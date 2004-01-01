Activepieces'i tek tıkla dağıtın.
200'den fazla entegrasyon ve yerleşik yapay zeka ajanı desteği sunan açık kaynaklı, kod gerektirmeyen otomasyon platformu.
Activepieces için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Activepieces ile neler oluşturabilirsiniz?
Activepieces, uygulamalarınızı bağlamanıza ve tekrarlayan görevleri görsel bir sürükle-bırak oluşturucu aracılığıyla otomatikleştirmenize olanak tanıyan ücretsiz, açık kaynaklı bir otomasyon platformudur—kod gerektirmez. Üretkenlik araçları, iletişim platformları, veritabanları ve yapay zeka hizmetlerini kapsayan 200'den fazla entegrasyonuyla, Zapier ve Make'e kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir alternatif olarak hizmet verir.
Activepieces'ı diğerlerinden ayıran özelliği, yerel yapay zeka odaklı tasarımıdır: LLM'leri kullanarak akıl yürüten ve hareket eden akıllı aracılar oluşturabilir, MCP uyumlu araçlara bağlanabilir ve kodsuz çözüm yeterli olmadığında özel JavaScript veya Python adımları çalıştırabilirsiniz. Her şey kendi altyapınızda çalıştığı için API anahtarlarınız, müşteri verileriniz ve iş mantığınız sunucularınızdan asla ayrılmaz—ve kaç otomasyon çalıştırdığınıza bakılmaksızın görev başına kullanım ücreti yoktur.
Activepieces uygulamasının temel özellikleri
Görsel iş akışı oluşturucu
Sürükle ve bırak arayüzü, kod yazmadan herkesin çok adımlı otomasyonlar oluşturmasına olanak tanıyarak, fikirden çalışan iş akışına geçiş süresini dakikalara indirir.
200+ entegrasyon
Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion ve çoğu ekibin zaten kullandığı yüzlerce diğer aracı, kullanıma hazır bir şekilde bağlayın.
AI ajanı desteği
Büyük dil modellerini kullanarak akıl yürüten, arama yapan ve eyleme geçen ajanlar geliştirin; muhakeme gerektiren görevleri yerine getirerek kural tabanlı otomasyonun ötesine geçin.
Özel kod adımları
Kodsuzun ötesine geçen mantıklar için herhangi bir akışta JavaScript veya Python kullanın; bu, görsel oluşturucuyu terk etmeden geliştiricilere tam esneklik sunar.
Kullanım tabanlı fiyatlandırma yok
Kendi kendine barındırma, ek maliyet olmadan sınırsız iş akışı çalıştırması sağlayarak Activepieces'ı, bulut platformlarında pahalı olacak yüksek hacimli otomasyon işlem hatları için ekonomik kılar.
Activepieces uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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