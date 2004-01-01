Apache Doris'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
Petabayt ölçeğinde gerçek zamanlı raporlama, anlık SQL ve birleşik veri ambarı için yüksek performanslı MPP analiz veritabanı.
Apache Doris için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Doris ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Doris, JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ve ByteDance dahil binlerce kuruluş tarafından yüzlerce terabayt veri üzerinde panoları, anlık analizleri ve müşteri odaklı analitikleri desteklemek için kullanılan modern, gerçek zamanlı bir MPP analitik veritabanıdır. Vektörleştirilmiş yürütme motoru, sütunlu depolama ve maliyet tabanlı optimize edicisi, milyarlarca satırda saniyenin altında SQL performansı sunarken, MySQL protokolü ile wire-compatible kalarak mevcut BI araçlarının ve sürücülerinin herhangi bir değişiklik yapmadan bağlanmasını sağlar.
Doris'i kendi VPS'inizde barındırmak, sorgu gecikmesini, veri saklama politikalarını ve veri alım işlem hatlarını sorgu başına faturalandırma veya satıcıya bağımlılık olmadan doğrudan kontrol altında tutar. Birlikte gelen frontend, küme durumu, sorgu profilleme ve SQL keşfi için entegre bir web konsolu sunar.
Apache Doris uygulamasının temel özellikleri
MySQL uyumlu SQL
MySQL kablo protokolünü destekler, böylece JDBC, ODBC, BI araçları ve mevcut kontrol panelleri sıfır kod değişikliğiyle Doris'e bağlanır.
Vektörleştirilmiş MPP motoru
Sütunlu depolama, vektörleştirilmiş yürütme ve maliyet tabanlı bir iyileştirici ile milyarlarca satırda saniyenin altında SQL döndürür.
Gerçek zamanlı alım
Stream Load, Kafka'dan Routine Load ve Flink/Spark bağlayıcıları, yeni verileri saniyeler içinde sorgulanabilir tablolara aktarır.
Federasyonlu Lakehouse Sorguları
Multi-Catalog, Hive, Iceberg, Hudi, Paimon ve JDBC kaynaklarını doğrudan okur, böylece göl verilerini kopyalamadan sorgulayabilirsiniz.
Yerleşik web konsolu
Ön uç, küme durumu, çalışan SQL, sorgu profillerini inceleme ve kullanıcıları ve rolleri yönetme için bir tarayıcı kullanıcı arayüzü sağlar.
Apache Doris uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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