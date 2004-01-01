ClassicPress için % 69 oranına varan indirim

ClassicPress'i tek tıkla dağıtın.

Gutenberg karmaşıklığı içermeyen ve gelişmiş kararlılıkla klasik editör deneyimini koruyan WordPress hard fork'u.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
ClassicPress'i tek tıkla dağıtın.

ClassicPress için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

ClassicPress ile neler oluşturabilirsiniz?

ClassicPress, tanıdık TinyMCE klasik düzenleyicisini korurken Gutenberg blok düzenleyicisini ve getirdiği performans yükünü ortadan kaldıran, WordPress'in topluluk odaklı bir çatalıdır. Mevcut WordPress temalarının ve eklentilerinin çoğuyla uyumluluğunu sürdürür ve sürekli arayüz değişiklikleri yerine öngörülebilir, istikrarlı CMS davranışını tercih eden siteler ve geliştiriciler için basit bir geçiş yolu sunar.

ClassicPress'i VPS'inizde kendi kendinize barındırmak, PHP yapılandırması, veritabanı ayarları ve güncelleme zamanlaması üzerinde tam kontrol sağlayarak, yönetilen WordPress hosting'in kısıtlamalarını ortadan kaldırır ve bildiğiniz WordPress ekosistemini korur.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

ClassicPress uygulamasının temel özellikleri

Klasik Düzenleyici Korundu

WordPress kullanıcılarının aşina olduğu TinyMCE düzenleyicisini muhafaza eder, böylece içerik oluşturucular yeni bir blok tabanlı arayüz öğrenmek zorunda kalmadan verimli bir şekilde çalışabilirler.

WordPress Eklenti Uyumluluğu

Binlerce mevcut WordPress eklentisi ve temasıyla çalışır, böylece sitenizi yeniden inşa etmenize veya mevcut araç setinizi değiştirmenize gerek kalmadan geçiş yapabilirsiniz.

Kararlı Güncelleme Döngüleri

Uzun vadeli destek odaklılığı, güncellemelerin öngörülebilir ve geriye dönük uyumlu olmasını sağlar, böylece bir çekirdek yükseltmesinden sonra eklentilerin bozulma riskini azaltır.

İyileştirilmiş Performans

Gutenberg'in JavaScript ek yükünü kaldırmak, eşdeğer modern WordPress kurulumlarına kıyasla daha hızlı sayfa yüklemeleri ve daha düşük sunucu kaynak kullanımı sağlar.

Tam Özelleştirme Kontrolü

Özel gönderi türleri, rol yönetimi ve alt tema desteği, geliştiricilere WordPress'in sunduğu esnekliğin aynısını, altında daha istikrarlı bir temelle sağlar.

ClassicPress uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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