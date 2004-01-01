Apprise API'yi tek tıkla dağıtın.
Slack, Discord, e-posta ve mobil bildirim dahil 120'den fazla hizmete bildirim gönderen birleşik REST bildirim ağ geçidi.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apprise API ile neler oluşturabilirsiniz?
Apprise API, Apprise Notification Library'yi temel alan hafif bir REST mikro hizmetidir ve herhangi bir uygulamaya 120'den fazla bildirim platformuna aynı anda ulaşması için tek bir uç nokta sağlar. İşlettiğiniz her hizmette Slack, Discord, PagerDuty, e-posta ve mobil anlık bildirimler için ayrı entegrasyonlar sürdürmek yerine, Apprise API'de hedefleri bir kez yapılandırır ve tüm bildirimleri tek bir HTTP çağrısı aracılığıyla onlara yönlendirirsiniz.
Apprise API'yi kendi sunucunuzda barındırmak, bildirim yönlendirme mantığını ve hassas webhook token'larını üçüncü taraf bir toplayıcıdan geçirmek yerine kendi altyapınızda tutar. Durum bilgisi tutan yapılandırma modu, bildirim uç noktalarınızı ve şablonlarınızı yeniden başlatmalar arasında kalıcı kılar; yerleşik web arayüzü ise kod yazmadan hedefleri test etmenize ve yönetmenize olanak tanır.
Apprise API uygulamasının temel özellikleri
120'den fazla Bildirim Hizmeti
Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-posta ve düzinelerce daha fazlasına tek bir birleşik API aracılığıyla ulaşarak, her hizmet için ayrı entegrasyonları sürdürme ihtiyacını ortadan kaldırın.
Durumlu Yapılandırma
Bildirim uç noktalarını ve şablonlarını kalıcı olarak saklayın, böylece her istekte bağlantı ayrıntılarını tekrarlamadan birden çok uygulama arasında etiketle referans alabilirsiniz.
Etiketleme ve Yönlendirme
Bildirim hedeflerini adlandırılmış gruplar halinde düzenleyin ve tek bir etiket parametresiyle nöbetçi mühendisler, belirli bir ekip kanalı veya tüm kanallar aynı anda olmak üzere doğru kitleye hedeflenmiş uyarılar gönderin.
Yerleşik Web Arayüzü
Tarayıcı tabanlı bir UI aracılığıyla bildirim uç noktalarını yapılandırabilir, test edebilir ve yönetebilirsiniz; böylece geliştirici olmayanlar REST API'ye doğrudan dokunmadan yeni hedefler belirleyebilir.
Ek desteği
Dosyaları, görselleri ve günlük parçacıklarını bildirim mesajlarıyla birlikte göndererek, teşhis koymak ve anında yanıt vermek için gereken kanıtları ekleyerek uyarıları daha eyleme geçirilebilir hale getirin.
Apprise API uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
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