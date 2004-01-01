Chevereto için % 69 oranına varan indirim

Chevereto'yu tek tıkla dağıtın.

Kendi Imgur veya Flickr tarzı medya topluluğunuzu oluşturmak için kendi barındırmalı görsel ve video paylaşım platformu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Chevereto'yu tek tıkla dağıtın.

Chevereto için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Chevereto ile neler oluşturabilirsiniz?

Chevereto, 2007'den beri topluluklar tarafından güvenilen, köklü, kendi kendine barındırılan bir görsel ve video barındırma platformudur. Tam özellikli bir medya paylaşım sitesi çalıştırmak için gereken her şeyi sağlar — kullanıcı kaydı, profiller, iki faktörlü kimlik doğrulama, kategoriler, etiketler ve albümler aracılığıyla gelişmiş medya organizasyonu ve herkese açık, özel veya parola korumalı içerik için yükleme başına ayrıntılı gizlilik kontrolleri.

Chevereto'yu kendi VPS'inizde çalıştırmak, görsel başına ücret veya içerik kısıtlaması olmaksızın her yüklemeyi, kullanıcı hesabını ve gelir akışını tam kontrolünüz altında tutar. Bu şablon, içerik meta verileri için Chevereto'yu MariaDB ile, hızlı oturum ve önbellek depolaması için Redis ile birlikte sunar; Traefik, HTTPS yönlendirmesini otomatik olarak hallederken platform dakikalar içinde ilk yüklemesini kabul etmeye hazır olur.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Chevereto uygulamasının temel özellikleri

Fotoğraf ve video paylaşımı

Görselleri ve videoları küçük resimlerle, gömülü oynatıcılarla ve herhangi bir platformda paylaşmaya hazır doğrudan bağlantılarla barındırın.

Albümler ve etiketler

İçeriği albümler halinde düzenleyin ve yüklemeleri etiketlerle kategorize edin, böylece ziyaretçiler büyüyen bir medya kütüphanesinde göz atabilir ve arama yapabilir.

Kullanıcı hesapları ve roller

Kayıtlı kullanıcılar, yönetim paneli aracılığıyla yönetilen profillere, iki faktörlü kimlik doğrulamaya ve rol tabanlı izinlere sahip olur.

Gizlilik denetimleri

Yükleme başına gizlilik ayarları, sahiplerin içeriği herhangi bir paylaşım senaryosuna uyacak şekilde herkese açık, özel veya parola korumalı olarak işaretlemesine olanak tanır.

Site Dilleri arayüzü

Ek paketler veya temalar yüklemeden, 30'dan fazla desteklenen dilden herhangi birinde bir topluluk yayınlayın.

Chevereto uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
Başlayın
Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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