Bigcapital, QuickBooks, Xero ve Wave'e kendi sunucunuzda barındırılabilen bir alternatif olarak tasarlanmış modern, açık kaynaklı bir finansal muhasebe platformudur. Çoklu para birimi desteği, müşteri ve tedarikçi kayıtları, faturalama ve giderler, envanter takibi, manuel yevmiye kayıtları ve akıllı raporlama (finansal tablolar, nakit akışı, alacak ve borç yaşlandırma raporları ve vergi özetleri) ile tam bir çift girişli genel muhasebe defteri uygular; bunların tümü temel muhasebe defterinden oluşturulur.

Bigcapital'ı VPS'inizde kendi sunucunuzda barındırmak, müşteri faturalarınızı, banka işlemlerinizi ve finansal kayıtlarınızı bir SaaS muhasebe hizmetine devretmek yerine kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Platform, örnek başına yalıtılmış veritabanlarına sahip birden fazla şirketi (kiracıyı) destekler, ödemeler ve banka akışları için Stripe ve Plaid ile entegre olur ve özel entegrasyonlar ve raporlama için kapsamlı bir API sunar.