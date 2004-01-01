Activepieces, uygulamalarınızı bağlamanıza ve tekrarlayan görevleri görsel bir sürükle-bırak oluşturucu aracılığıyla otomatikleştirmenize olanak tanıyan ücretsiz, açık kaynaklı bir otomasyon platformudur—kod gerektirmez. Üretkenlik araçları, iletişim platformları, veritabanları ve yapay zeka hizmetlerini kapsayan 200'den fazla entegrasyonuyla, Zapier ve Make'e kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir alternatif olarak hizmet verir.

Activepieces'ı diğerlerinden ayıran özelliği, yerel yapay zeka odaklı tasarımıdır: LLM'leri kullanarak akıl yürüten ve hareket eden akıllı aracılar oluşturabilir, MCP uyumlu araçlara bağlanabilir ve kodsuz çözüm yeterli olmadığında özel JavaScript veya Python adımları çalıştırabilirsiniz. Her şey kendi altyapınızda çalıştığı için API anahtarlarınız, müşteri verileriniz ve iş mantığınız sunucularınızdan asla ayrılmaz—ve kaç otomasyon çalıştırdığınıza bakılmaksızın görev başına kullanım ücreti yoktur.