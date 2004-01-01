Apache JSPWiki, üst düzey bir Apache projesi olarak sürdürülen, özellik açısından zengin, Java tabanlı bir wiki motorudur. Sayfalar, tam sürüm geçmişiyle düz metin dosyaları olarak depolanırken, ekler, sayfa şablonları ve geniş bir paketlenmiş eklenti kütüphanesi, istikrar ve uzun ömürlülüğün trendleri takip etmekten daha önemli olduğu dokümantasyon merkezleri, bilgi tabanları ve intranet işbirliği siteleri için uygun hale getirir.

JSPWiki'yi VPS'inizde kendi kendine barındırmak, size tamamen kendi Tomcat kapsayıcınızda çalışan, SaaS bağımlılıkları, kullanıcı başına fiyatlandırma ve kendi kimlik yığınınızla entegre edebileceğiniz JAAS tabanlı kimlik doğrulama içermeyen, Apache lisanslı bir wiki sunar. Wiki sayfalarından eklere kadar her şey tek bir kalıcı birimde bulunur, bu da yedeklemeleri ve geçişleri basit hale getirir.