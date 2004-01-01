ClassicPress'i tek tıkla dağıtın.
Gutenberg karmaşıklığı içermeyen ve gelişmiş kararlılıkla klasik editör deneyimini koruyan WordPress hard fork'u.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ClassicPress ile neler oluşturabilirsiniz?
ClassicPress, tanıdık TinyMCE klasik düzenleyicisini korurken Gutenberg blok düzenleyicisini ve getirdiği performans yükünü ortadan kaldıran, WordPress'in topluluk odaklı bir çatalıdır. Mevcut WordPress temalarının ve eklentilerinin çoğuyla uyumluluğunu sürdürür ve sürekli arayüz değişiklikleri yerine öngörülebilir, istikrarlı CMS davranışını tercih eden siteler ve geliştiriciler için basit bir geçiş yolu sunar.
ClassicPress'i VPS'inizde kendi kendinize barındırmak, PHP yapılandırması, veritabanı ayarları ve güncelleme zamanlaması üzerinde tam kontrol sağlayarak, yönetilen WordPress hosting'in kısıtlamalarını ortadan kaldırır ve bildiğiniz WordPress ekosistemini korur.
ClassicPress uygulamasının temel özellikleri
Klasik Düzenleyici Korundu
WordPress kullanıcılarının aşina olduğu TinyMCE düzenleyicisini muhafaza eder, böylece içerik oluşturucular yeni bir blok tabanlı arayüz öğrenmek zorunda kalmadan verimli bir şekilde çalışabilirler.
WordPress Eklenti Uyumluluğu
Binlerce mevcut WordPress eklentisi ve temasıyla çalışır, böylece sitenizi yeniden inşa etmenize veya mevcut araç setinizi değiştirmenize gerek kalmadan geçiş yapabilirsiniz.
Kararlı Güncelleme Döngüleri
Uzun vadeli destek odaklılığı, güncellemelerin öngörülebilir ve geriye dönük uyumlu olmasını sağlar, böylece bir çekirdek yükseltmesinden sonra eklentilerin bozulma riskini azaltır.
İyileştirilmiş Performans
Gutenberg'in JavaScript ek yükünü kaldırmak, eşdeğer modern WordPress kurulumlarına kıyasla daha hızlı sayfa yüklemeleri ve daha düşük sunucu kaynak kullanımı sağlar.
Tam Özelleştirme Kontrolü
Özel gönderi türleri, rol yönetimi ve alt tema desteği, geliştiricilere WordPress'in sunduğu esnekliğin aynısını, altında daha istikrarlı bir temelle sağlar.
ClassicPress uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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