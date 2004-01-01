Apache JSPWiki için % 69 oranına varan indirim

Apache JSPWiki'yi tek tıkla dağıtın.

Dahili sürüm kontrolü, ekler, eklentiler ve JAAS destekli erişim kontrolü özelliklerine sahip gelişmiş Java tabanlı wiki motoru.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Apache JSPWiki'yi tek tıkla dağıtın.

Apache JSPWiki için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Apache JSPWiki ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache JSPWiki, üst düzey bir Apache projesi olarak sürdürülen, özellik açısından zengin, Java tabanlı bir wiki motorudur. Sayfalar, tam sürüm geçmişiyle düz metin dosyaları olarak depolanırken, ekler, sayfa şablonları ve geniş bir paketlenmiş eklenti kütüphanesi, istikrar ve uzun ömürlülüğün trendleri takip etmekten daha önemli olduğu dokümantasyon merkezleri, bilgi tabanları ve intranet işbirliği siteleri için uygun hale getirir.

JSPWiki'yi VPS'inizde kendi kendine barındırmak, size tamamen kendi Tomcat kapsayıcınızda çalışan, SaaS bağımlılıkları, kullanıcı başına fiyatlandırma ve kendi kimlik yığınınızla entegre edebileceğiniz JAAS tabanlı kimlik doğrulama içermeyen, Apache lisanslı bir wiki sunar. Wiki sayfalarından eklere kadar her şey tek bir kalıcı birimde bulunur, bu da yedeklemeleri ve geçişleri basit hale getirir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache JSPWiki uygulamasının temel özellikleri

Sayfa sürüm geçmişi

Her düzenleme, Sürüm Oluşturma Dosya Sağlayıcısı tarafından yakalanır, böylece revizyonları karşılaştırabilir ve istenmeyen değişiklikleri istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Ekler ve medya

Görselleri, belgeleri ve diğer dosyaları, her şeyi VPS biriminizde depolayan yerleşik bir ek sağlayıcı ile doğrudan sayfalara yükleyin.

JAAS erişim kontrolü

Ayrıntılı sayfa ve grup izinleri, LDAP veya özel yetki alanları için takılabilir arka uçlarla Java Authentication and Authorization Service aracılığıyla uygulanır.

Eklenti ve şablon kütüphanesi

İçindekiler tabloları, arama, RSS ve dinamik içerik için paketlenmiş eklentilerle sayfaları genişletin veya wiki'yi JSP tabanlı sayfa şablonlarıyla yeniden biçimlendirin.

Apache işaretleme sözdizimi

Düzenleme yaparken makrolar, inter-wiki bağlantıları ve canlı önizleme ile hafif JSPWiki işaretlemesinde içerik oluşturun.

Apache JSPWiki uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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