Apache Gravitino, veri ekiplerine heterojen kataloglar arasında tabloları, şemaları, dosya kümelerini, modelleri ve erişim politikalarını yönetmek için tek bir yer sağlayan, coğrafi olarak dağıtılmış, birleşik bir meta veri gölüdür. Geleneksel bir Hive Metastore'un aksine, Gravitino mevcut katalogları meta verileri kopyalamadan birleştirir ve bunları birleşik bir REST API ve modern bir web kullanıcı arayüzü aracılığıyla sunar, böylece Trino, Spark, Flink ve Doris gibi motorlar aynı mantıksal görünümü sorgulayabilir.

Gravitino'yu kendi VPS'inizde barındırmak, hassas kökeni, şema tanımlarını ve kimlik bilgisi eşlemelerini kendi ortamınızda tutar ve yönetilen meta veri hizmetlerinin tekrarlayan maliyetinden kaçınır. Birlikte gelen Iceberg REST katalog uç noktası, lakehouse tablolarını kutudan çıktığı gibi desteklemeye hazırdır.