Apache Tika, PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, görseller, ses, video ve arşiv dosyaları dahil binin üzerinde dosya formatından metin, meta veri ve yapıyı ayıklamak için tek bir REST API sunan bir içerik algılama ve analiz çerçevesidir. Her format için düzinelerce ayrıştırıcı kütüphane entegre etmek yerine, uygulamalar ham baytları Tika Sunucusu'na gönderir ve normalleştirilmiş çıktı alır.

Tika Sunucusu'nu kendi VPS'inizde barındırmak, belge içeriklerini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar — gizli sözleşmeler, dahili kayıtlar ve düzenlenmiş veriler için önemlidir — barındırılan ayıklama API'leri tarafından uygulanan belge başına ücretleri ve hız sınırlarını ortadan kaldırırken. Tam görüntü, Tesseract OCR ve GDAL ile birlikte gelir, böylece taranmış PDF'ler ve görsel dosyaları kutudan çıktığı gibi aranabilir hale gelir.