Apache Tika'yı tek tıkla kurun.
Binden fazla dosya türünden meta verileri ve metni tespit eden ve çıkaran açık kaynaklı içerik analiz araç seti.
Apache Tika için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Tika ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Tika, PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, görseller, ses, video ve arşiv dosyaları dahil binin üzerinde dosya formatından metin, meta veri ve yapıyı ayıklamak için tek bir REST API sunan bir içerik algılama ve analiz çerçevesidir. Her format için düzinelerce ayrıştırıcı kütüphane entegre etmek yerine, uygulamalar ham baytları Tika Sunucusu'na gönderir ve normalleştirilmiş çıktı alır.
Tika Sunucusu'nu kendi VPS'inizde barındırmak, belge içeriklerini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar — gizli sözleşmeler, dahili kayıtlar ve düzenlenmiş veriler için önemlidir — barındırılan ayıklama API'leri tarafından uygulanan belge başına ücretleri ve hız sınırlarını ortadan kaldırırken. Tam görüntü, Tesseract OCR ve GDAL ile birlikte gelir, böylece taranmış PDF'ler ve görsel dosyaları kutudan çıktığı gibi aranabilir hale gelir.
Apache Tika uygulamasının temel özellikleri
Binin üzerinde biçim
Tek bir tutarlı REST arayüzü aracılığıyla PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, görselleri, sesi, videoyu ve onlarca arşiv formatını ayrıştırın.
Dahili OCR
Tam görüntü, Tesseract'ı İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dil paketleriyle birlikte içerir, böylece taranmış PDF'ler ve görüntü dosyaları ek hizmetler olmadan aranabilir metin sağlar.
REST API sunucusu
Metin çıkarma, meta veri, dil tespiti ve MIME türü tanımlama uç noktaları, herhangi bir arka ucun belge işlemeyi basit bir HTTP POST ile entegre etmesini sağlar.
Dil algılama
Çıkarılan herhangi bir metnin dilini otomatik olarak tanımlayarak, ek kütüphaneler yüklemeye gerek kalmadan sonraki arama dizinleme, çeviri ve yönlendirme işlem hatlarını etkinleştirin.
İşlem hattı hazır
Arama platformları, RAG alımı, e-keşif iş akışları ve heterojen belgelerden normalleştirilmiş metne ihtiyaç duyan dijital koruma sistemleri için bir çıkarma aşaması görevi görür.
Apache Tika uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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