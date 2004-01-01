Apache CouchDB'yi tek tıkla kurulumla kurun.
Sezgisel bir HTTP/JSON API'sine sahip, güvenilirlik ve çevrimdışı öncelikli replikasyon için tasarlanmış çoklu birincil belge veritabanı.
Apache CouchDB için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache CouchDB ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache CouchDB, verileri JSON belgeleri olarak depolayan ve her işlemi temiz bir HTTP/REST API aracılığıyla sunan açık kaynaklı bir NoSQL belge veritabanıdır. Çoğu veritabanının aksine, CouchDB tasarım gereği çok birincillidir; her düğüm okuma ve yazma işlemlerini kabul eder ve değişiklikler, ağ bölümlerine ve kesintili bağlantıya dayanabilen artımlı replikasyon yoluyla düğümler (ve hatta tarayıcı istemcileri) arasında akar.
Kendi VPS'inizde CouchDB'yi kendi kendine barındırmak, belge başına fiyatlandırma veya satıcı tarafından yönetilen sınırlar olmaksızın çevrimdışı öncelikli mobil uygulamalar, uç dağıtımlar ve dayanıklı web hizmetleri için üretim düzeyinde bir veritabanı sağlar. Birlikte gelen Fauxton web konsolu; sorgular, replikasyon kurulumu, kullanıcı yönetimi ve tasarım belgesi düzenleme için tam yönetim erişimi sağlar.
Apache CouchDB uygulamasının temel özellikleri
Çoklu Birincil Replikasyon
Her düğüm yazma işlemlerini kabul eder ve değişiklikleri artımlı olarak senkronize eder — aktif-aktif kümeler, uç düğümler ve PouchDB veya Couchbase Lite ile mobil senkronizasyon için mükemmeldir.
HTTP/JSON API
Her işlem, JSON döndüren standart bir HTTP isteğidir ve bu sayede CouchDB, yerel bir sürücüye ihtiyaç duymadan herhangi bir dilden veya çalışma ortamından kullanılabilir hale gelir.
Fauxton Admin UI
Veritabanlarına göz atmak, Mango sorguları çalıştırmak, tasarım belgelerini düzenlemek ve replikasyonu yapılandırmak için tarayıcı tabanlı kontrol paneli.
Mango Sorgu Dili
Bildirimsel seçiciler ve dizinlerle MongoDB tarzı JSON sorgu sözdizimi — yaygın aramalar için JavaScript görünümleri yazmaya gerek yok.
Çökme Odaklı Tasarım
Yalnızca eklemeli B-ağacı depolama, CouchDB'nin ani elektrik kesintilerinde veri bozulması olmadan çalışmaya devam etmesini ve yeniden başlatıldığında anında kurtarılmasını sağlar.
Apache CouchDB uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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