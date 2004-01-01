Apache JSPWiki'yi tek tıkla dağıtın.
Dahili sürüm kontrolü, ekler, eklentiler ve JAAS destekli erişim kontrolü özelliklerine sahip gelişmiş Java tabanlı wiki motoru.
Apache JSPWiki için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache JSPWiki ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache JSPWiki, üst düzey bir Apache projesi olarak sürdürülen, özellik açısından zengin, Java tabanlı bir wiki motorudur. Sayfalar, tam sürüm geçmişiyle düz metin dosyaları olarak depolanırken, ekler, sayfa şablonları ve geniş bir paketlenmiş eklenti kütüphanesi, istikrar ve uzun ömürlülüğün trendleri takip etmekten daha önemli olduğu dokümantasyon merkezleri, bilgi tabanları ve intranet işbirliği siteleri için uygun hale getirir.
JSPWiki'yi VPS'inizde kendi kendine barındırmak, size tamamen kendi Tomcat kapsayıcınızda çalışan, SaaS bağımlılıkları, kullanıcı başına fiyatlandırma ve kendi kimlik yığınınızla entegre edebileceğiniz JAAS tabanlı kimlik doğrulama içermeyen, Apache lisanslı bir wiki sunar. Wiki sayfalarından eklere kadar her şey tek bir kalıcı birimde bulunur, bu da yedeklemeleri ve geçişleri basit hale getirir.
Apache JSPWiki uygulamasının temel özellikleri
Sayfa sürüm geçmişi
Her düzenleme, Sürüm Oluşturma Dosya Sağlayıcısı tarafından yakalanır, böylece revizyonları karşılaştırabilir ve istenmeyen değişiklikleri istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
Ekler ve medya
Görselleri, belgeleri ve diğer dosyaları, her şeyi VPS biriminizde depolayan yerleşik bir ek sağlayıcı ile doğrudan sayfalara yükleyin.
JAAS erişim kontrolü
Ayrıntılı sayfa ve grup izinleri, LDAP veya özel yetki alanları için takılabilir arka uçlarla Java Authentication and Authorization Service aracılığıyla uygulanır.
Eklenti ve şablon kütüphanesi
İçindekiler tabloları, arama, RSS ve dinamik içerik için paketlenmiş eklentilerle sayfaları genişletin veya wiki'yi JSP tabanlı sayfa şablonlarıyla yeniden biçimlendirin.
Apache işaretleme sözdizimi
Düzenleme yaparken makrolar, inter-wiki bağlantıları ve canlı önizleme ile hafif JSPWiki işaretlemesinde içerik oluşturun.
Apache JSPWiki uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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