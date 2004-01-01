Apache Amoro, açık lakehouse formatlarının üzerine kendi kendini yöneten bir katman ekleyen, kataloglar, tablolar ve sürekli kendi kendini optimize etme için birleşik bir web paneli sunan, kuluçka aşamasında olan bir Apache projesidir. Flink, Spark ve Trino ile entegre olarak, platform ekiplerinin birden fazla tablo formatındaki tablo bakımı, dosya sıkıştırma, anlık görüntü sona erme ve veri saklama politikalarını tek bir yerden merkezileştirmesini sağlar.

Amoro'yu kendi sunucunuzda barındırmak, katalog meta verilerini, tablo istatistiklerini ve optimize edici etkinliğini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar ve tablo başına SaaS ücretlerinden muaf olmanızı sağlar. Birlikte gelen web kullanıcı arayüzü, tablo boyutlarını, optimizasyon ilerlemesini, anlık görüntü geçmişini ve SQL terminal erişimini göstererek, veri platformu ekiplerine ham Iceberg veya Paimon dağıtımlarında bulunmayan bir operasyonel konsol sunar.