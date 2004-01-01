Apache Amoro'yu tek tıkla dağıtın.
Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ve Paimon tabloları için açık kaynak lakehouse yönetim hizmeti.
Apache Amoro için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Amoro ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Amoro, açık lakehouse formatlarının üzerine kendi kendini yöneten bir katman ekleyen, kataloglar, tablolar ve sürekli kendi kendini optimize etme için birleşik bir web paneli sunan, kuluçka aşamasında olan bir Apache projesidir. Flink, Spark ve Trino ile entegre olarak, platform ekiplerinin birden fazla tablo formatındaki tablo bakımı, dosya sıkıştırma, anlık görüntü sona erme ve veri saklama politikalarını tek bir yerden merkezileştirmesini sağlar.
Amoro'yu kendi sunucunuzda barındırmak, katalog meta verilerini, tablo istatistiklerini ve optimize edici etkinliğini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar ve tablo başına SaaS ücretlerinden muaf olmanızı sağlar. Birlikte gelen web kullanıcı arayüzü, tablo boyutlarını, optimizasyon ilerlemesini, anlık görüntü geçmişini ve SQL terminal erişimini göstererek, veri platformu ekiplerine ham Iceberg veya Paimon dağıtımlarında bulunmayan bir operasyonel konsol sunar.
Apache Amoro uygulamasının temel özellikleri
Birleşik lakehouse kontrol paneli
Tek bir web arayüzünden SQL yazmadan Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ve Paimon formatlarındaki kataloglara, şemalara, tablolara, anlık görüntülere ve bölümlere göz atın.
Kendi kendini optimize eden motor
Küçük dosyaları sürekli olarak sıkıştırır, silinenleri birleştirir ve manifestleri arka planda yeniden yazar, böylece akış ve CDC tabloları elle bakım işlerine gerek kalmadan sorgu açısından hızlı kalır.
Çoklu format katalog
Dahili Amoro kataloglarını kaydedin veya mevcut Hive Metastore, AWS Glue, REST ve Hadoop kataloglarına bağlanın ve desteklenen her tablo formatını tek bir kontrol düzleminden yönetin.
Eklenebilir optimize edici konteynerler
Optimizasyon görevlerini kutudan çıktığı gibi yerel bir kapsayıcıda çalıştırın veya veri hacimleri arttıkça harici Flink, Spark veya Kubernetes optimize edici kapsayıcılarına ölçeklendirin.
Yerleşik SQL terminali
Yerleşik yerel Spark terminalini kullanarak tabloları doğrudan kontrol panelinden sorgulayın ve inceleyin veya paylaşılan üretim düzeyinde SQL erişimi için Kyuubi'yi bağlayın.
Apache Amoro uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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