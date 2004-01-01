Actual Budget, kazandığınız her doları harcamadan önce belirli bir kategoriye atayan zarf bütçeleme metodolojisi etrafında inşa edilmiş hızlı, yerel öncelikli bir kişisel finans uygulamasıdır. Başlangıçta ticari bir ürün olan bu uygulama, yaratıcısı tarafından açık kaynaklı hale getirildi ve şimdi aktif bir topluluk tarafından sürdürülüyor; bu da onu YNAB'a en yetenekli ücretsiz alternatiflerden biri haline getiriyor.

Actual Budget yerel öncelikli bir mimari kullandığı için finansal verileriniz üçüncü taraf bir bulut yerine kontrolünüzdeki altyapıda kalır. Çoklu cihaz senkronizasyonu, kendi barındırdığınız sunucu üzerinden hala çalışır ve isteğe bağlı uçtan uca şifreleme, aktarım sırasındaki verileri korur. SimpleFIN (ABD/Kanada) ve GoCardless (AB/BK) aracılığıyla yapılan banka bağlantıları işlemleri otomatik olarak getirirken, YNAB için içe aktarma desteği geçişi sorunsuz hale getirir.