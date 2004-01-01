Bigcapital için % 69 oranına varan indirim

Bigcapital'ı tek tıkla dağıtın.

Çoklu para birimi, akıllı raporlama ve eksiksiz çift girişli genel muhasebe defteri özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan finansal muhasebe platformu.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
346,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Bigcapital'ı tek tıkla dağıtın.

Bigcapital için bir VPS planı seçin

En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Bigcapital ile neler oluşturabilirsiniz?

Bigcapital, QuickBooks, Xero ve Wave'e kendi sunucunuzda barındırılabilen bir alternatif olarak tasarlanmış modern, açık kaynaklı bir finansal muhasebe platformudur. Çoklu para birimi desteği, müşteri ve tedarikçi kayıtları, faturalama ve giderler, envanter takibi, manuel yevmiye kayıtları ve akıllı raporlama (finansal tablolar, nakit akışı, alacak ve borç yaşlandırma raporları ve vergi özetleri) ile tam bir çift girişli genel muhasebe defteri uygular; bunların tümü temel muhasebe defterinden oluşturulur.

Bigcapital'ı VPS'inizde kendi sunucunuzda barındırmak, müşteri faturalarınızı, banka işlemlerinizi ve finansal kayıtlarınızı bir SaaS muhasebe hizmetine devretmek yerine kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Platform, örnek başına yalıtılmış veritabanlarına sahip birden fazla şirketi (kiracıyı) destekler, ödemeler ve banka akışları için Stripe ve Plaid ile entegre olur ve özel entegrasyonlar ve raporlama için kapsamlı bir API sunar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Bigcapital uygulamasının temel özellikleri

Çift girişli defter

Hesap planı, manuel yevmiye kayıtları ve standart muhasebe iş akışlarına doğrudan uyum sağlayan denetime uygun işlem geçmişi ile eksiksiz çift girişli genel muhasebe defteri.

Çoklu para birimi

Uluslararası müşteriler ve tedarikçiler arasında faturalar, senetler ve raporlar için yapılandırılabilir döviz kuru kaynaklarına sahip yerel çoklu para birimi desteği.

Faturalar ve hesaplar

Ödeme takibi ile müşteri faturalandırması, ödeme planlaması ile tedarikçi faturaları, tekrarlayan işlemler ve paketlenmiş Gotenberg entegrasyonu aracılığıyla PDF oluşturma.

Akıllı raporlar

Kâr ve zarar, bilanço, nakit akışı, alacak/borç yaşlandırması, satış vergisi özetleri ve defterden gerçek zamanlı olarak oluşturulan özelleştirilebilir finansal raporlar.

Tasarımdan gelen çok kiracılık

Her şirket kendi izole veritabanına sahip olur, bu sayede tek bir örnek, katı veri ayrımıyla birden fazla işletmeyi yönetebilir.

Bigcapital uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

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