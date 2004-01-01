bolt.diy'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
Tarayıcınızdan tam yığın uygulamaları istem oluşturmanıza, çalıştırmanıza ve dağıtmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı YZ kodlama asistanı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
bolt.diy ile neler oluşturabilirsiniz?
bolt.diy, kendi altyapınıza tam yığın YZ destekli geliştirme getiren, bolt.new'un açık kaynaklı bir çatalıdır. Tarayıcı tabanlı bir düzenleyiciyi entegre bir çalışma zamanı ile birleştirerek, ne inşa etmek istediğinizi basit bir dille açıklamanıza ve bir LLM'in eksiksiz uygulamaları — ön uç, arka uç ve yapılandırma dahil — oluşturmasını, yürütmesini ve yinelemesini sağlar.
Bulut tabanlı YZ kodlama araçlarının aksine, bolt.diy'ı kendi sunucunuzda barındırmak, kodunuzun, istemlerinizin ve API anahtarlarınızın VPS'inizde kalması anlamına gelir. Halihazırda kullandığınız LLM sağlayıcılarını — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, yerel Ollama modelleri ve daha fazlası — bağlarsınız, böylece asla tek bir satıcıya veya abonelik katmanına bağlı kalmazsınız.
bolt.diy uygulamasının temel özellikleri
Çoklu sağlayıcı LLM desteği
OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI ve 15'ten fazla diğer sağlayıcıyı tek bir arayüzden bağlayın.
Tam yığın kod oluşturma
Çalışan ön uç, arka uç ve yapılandırma dosyalarıyla eksiksiz uygulamalar oluşturun — sadece kod parçacıkları değil.
Tarayıcı içi çalıştırma
Oluşturulan kodu, arayüzden ayrılmadan veya yerel bir geliştirme ortamı kurmadan doğrudan tarayıcıda çalıştırın ve önizleyin.
Kendi API anahtarlarınızı getirin
Mevcut sağlayıcı kimlik bilgilerinizi kullanın, böylece herhangi bir platform ek ücreti veya abonelik seviyesi olmadan yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz.
Açık kaynaklı ve kendi kendine barındırılan
Tüm istemler, oluşturulan kodlar ve kimlik bilgileri VPS'inizde kalır — üçüncü taraf bir SaaS platformuyla hiçbir veri paylaşılmaz.
bolt.diy uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.