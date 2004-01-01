Checkrr, büyük medya koleksiyonlarını sessiz bozulmalardan koruyan açık kaynaklı bir kütüphane bütünlüğü tarayıcısıdır. Kütüphanenizdeki her video, ses ve altyazı dosyasında ffprobe, magic-number ve mimetype kontrolleri yapar, ardından doğrulanmış dosyaları bir bbolt veritabanına hash'ler, böylece gelecekteki taramalar bilinen iyi içeriği atlar ve saatler yerine dakikalar içinde tamamlanır.

Bir dosya denetimi geçemezse, Checkrr halihazırda kullandığınız arr yığınına — Sonarr, Radarr veya Lidarr'a — bağlanır, bozuk kopyayı siler ve eşleşen hizmet aracılığıyla yeni bir indirme başlatır. Checkrr'ı kendi sunucunuzda barındırmak, medya envanterinizi üçüncü taraf API sınırlamaları olmadan ve sıfır sürekli maliyetle kendi kontrolünüzde tutar.