Chevereto'yu tek tıkla dağıtın.
Kendi Imgur veya Flickr tarzı medya topluluğunuzu oluşturmak için kendi barındırmalı görsel ve video paylaşım platformu.
Chevereto için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Chevereto ile neler oluşturabilirsiniz?
Chevereto, 2007'den beri topluluklar tarafından güvenilen, köklü, kendi kendine barındırılan bir görsel ve video barındırma platformudur. Tam özellikli bir medya paylaşım sitesi çalıştırmak için gereken her şeyi sağlar — kullanıcı kaydı, profiller, iki faktörlü kimlik doğrulama, kategoriler, etiketler ve albümler aracılığıyla gelişmiş medya organizasyonu ve herkese açık, özel veya parola korumalı içerik için yükleme başına ayrıntılı gizlilik kontrolleri.
Chevereto'yu kendi VPS'inizde çalıştırmak, görsel başına ücret veya içerik kısıtlaması olmaksızın her yüklemeyi, kullanıcı hesabını ve gelir akışını tam kontrolünüz altında tutar. Bu şablon, içerik meta verileri için Chevereto'yu MariaDB ile, hızlı oturum ve önbellek depolaması için Redis ile birlikte sunar; Traefik, HTTPS yönlendirmesini otomatik olarak hallederken platform dakikalar içinde ilk yüklemesini kabul etmeye hazır olur.
Chevereto uygulamasının temel özellikleri
Fotoğraf ve video paylaşımı
Görselleri ve videoları küçük resimlerle, gömülü oynatıcılarla ve herhangi bir platformda paylaşmaya hazır doğrudan bağlantılarla barındırın.
Albümler ve etiketler
İçeriği albümler halinde düzenleyin ve yüklemeleri etiketlerle kategorize edin, böylece ziyaretçiler büyüyen bir medya kütüphanesinde göz atabilir ve arama yapabilir.
Kullanıcı hesapları ve roller
Kayıtlı kullanıcılar, yönetim paneli aracılığıyla yönetilen profillere, iki faktörlü kimlik doğrulamaya ve rol tabanlı izinlere sahip olur.
Gizlilik denetimleri
Yükleme başına gizlilik ayarları, sahiplerin içeriği herhangi bir paylaşım senaryosuna uyacak şekilde herkese açık, özel veya parola korumalı olarak işaretlemesine olanak tanır.
Site Dilleri arayüzü
Ek paketler veya temalar yüklemeden, 30'dan fazla desteklenen dilden herhangi birinde bir topluluk yayınlayın.
Chevereto uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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