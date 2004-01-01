CommaFeed'i tek tıkla dağıtın.
Google Reader'dan ilham alan, klavye kısayolları, mobil uygulamalar ve sade üç bölmeli düzene sahip, kendi kendine barındırılan kişisel RSS okuyucu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
CommaFeed ile neler oluşturabilirsiniz?
CommaFeed, orijinal Google Reader UI'sına göre açıkça modellenmiş, hızlı, hafif, kişisel bir RSS okuyucudur — üç bölmeli düzen, klavye kısayolları, anında besleme işaretleme, OPML içe/dışa aktarma ve özellik şişkinliği yerine hıza odaklanma sunar. Java/Quarkus ile yazılmıştır, tek bir bağımsız ikili olarak çalışır ve her şeyi gömülü bir H2 veritabanında saklar, böylece tüm dağıtım bir kapsayıcı artı bir birimden oluşur.
CommaFeed'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, aboneliklerinizi, okuma durumunuzu ve yıldızlı makalelerinizi bir SaaS besleme okuyucusuna teslim etmek yerine kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Yerel Android ve iOS uygulamaları, API aracılığıyla doğrudan örneğinize bağlanır, OPML besleme okuyucuları arasında serbestçe geçiş yapmanızı sağlar ve yerleşik zamanlayıcı, harici çalışanlar olmadan beslemeleri arka planda yeniler.
CommaFeed uygulamasının temel özellikleri
Google Reader UI
Besleme listesi, giriş listesi ve okuma görünümüne sahip üç bölmeli düzen — ayrıca uzun süredir RSS kullanıcılarının anında tanıyacağı hızlı gezinme için tam klavye kısayolları (j/k/v/m).
OPML içe/dışa aktarma
Aboneliklerinizi standart OPML kullanarak içeri ve dışarı aktararak okuma alışkanlıklarınızın kontrolünü elinizde tutabilir ve istediğiniz zaman okuyucu değiştirebilirsiniz.
Yerel mobil uygulamalar
Ücretsiz Android ve iOS eşlikçi uygulamaları, verileri üçüncü bir tarafa ifşa etmeden hareket halindeyken okuma amacıyla API aracılığıyla kendi barındırdığınız örneğinize bağlanır.
Gömülü H2 database
Tek dosyalı H2 veritabanı ayrı bir veritabanı sunucusuna ihtiyaç duymaz — bir klasörü kopyalayarak okuyucunuzu yedekleyin, yerine koyarak geri yükleyin.
Arka plan akış yenileme
Dahili zamanlayıcı, binlerce akışı arka planda uyarlanabilir aralıklarla yeniler, Celery veya harici çalışanlara gerek kalmaz.
CommaFeed uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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