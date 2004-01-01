ClassicPress, tanıdık TinyMCE klasik düzenleyicisini korurken Gutenberg blok düzenleyicisini ve getirdiği performans yükünü ortadan kaldıran, WordPress'in topluluk odaklı bir çatalıdır. Mevcut WordPress temalarının ve eklentilerinin çoğuyla uyumluluğunu sürdürür ve sürekli arayüz değişiklikleri yerine öngörülebilir, istikrarlı CMS davranışını tercih eden siteler ve geliştiriciler için basit bir geçiş yolu sunar.

ClassicPress'i VPS'inizde kendi kendinize barındırmak, PHP yapılandırması, veritabanı ayarları ve güncelleme zamanlaması üzerinde tam kontrol sağlayarak, yönetilen WordPress hosting'in kısıtlamalarını ortadan kaldırır ve bildiğiniz WordPress ekosistemini korur.