Apache Doris, JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ve ByteDance dahil binlerce kuruluş tarafından yüzlerce terabayt veri üzerinde panoları, anlık analizleri ve müşteri odaklı analitikleri desteklemek için kullanılan modern, gerçek zamanlı bir MPP analitik veritabanıdır. Vektörleştirilmiş yürütme motoru, sütunlu depolama ve maliyet tabanlı optimize edicisi, milyarlarca satırda saniyenin altında SQL performansı sunarken, MySQL protokolü ile wire-compatible kalarak mevcut BI araçlarının ve sürücülerinin herhangi bir değişiklik yapmadan bağlanmasını sağlar.

Doris'i kendi VPS'inizde barındırmak, sorgu gecikmesini, veri saklama politikalarını ve veri alım işlem hatlarını sorgu başına faturalandırma veya satıcıya bağımlılık olmadan doğrudan kontrol altında tutar. Birlikte gelen frontend, küme durumu, sorgu profilleme ve SQL keşfi için entegre bir web konsolu sunar.