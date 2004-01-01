Bir Otter Wiki, tüm sayfaları bir Git deposunda ve kullanıcı verilerini SQLite'ta depolayan hafif, kendi kendine barındırılan bir wikidir — ayrı bir veritabanı hizmeti gerektirmez. Temiz bir Bootstrap arayüzü ile Python'da yazılmıştır, Markdown düzenlemeyi, dosya eklerini ve Git commit'leri tarafından desteklenen tam bir sayfa revizyon geçmişini destekler.

VPS'inizde kendi kendine barındırma, tüm wiki içeriğini kontrolünüz altında tutar; okuma ve düzenlemeyi yalnızca kayıtlı veya yönetici onaylı kullanıcılarla kısıtlayabilen ayrıntılı erişim kurallarıyla. Tek kapsayıcılı tasarım, adlandırılmış bir birim ve kapsayıcının kendisi dışında sağlanacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir.