılığıyla finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir kişisel finans bütçeleme uygulamasıdır. Birden fazla hesap türünü, özelleştirilebilir harcama kategorilerini ve tekrarlayan işlem yönetimini destekleyerek, kullanıcılara bulut tabanlı finansal hizmetlere bağımlı olmadan finansal durumlarının eksiksiz bir resmini sunar.

Budge'ı kendi VPS'inizde barındırmak, bankacılık detaylarınızın, harcama geçmişinizin ve finansal hedeflerinizin tamamen kendi altyapınızda kalmasını sağlar; böylece bunlar asla üçüncü taraf platformlarla paylaşılmaz veya reklam profillemesi için kullanılmaz. Kalıcı depolama, yıllarca süren finansal geçmişinizi korur ve duyarlı bir tarayıcı arayüzü aracılığıyla herhangi bir cihazdan erişilebilir olmasını sağlar.