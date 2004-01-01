Apache Amoro için % 69 oranına varan indirim

Apache Amoro'yu tek tıkla dağıtın.

Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ve Paimon tabloları için açık kaynak lakehouse yönetim hizmeti.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Apache Amoro'yu tek tıkla dağıtın.

Apache Amoro için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Apache Amoro ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache Amoro, açık lakehouse formatlarının üzerine kendi kendini yöneten bir katman ekleyen, kataloglar, tablolar ve sürekli kendi kendini optimize etme için birleşik bir web paneli sunan, kuluçka aşamasında olan bir Apache projesidir. Flink, Spark ve Trino ile entegre olarak, platform ekiplerinin birden fazla tablo formatındaki tablo bakımı, dosya sıkıştırma, anlık görüntü sona erme ve veri saklama politikalarını tek bir yerden merkezileştirmesini sağlar.

Amoro'yu kendi sunucunuzda barındırmak, katalog meta verilerini, tablo istatistiklerini ve optimize edici etkinliğini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar ve tablo başına SaaS ücretlerinden muaf olmanızı sağlar. Birlikte gelen web kullanıcı arayüzü, tablo boyutlarını, optimizasyon ilerlemesini, anlık görüntü geçmişini ve SQL terminal erişimini göstererek, veri platformu ekiplerine ham Iceberg veya Paimon dağıtımlarında bulunmayan bir operasyonel konsol sunar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache Amoro uygulamasının temel özellikleri

Birleşik lakehouse kontrol paneli

Tek bir web arayüzünden SQL yazmadan Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ve Paimon formatlarındaki kataloglara, şemalara, tablolara, anlık görüntülere ve bölümlere göz atın.

Kendi kendini optimize eden motor

Küçük dosyaları sürekli olarak sıkıştırır, silinenleri birleştirir ve manifestleri arka planda yeniden yazar, böylece akış ve CDC tabloları elle bakım işlerine gerek kalmadan sorgu açısından hızlı kalır.

Çoklu format katalog

Dahili Amoro kataloglarını kaydedin veya mevcut Hive Metastore, AWS Glue, REST ve Hadoop kataloglarına bağlanın ve desteklenen her tablo formatını tek bir kontrol düzleminden yönetin.

Eklenebilir optimize edici konteynerler

Optimizasyon görevlerini kutudan çıktığı gibi yerel bir kapsayıcıda çalıştırın veya veri hacimleri arttıkça harici Flink, Spark veya Kubernetes optimize edici kapsayıcılarına ölçeklendirin.

Yerleşik SQL terminali

Yerleşik yerel Spark terminalini kullanarak tabloları doğrudan kontrol panelinden sorgulayın ve inceleyin veya paylaşılan üretim düzeyinde SQL erişimi için Kyuubi'yi bağlayın.

Apache Amoro uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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