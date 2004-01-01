CoreControl için % 69 oranına varan indirim

CoreControl'ü tek tıkla dağıtın.

Sunucuları yönetmek, uygulama çalışma süresini izlemek ve ağ topolojinizi görselleştirmek için kendi barındırdığınız altyapı panosu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
CoreControl'ü tek tıkla dağıtın.

CoreControl için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

CoreControl ile neler oluşturabilirsiniz?

CoreControl, ekiplere ve bireylere sunucu altyapılarının birleşik bir görünümünü sunan, kendi sunucunuzda barındırılan bir altyapı kontrol panelidir. Sunucu donanım detaylarını takip eder, geçmiş kullanılabilirlik kayıtlarıyla uygulama çalışma süresini izler, ağ akış şemaları oluşturur ve hafif bir yardımcı ajan tarafından toplanan gerçek zamanlı CPU, RAM ve disk metriklerini gösterir.

Barındırılan izleme hizmetlerinin aksine, CoreControl tamamen kendi VPS'inizde çalışır ve tüm verileri yerel bir PostgreSQL veritabanında saklar. Ekipler sunucuları ve uygulamaları gruplara ayırabilir, Owner, Admin veya User rolleri atayabilir ve verileri üçüncü taraf hizmetlere göndermeden altyapı sağlığını takip edebilir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

CoreControl uygulamasının temel özellikleri

Sunucu donanım envanteri

Tüm sunucularınızı donanım özellikleri, durum göstergeleri ve yönetim panellerine hızlı bağlantılarla tek bir kontrol panelinden ekleyin ve düzenleyin.

Uygulama çalışma süresi izleme

Kendi kendine barındırılan hizmetlerin gerçek zamanlı olarak çalışır durumda olup olmadığını, geçmiş erişilebilirlik kayıtları ve bildirim uyarıları ile takip edin.

Hafif metrik ajanı

Go tabanlı bir yardımcı aracı, her sunucudan CPU, RAM ve disk kullanımını toplar ve ağır bağımlılıklar olmadan metrikleri merkezi kontrol paneline gönderir.

Ağ görselleştirme

Sunucularınızın ve hizmetlerinizin altyapınız genelinde nasıl birbirine bağlandığını belgelemek ve anlamak için görsel ağ akış şemaları oluşturun.

Takım rolleri ve erişim

Ekip üyelerini davet edin ve altyapıyı kimlerin yönetebileceğini ve izleme raporlarını kimlerin görüntüleyebileceğini kontrol etmek için Sahip, Yönetici veya Kullanıcı rolleri atayın.

CoreControl uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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