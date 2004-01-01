CommaFeed, orijinal Google Reader UI'sına göre açıkça modellenmiş, hızlı, hafif, kişisel bir RSS okuyucudur — üç bölmeli düzen, klavye kısayolları, anında besleme işaretleme, OPML içe/dışa aktarma ve özellik şişkinliği yerine hıza odaklanma sunar. Java/Quarkus ile yazılmıştır, tek bir bağımsız ikili olarak çalışır ve her şeyi gömülü bir H2 veritabanında saklar, böylece tüm dağıtım bir kapsayıcı artı bir birimden oluşur.

CommaFeed'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, aboneliklerinizi, okuma durumunuzu ve yıldızlı makalelerinizi bir SaaS besleme okuyucusuna teslim etmek yerine kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Yerel Android ve iOS uygulamaları, API aracılığıyla doğrudan örneğinize bağlanır, OPML besleme okuyucuları arasında serbestçe geçiş yapmanızı sağlar ve yerleşik zamanlayıcı, harici çalışanlar olmadan beslemeleri arka planda yeniler.