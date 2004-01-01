Gelişmiş Anki Sync Sunucusunu tek tıkla kurun.
Çok kullanıcılı hesaplar, otomatik yedeklemeler ve yerleşik bir web paneli sunan kendi sunucunuzda barındırılan Anki senkronizasyon sunucusu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Anki Sync Server Enhanced ile neler oluşturabilirsiniz?
Anki Sync Server Enhanced, resmi Anki senkronizasyon protokolünü kendi VPS'inizde barındıran, üretime hazır bir Docker imajıdır. Bu sayede bilgi kartı destelerinizi masaüstü, AnkiDroid ve AnkiMobile arasında AnkiWeb'e bağımlı kalmadan senkronize edebilirsiniz. Resmi Anki kaynağından oluşturulmuştur ve her yukarı akış sürümünü otomatik olarak takip eder.
Kendi kendine barındırma, her kartı, inceleme geçmişini ve medya dosyasını kontrolünüz altında tutar. Çoklu kullanıcı desteği, isteğe bağlı S3 yüklemesi ile planlı yedeklemeler, Prometheus metrikleri, fail2ban, oran sınırlaması ve bir durum paneli tek bir konteynerde sunulur — ayrı bir veritabanı veya harici hizmetler gerektirmez.
Anki Sync Server Enhanced uygulamasının temel özellikleri
Çoklu kullanıcı senkronizasyonu
Tek bir VPS üzerinde, her biri kendi kimlik bilgileri ve yalıtılmış koleksiyon depolamasıyla 99 bağımsız öğrenciye kadar barındırabilirsiniz.
Otomatik yedeklemeler
Tüm koleksiyonun günlük arşivleri, yapılandırılabilir saklama süresi ve uzak kopyalar için isteğe bağlı S3, MinIO veya Garage yüklemesi ile.
Yerleşik kontrol paneli
Web arayüzü, sunucu durumunu, kullanıcı başına veri boyutunu, son senkronizasyon zamanlarını, yedekleme geçmişini ve canlı günlükleri bir bakışta gösterir.
Prometheus metrikleri
Grafana panoları ve uyarı işlem hatları için senkronizasyon işlemlerini, kimlik doğrulama başarı oranlarını, veri hacmini ve çalışma süresini sunar.
Güçlendirilmiş güvenlik
Fail2ban entegrasyonu, istek oranı sınırlaması ve karma parola desteği, uç noktanızı kaba kuvvet saldırılarına karşı korur.
Anki Sync Server Enhanced uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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