bolt.diy, kendi altyapınıza tam yığın YZ destekli geliştirme getiren, bolt.new'un açık kaynaklı bir çatalıdır. Tarayıcı tabanlı bir düzenleyiciyi entegre bir çalışma zamanı ile birleştirerek, ne inşa etmek istediğinizi basit bir dille açıklamanıza ve bir LLM'in eksiksiz uygulamaları — ön uç, arka uç ve yapılandırma dahil — oluşturmasını, yürütmesini ve yinelemesini sağlar.

Bulut tabanlı YZ kodlama araçlarının aksine, bolt.diy'ı kendi sunucunuzda barındırmak, kodunuzun, istemlerinizin ve API anahtarlarınızın VPS'inizde kalması anlamına gelir. Halihazırda kullandığınız LLM sağlayıcılarını — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, yerel Ollama modelleri ve daha fazlası — bağlarsınız, böylece asla tek bir satıcıya veya abonelik katmanına bağlı kalmazsınız.