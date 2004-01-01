Apache CouchDB, verileri JSON belgeleri olarak depolayan ve her işlemi temiz bir HTTP/REST API aracılığıyla sunan açık kaynaklı bir NoSQL belge veritabanıdır. Çoğu veritabanının aksine, CouchDB tasarım gereği çok birincillidir; her düğüm okuma ve yazma işlemlerini kabul eder ve değişiklikler, ağ bölümlerine ve kesintili bağlantıya dayanabilen artımlı replikasyon yoluyla düğümler (ve hatta tarayıcı istemcileri) arasında akar.

Kendi VPS'inizde CouchDB'yi kendi kendine barındırmak, belge başına fiyatlandırma veya satıcı tarafından yönetilen sınırlar olmaksızın çevrimdışı öncelikli mobil uygulamalar, uç dağıtımlar ve dayanıklı web hizmetleri için üretim düzeyinde bir veritabanı sağlar. Birlikte gelen Fauxton web konsolu; sorgular, replikasyon kurulumu, kullanıcı yönetimi ve tasarım belgesi düzenleme için tam yönetim erişimi sağlar.