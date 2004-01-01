Anki Sync Server Enhanced, resmi Anki senkronizasyon protokolünü kendi VPS'inizde barındıran, üretime hazır bir Docker imajıdır. Bu sayede bilgi kartı destelerinizi masaüstü, AnkiDroid ve AnkiMobile arasında AnkiWeb'e bağımlı kalmadan senkronize edebilirsiniz. Resmi Anki kaynağından oluşturulmuştur ve her yukarı akış sürümünü otomatik olarak takip eder.

Kendi kendine barındırma, her kartı, inceleme geçmişini ve medya dosyasını kontrolünüz altında tutar. Çoklu kullanıcı desteği, isteğe bağlı S3 yüklemesi ile planlı yedeklemeler, Prometheus metrikleri, fail2ban, oran sınırlaması ve bir durum paneli tek bir konteynerde sunulur — ayrı bir veritabanı veya harici hizmetler gerektirmez.