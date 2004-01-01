Bigcapital'ı tek tıkla dağıtın.
Çoklu para birimi, akıllı raporlama ve eksiksiz çift girişli genel muhasebe defteri özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan finansal muhasebe platformu.
Bigcapital için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bigcapital ile neler oluşturabilirsiniz?
Bigcapital, QuickBooks, Xero ve Wave'e kendi sunucunuzda barındırılabilen bir alternatif olarak tasarlanmış modern, açık kaynaklı bir finansal muhasebe platformudur. Çoklu para birimi desteği, müşteri ve tedarikçi kayıtları, faturalama ve giderler, envanter takibi, manuel yevmiye kayıtları ve akıllı raporlama (finansal tablolar, nakit akışı, alacak ve borç yaşlandırma raporları ve vergi özetleri) ile tam bir çift girişli genel muhasebe defteri uygular; bunların tümü temel muhasebe defterinden oluşturulur.
Bigcapital'ı VPS'inizde kendi sunucunuzda barındırmak, müşteri faturalarınızı, banka işlemlerinizi ve finansal kayıtlarınızı bir SaaS muhasebe hizmetine devretmek yerine kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Platform, örnek başına yalıtılmış veritabanlarına sahip birden fazla şirketi (kiracıyı) destekler, ödemeler ve banka akışları için Stripe ve Plaid ile entegre olur ve özel entegrasyonlar ve raporlama için kapsamlı bir API sunar.
Bigcapital uygulamasının temel özellikleri
Çift girişli defter
Hesap planı, manuel yevmiye kayıtları ve standart muhasebe iş akışlarına doğrudan uyum sağlayan denetime uygun işlem geçmişi ile eksiksiz çift girişli genel muhasebe defteri.
Çoklu para birimi
Uluslararası müşteriler ve tedarikçiler arasında faturalar, senetler ve raporlar için yapılandırılabilir döviz kuru kaynaklarına sahip yerel çoklu para birimi desteği.
Faturalar ve hesaplar
Ödeme takibi ile müşteri faturalandırması, ödeme planlaması ile tedarikçi faturaları, tekrarlayan işlemler ve paketlenmiş Gotenberg entegrasyonu aracılığıyla PDF oluşturma.
Akıllı raporlar
Kâr ve zarar, bilanço, nakit akışı, alacak/borç yaşlandırması, satış vergisi özetleri ve defterden gerçek zamanlı olarak oluşturulan özelleştirilebilir finansal raporlar.
Tasarımdan gelen çok kiracılık
Her şirket kendi izole veritabanına sahip olur, bu sayede tek bir örnek, katı veri ayrımıyla birden fazla işletmeyi yönetebilir.
Bigcapital uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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