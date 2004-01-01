CoreControl'ü tek tıkla dağıtın.
Sunucuları yönetmek, uygulama çalışma süresini izlemek ve ağ topolojinizi görselleştirmek için kendi barındırdığınız altyapı panosu.
CoreControl için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
CoreControl ile neler oluşturabilirsiniz?
CoreControl, ekiplere ve bireylere sunucu altyapılarının birleşik bir görünümünü sunan, kendi sunucunuzda barındırılan bir altyapı kontrol panelidir. Sunucu donanım detaylarını takip eder, geçmiş kullanılabilirlik kayıtlarıyla uygulama çalışma süresini izler, ağ akış şemaları oluşturur ve hafif bir yardımcı ajan tarafından toplanan gerçek zamanlı CPU, RAM ve disk metriklerini gösterir.
Barındırılan izleme hizmetlerinin aksine, CoreControl tamamen kendi VPS'inizde çalışır ve tüm verileri yerel bir PostgreSQL veritabanında saklar. Ekipler sunucuları ve uygulamaları gruplara ayırabilir, Owner, Admin veya User rolleri atayabilir ve verileri üçüncü taraf hizmetlere göndermeden altyapı sağlığını takip edebilir.
CoreControl uygulamasının temel özellikleri
Sunucu donanım envanteri
Tüm sunucularınızı donanım özellikleri, durum göstergeleri ve yönetim panellerine hızlı bağlantılarla tek bir kontrol panelinden ekleyin ve düzenleyin.
Uygulama çalışma süresi izleme
Kendi kendine barındırılan hizmetlerin gerçek zamanlı olarak çalışır durumda olup olmadığını, geçmiş erişilebilirlik kayıtları ve bildirim uyarıları ile takip edin.
Hafif metrik ajanı
Go tabanlı bir yardımcı aracı, her sunucudan CPU, RAM ve disk kullanımını toplar ve ağır bağımlılıklar olmadan metrikleri merkezi kontrol paneline gönderir.
Ağ görselleştirme
Sunucularınızın ve hizmetlerinizin altyapınız genelinde nasıl birbirine bağlandığını belgelemek ve anlamak için görsel ağ akış şemaları oluşturun.
Takım rolleri ve erişim
Ekip üyelerini davet edin ve altyapıyı kimlerin yönetebileceğini ve izleme raporlarını kimlerin görüntüleyebileceğini kontrol etmek için Sahip, Yönetici veya Kullanıcı rolleri atayın.
CoreControl uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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