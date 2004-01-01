Apprise API, Apprise Notification Library'yi temel alan hafif bir REST mikro hizmetidir ve herhangi bir uygulamaya 120'den fazla bildirim platformuna aynı anda ulaşması için tek bir uç nokta sağlar. İşlettiğiniz her hizmette Slack, Discord, PagerDuty, e-posta ve mobil anlık bildirimler için ayrı entegrasyonlar sürdürmek yerine, Apprise API'de hedefleri bir kez yapılandırır ve tüm bildirimleri tek bir HTTP çağrısı aracılığıyla onlara yönlendirirsiniz.

Apprise API'yi kendi sunucunuzda barındırmak, bildirim yönlendirme mantığını ve hassas webhook token'larını üçüncü taraf bir toplayıcıdan geçirmek yerine kendi altyapınızda tutar. Durum bilgisi tutan yapılandırma modu, bildirim uç noktalarınızı ve şablonlarınızı yeniden başlatmalar arasında kalıcı kılar; yerleşik web arayüzü ise kod yazmadan hedefleri test etmenize ve yönetmenize olanak tanır.