Chevereto, 2007'den beri topluluklar tarafından güvenilen, köklü, kendi kendine barındırılan bir görsel ve video barındırma platformudur. Tam özellikli bir medya paylaşım sitesi çalıştırmak için gereken her şeyi sağlar — kullanıcı kaydı, profiller, iki faktörlü kimlik doğrulama, kategoriler, etiketler ve albümler aracılığıyla gelişmiş medya organizasyonu ve herkese açık, özel veya parola korumalı içerik için yükleme başına ayrıntılı gizlilik kontrolleri.

Chevereto'yu kendi VPS'inizde çalıştırmak, görsel başına ücret veya içerik kısıtlaması olmaksızın her yüklemeyi, kullanıcı hesabını ve gelir akışını tam kontrolünüz altında tutar. Bu şablon, içerik meta verileri için Chevereto'yu MariaDB ile, hızlı oturum ve önbellek depolaması için Redis ile birlikte sunar; Traefik, HTTPS yönlendirmesini otomatik olarak hallederken platform dakikalar içinde ilk yüklemesini kabul etmeye hazır olur.