Apache CouchDB için % 69 oranına varan indirim

Apache CouchDB'yi tek tıkla kurulumla kurun.

Sezgisel bir HTTP/JSON API'sine sahip, güvenilirlik ve çevrimdışı öncelikli replikasyon için tasarlanmış çoklu birincil belge veritabanı.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Apache CouchDB'yi tek tıkla kurulumla kurun.

Apache CouchDB için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Apache CouchDB ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache CouchDB, verileri JSON belgeleri olarak depolayan ve her işlemi temiz bir HTTP/REST API aracılığıyla sunan açık kaynaklı bir NoSQL belge veritabanıdır. Çoğu veritabanının aksine, CouchDB tasarım gereği çok birincillidir; her düğüm okuma ve yazma işlemlerini kabul eder ve değişiklikler, ağ bölümlerine ve kesintili bağlantıya dayanabilen artımlı replikasyon yoluyla düğümler (ve hatta tarayıcı istemcileri) arasında akar.

Kendi VPS'inizde CouchDB'yi kendi kendine barındırmak, belge başına fiyatlandırma veya satıcı tarafından yönetilen sınırlar olmaksızın çevrimdışı öncelikli mobil uygulamalar, uç dağıtımlar ve dayanıklı web hizmetleri için üretim düzeyinde bir veritabanı sağlar. Birlikte gelen Fauxton web konsolu; sorgular, replikasyon kurulumu, kullanıcı yönetimi ve tasarım belgesi düzenleme için tam yönetim erişimi sağlar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache CouchDB uygulamasının temel özellikleri

Çoklu Birincil Replikasyon

Her düğüm yazma işlemlerini kabul eder ve değişiklikleri artımlı olarak senkronize eder — aktif-aktif kümeler, uç düğümler ve PouchDB veya Couchbase Lite ile mobil senkronizasyon için mükemmeldir.

HTTP/JSON API

Her işlem, JSON döndüren standart bir HTTP isteğidir ve bu sayede CouchDB, yerel bir sürücüye ihtiyaç duymadan herhangi bir dilden veya çalışma ortamından kullanılabilir hale gelir.

Fauxton Admin UI

Veritabanlarına göz atmak, Mango sorguları çalıştırmak, tasarım belgelerini düzenlemek ve replikasyonu yapılandırmak için tarayıcı tabanlı kontrol paneli.

Mango Sorgu Dili

Bildirimsel seçiciler ve dizinlerle MongoDB tarzı JSON sorgu sözdizimi — yaygın aramalar için JavaScript görünümleri yazmaya gerek yok.

Çökme Odaklı Tasarım

Yalnızca eklemeli B-ağacı depolama, CouchDB'nin ani elektrik kesintilerinde veri bozulması olmadan çalışmaya devam etmesini ve yeniden başlatıldığında anında kurtarılmasını sağlar.

Apache CouchDB uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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