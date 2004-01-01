Uygulamaları kodlama yapmadan bağlamak ve iş akışlarını otomatikleştirmek için açık kaynaklı Zapier alternatifi.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Automatisch ile neler oluşturabilirsiniz?
Automatisch, uygulamaları bağlamanıza ve tekrarlayan görevleri görsel, kodsuz bir arayüz aracılığıyla otomatikleştirmenize olanak tanıyan açık kaynaklı bir iş akışı otomasyon platformudur. Zapier veya Make gibi, hizmetler arasında eylemleri tetikleyen akışlar oluşturursunuz — ancak Automatisch ile tüm verileriniz ve otomasyon mantığınız, görev başına fiyatlandırma veya kullanım sınırı olmaksızın kendi sunucunuzda kalır.
Automatisch'i kendi sunucunuzda barındırmak, API kimlik bilgilerinizin, iş akışı verilerinizin ve iş mantığınızın altyapınızdan asla ayrılmadığı anlamına gelir. Bu dağıtım, iş akışı depolaması için PostgreSQL, görev kuyruklama için Redis ve güvenilir arka plan yürütmesi için özel bir çalışan süreci içerir. Varsayılan kimlik bilgileriyle oturum açın ve bunları ayarlardan hemen değiştirin.
Automatisch uygulamasının temel özellikleri
Görsel akış oluşturucu
Kod yazmadan, sürükle ve bırak arayüzünde tetikleyicileri ve eylemleri bağlayarak otomasyon iş akışları oluşturun.
Uygulama entegrasyonları
Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio gibi popüler hizmetlere ve çok daha fazlasına yerleşik bağlayıcılar aracılığıyla bağlanın.
Webhook tetikleyicileri
Herhangi bir kaynaktan gerçek zamanlı otomasyon için, gelen webhook'ları kullanarak harici olaylardan iş akışlarını başlatın.
Koşullu mantık
İş akışlarına filtreler ve koşullar ekleyin, böylece eylemler yalnızca belirli kriterler karşılandığında yürütülür.
Arka plan çalışanı
Özel çalışan işlemi, uzun süreli ve planlanmış otomasyon görevlerinin güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Automatisch uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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