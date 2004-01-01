Actual Budget'ı tek tıkla dağıtın.
Zarf bütçeleme ile her dolara bir amaç kazandıran gizlilik odaklı kişisel finans uygulaması.
Actual Budget için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Actual Budget ile neler oluşturabilirsiniz?
Actual Budget, kazandığınız her doları harcamadan önce belirli bir kategoriye atayan zarf bütçeleme metodolojisi etrafında inşa edilmiş hızlı, yerel öncelikli bir kişisel finans uygulamasıdır. Başlangıçta ticari bir ürün olan bu uygulama, yaratıcısı tarafından açık kaynaklı hale getirildi ve şimdi aktif bir topluluk tarafından sürdürülüyor; bu da onu YNAB'a en yetenekli ücretsiz alternatiflerden biri haline getiriyor.
Actual Budget yerel öncelikli bir mimari kullandığı için finansal verileriniz üçüncü taraf bir bulut yerine kontrolünüzdeki altyapıda kalır. Çoklu cihaz senkronizasyonu, kendi barındırdığınız sunucu üzerinden hala çalışır ve isteğe bağlı uçtan uca şifreleme, aktarım sırasındaki verileri korur. SimpleFIN (ABD/Kanada) ve GoCardless (AB/BK) aracılığıyla yapılan banka bağlantıları işlemleri otomatik olarak getirirken, YNAB için içe aktarma desteği geçişi sorunsuz hale getirir.
Actual Budget uygulamasının temel özellikleri
Zarf bütçelemesi
Harcama yapmadan önce her doları belirli bir kategoriye tahsis ederek, kabaca tahminler yerine gerçek gelire dayalı net bir plan sunar.
Yerel öncelikli veri sahipliği
Finansal verileriniz, ticari bir bulutta değil, kendi sunucunuzda depolanır; bu sayede hassas hesap bilgileriniz üçüncü taraf ihlallerinden veya tedarikçi politikası değişikliklerinden korunur.
Çoklu cihaz senkronizasyonu
Kendi barındırdığınız sunucunuz aracılığıyla bütçeleri telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar arasında senkronize edin, böylece her ev üyesi aynı güncel rakamları görür.
Banka hesabı entegrasyonu
Gerçek banka hesaplarına SimpleFIN (ABD/Kanada) veya GoCardless (AB/Birleşik Krallık) aracılığıyla bağlanarak, işlemleri otomatik olarak içe aktarabilir ve manuel veri girişini azaltabilirsiniz.
Detaylı finansal raporlar
Net değer, nakit akışı ve harcama eğilimleri için yerleşik raporlar, ayrı bir e-tabloya ihtiyaç duymadan bilinçli finansal kararlar vermeniz için size görünürlük sağlar.
Actual Budget uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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