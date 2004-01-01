Otter Wiki'yi tek tıkla kurun.
Minimalist, kendi kendine barındırılan wiki; Git destekli sayfa geçmişi, Markdown düzenleme ve tek bir kapsayıcıda kullanıcı erişim kontrolü ile.
An Otter Wiki için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
An Otter Wiki ile neler oluşturabilirsiniz?
Bir Otter Wiki, tüm sayfaları bir Git deposunda ve kullanıcı verilerini SQLite'ta depolayan hafif, kendi kendine barındırılan bir wikidir — ayrı bir veritabanı hizmeti gerektirmez. Temiz bir Bootstrap arayüzü ile Python'da yazılmıştır, Markdown düzenlemeyi, dosya eklerini ve Git commit'leri tarafından desteklenen tam bir sayfa revizyon geçmişini destekler.
VPS'inizde kendi kendine barındırma, tüm wiki içeriğini kontrolünüz altında tutar; okuma ve düzenlemeyi yalnızca kayıtlı veya yönetici onaylı kullanıcılarla kısıtlayabilen ayrıntılı erişim kurallarıyla. Tek kapsayıcılı tasarım, adlandırılmış bir birim ve kapsayıcının kendisi dışında sağlanacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir.
An Otter Wiki uygulamasının temel özellikleri
Git Destekli Geçmiş
Her sayfa düzenlemesi otomatik olarak bir Git commit'idir ve web arayüzü üzerinden göz atabileceğiniz, farklarını görebileceğiniz ve geri alabileceğiniz eksiksiz bir revizyon geçmişi sunar.
Markdown Düzenleme
Sayfaları Markdown'da, canlı önizleme düzenleyicisiyle yazın ve düzenleyin — hiçbir tescilli format veya zengin metin kilitlenmesi olmadan.
Erişim Kontrolü
Okuma, yazma ve ek izinleri, anonim ziyaretçiler, kayıtlı kullanıcılar ve yönetici onaylı kullanıcılar için bağımsız olarak yapılandırılır.
Dosya Ekleri
Doğrudan wiki sayfalarına yüklenebilen ve yerleştirilebilen görseller ve dosyalar, kalıcı veri biriminde sayfa içeriğiyle birlikte depolanır.
Kullanıcı Yönetimi
İsteğe bağlı e-posta onayı ve yönetici onayı iş akışlarına sahip yerleşik kayıt, kimlerin katkıda bulunabileceği üzerinde tam kontrol sağlar.
An Otter Wiki uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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