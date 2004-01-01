Automatisch, uygulamaları bağlamanıza ve tekrarlayan görevleri görsel, kodsuz bir arayüz aracılığıyla otomatikleştirmenize olanak tanıyan açık kaynaklı bir iş akışı otomasyon platformudur. Zapier veya Make gibi, hizmetler arasında eylemleri tetikleyen akışlar oluşturursunuz — ancak Automatisch ile tüm verileriniz ve otomasyon mantığınız, görev başına fiyatlandırma veya kullanım sınırı olmaksızın kendi sunucunuzda kalır.

Automatisch'i kendi sunucunuzda barındırmak, API kimlik bilgilerinizin, iş akışı verilerinizin ve iş mantığınızın altyapınızdan asla ayrılmadığı anlamına gelir. Bu dağıtım, iş akışı depolaması için PostgreSQL, görev kuyruklama için Redis ve güvenilir arka plan yürütmesi için özel bir çalışan süreci içerir. Varsayılan kimlik bilgileriyle oturum açın ve bunları ayarlardan hemen değiştirin.