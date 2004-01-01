CoreControl, ekiplere ve bireylere sunucu altyapılarının birleşik bir görünümünü sunan, kendi sunucunuzda barındırılan bir altyapı kontrol panelidir. Sunucu donanım detaylarını takip eder, geçmiş kullanılabilirlik kayıtlarıyla uygulama çalışma süresini izler, ağ akış şemaları oluşturur ve hafif bir yardımcı ajan tarafından toplanan gerçek zamanlı CPU, RAM ve disk metriklerini gösterir.

Barındırılan izleme hizmetlerinin aksine, CoreControl tamamen kendi VPS'inizde çalışır ve tüm verileri yerel bir PostgreSQL veritabanında saklar. Ekipler sunucuları ve uygulamaları gruplara ayırabilir, Owner, Admin veya User rolleri atayabilir ve verileri üçüncü taraf hizmetlere göndermeden altyapı sağlığını takip edebilir.