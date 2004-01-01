Checkrr için % 69 oranına varan indirim

Checkrr'ı tek tıkla dağıtın.

Plex ve Jellyfin kütüphanelerini bozuk medya için tarayın ve bozuk dosyaları Sonarr, Radarr ve Lidarr aracılığıyla otomatik olarak değiştirin.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
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30 gün para iade garantili
Checkrr'ı tek tıkla dağıtın.

Checkrr için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Checkrr ile neler oluşturabilirsiniz?

Checkrr, büyük medya koleksiyonlarını sessiz bozulmalardan koruyan açık kaynaklı bir kütüphane bütünlüğü tarayıcısıdır. Kütüphanenizdeki her video, ses ve altyazı dosyasında ffprobe, magic-number ve mimetype kontrolleri yapar, ardından doğrulanmış dosyaları bir bbolt veritabanına hash'ler, böylece gelecekteki taramalar bilinen iyi içeriği atlar ve saatler yerine dakikalar içinde tamamlanır.

Bir dosya denetimi geçemezse, Checkrr halihazırda kullandığınız arr yığınına — Sonarr, Radarr veya Lidarr'a — bağlanır, bozuk kopyayı siler ve eşleşen hizmet aracılığıyla yeni bir indirme başlatır. Checkrr'ı kendi sunucunuzda barındırmak, medya envanterinizi üçüncü taraf API sınırlamaları olmadan ve sıfır sürekli maliyetle kendi kontrolünüzde tutar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Checkrr uygulamasının temel özellikleri

ffprobe bütünlük taramaları

Plex ve Jellyfin'in oynatma sırasında sessizce atladığı, kısaltılmış, yanlış etiketlenmiş ve oynatılamayan dosyaları algılar.

Sonarr Radarr Lidarr

Bozuk dosyaları kaldırır ve mevcut arr yığınınız aracılığıyla manuel müdahale gerektirmeden yeni bir indirmeyi tetikler.

Karma tabanlı hızlı yeniden taramalar

Dosya özetlerini bir bbolt veritabanında depolar, böylece tekrarlanan taramalar doğrulanmış içeriği atlar ve çok terabaytlık kütüphanelerde dakikalar içinde tamamlanır.

Çoklu örnekli arr desteği

Birkaç Sonarr ve Radarr örneğine aynı anda bağlanır, 4K, anime ve standart kütüphaneler için örnek başına yol eşlemeleriyle.

Yerleşik bildirimler

Sonuçları Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, web kancaları, SMTP ve Healthchecks'e otomatik zamanlanmış taramalar için gönderir.

Checkrr uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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