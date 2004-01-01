Checkrr'ı tek tıkla dağıtın.
Plex ve Jellyfin kütüphanelerini bozuk medya için tarayın ve bozuk dosyaları Sonarr, Radarr ve Lidarr aracılığıyla otomatik olarak değiştirin.
Checkrr için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Checkrr ile neler oluşturabilirsiniz?
Checkrr, büyük medya koleksiyonlarını sessiz bozulmalardan koruyan açık kaynaklı bir kütüphane bütünlüğü tarayıcısıdır. Kütüphanenizdeki her video, ses ve altyazı dosyasında ffprobe, magic-number ve mimetype kontrolleri yapar, ardından doğrulanmış dosyaları bir bbolt veritabanına hash'ler, böylece gelecekteki taramalar bilinen iyi içeriği atlar ve saatler yerine dakikalar içinde tamamlanır.
Bir dosya denetimi geçemezse, Checkrr halihazırda kullandığınız arr yığınına — Sonarr, Radarr veya Lidarr'a — bağlanır, bozuk kopyayı siler ve eşleşen hizmet aracılığıyla yeni bir indirme başlatır. Checkrr'ı kendi sunucunuzda barındırmak, medya envanterinizi üçüncü taraf API sınırlamaları olmadan ve sıfır sürekli maliyetle kendi kontrolünüzde tutar.
Checkrr uygulamasının temel özellikleri
ffprobe bütünlük taramaları
Plex ve Jellyfin'in oynatma sırasında sessizce atladığı, kısaltılmış, yanlış etiketlenmiş ve oynatılamayan dosyaları algılar.
Sonarr Radarr Lidarr
Bozuk dosyaları kaldırır ve mevcut arr yığınınız aracılığıyla manuel müdahale gerektirmeden yeni bir indirmeyi tetikler.
Karma tabanlı hızlı yeniden taramalar
Dosya özetlerini bir bbolt veritabanında depolar, böylece tekrarlanan taramalar doğrulanmış içeriği atlar ve çok terabaytlık kütüphanelerde dakikalar içinde tamamlanır.
Çoklu örnekli arr desteği
Birkaç Sonarr ve Radarr örneğine aynı anda bağlanır, 4K, anime ve standart kütüphaneler için örnek başına yol eşlemeleriyle.
Yerleşik bildirimler
Sonuçları Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, web kancaları, SMTP ve Healthchecks'e otomatik zamanlanmış taramalar için gönderir.
Checkrr uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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