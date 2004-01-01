Apache Gravitino'yu tek tıkla dağıtın.
Tek bir API'nin arkasında Iceberg, Hive, MySQL ve PostgreSQL genelindeki katalogları, şemaları ve tabloları birleştiren açık kaynaklı bir meta veri gölü.
Apache Gravitino için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Gravitino ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Gravitino, veri ekiplerine heterojen kataloglar arasında tabloları, şemaları, dosya kümelerini, modelleri ve erişim politikalarını yönetmek için tek bir yer sağlayan, coğrafi olarak dağıtılmış, birleşik bir meta veri gölüdür. Geleneksel bir Hive Metastore'un aksine, Gravitino mevcut katalogları meta verileri kopyalamadan birleştirir ve bunları birleşik bir REST API ve modern bir web kullanıcı arayüzü aracılığıyla sunar, böylece Trino, Spark, Flink ve Doris gibi motorlar aynı mantıksal görünümü sorgulayabilir.
Gravitino'yu kendi VPS'inizde barındırmak, hassas kökeni, şema tanımlarını ve kimlik bilgisi eşlemelerini kendi ortamınızda tutar ve yönetilen meta veri hizmetlerinin tekrarlayan maliyetinden kaçınır. Birlikte gelen Iceberg REST katalog uç noktası, lakehouse tablolarını kutudan çıktığı gibi desteklemeye hazırdır.
Apache Gravitino uygulamasının temel özellikleri
Birleşik meta veri gölü
Iceberg, Hive, JDBC ve dosya sistemi kataloglarını tek bir REST API'nin ve üç seviyeli metalake.catalog.schema ad alanının arkasında birleştirin.
Yerleşik Iceberg REST
9001 numaralı bağlantı noktasında bir Iceberg REST katalog uç noktası sunar, böylece Spark, Flink ve Trino, harici bir hizmete ihtiyaç duymadan Iceberg tablolarını okuyabilir ve yazabilir.
Modern web UI
Metalake'lere, kataloglara, şemalara ve tablolara göz atın, özellikleri düzenleyin ve soy ağacını yerleşik bir web konsolundan inceleyin — ek bir kapsayıcıya gerek yok.
Çoklu motor uyumluluğu
Trino, Spark, Flink, Doris ve PyIceberg bağlayıcıları Gravitino ile iletişim kurar, böylece aynı meta veriler SQL, toplu iş ve akış iş yüklerini destekler.
Dosya Kümesi ve Model Katalogları
Yapılandırılmamış dosya kümelerini ve ML modeli meta verilerini tablolarla birlikte yöneterek yapay zeka ve lakehouse iş yüklerine tek bir yönetim düzlemi sunar.
Apache Gravitino uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.