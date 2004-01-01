AirTrail'i tek tıkla dağıtın.
Etkileşimli bir dünya haritası üzerinde havacılık yolculuklarınızı kaydetmek, görselleştirmek ve analiz etmek için açık kaynak kişisel uçuş günlüğü.
AirTrail için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
AirTrail ile neler oluşturabilirsiniz?
AirTrail, her uçuşunuzu kaydetmenize, rotalarınızı etkileşimli bir dünya haritasında görselleştirmenize ve seyahat geçmişinizle ilgili istatistikleri keşfetmenize olanak tanıyan açık kaynaklı kişisel bir uçuş takip web uygulamasıdır. MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt ve JetLog gibi popüler hizmetlerden uçuş verilerini içe aktarmayı destekleyerek, ilk günden itibaren eksiksiz bir kayıt oluşturmayı kolaylaştırır. Çoklu kullanıcı desteği, her hane üyesinin aynı kurulum üzerinde ayrı bir özel uçuş günlüğü tutmasına olanak tanır.
AirTrail'i kendi VPS'inizde barındırmak, seyahat geçmişinizi gizli ve tamamen kontrolünüz altında tutar; abonelik ücreti veya verilerinizi saklayan üçüncü taraf bir hizmet bulunmaz. Kaydolan ilk kullanıcı otomatik olarak sahip düzeyinde erişim alır.
AirTrail uygulamasının temel özellikleri
Etkileşimli Dünya Haritası
Ziyaret ettiğiniz her kalkış ve varış noktasını birbirine bağlayan rota çizgileriyle, her uçuşu bir dünya haritasında işaretlenmiş olarak görün.
Uçuş Geçmişi İçe Aktarmaları
Mevcut günlükleri MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog ve byAir'den içe aktararak geçmişinizi hemen doldurun.
Seyahat İstatistikleri
Uçulan mesafe, ziyaret edilen ülkeler, kullanılan havalimanları, havayolları ve havada geçirilen süreye göre toplamları ve ayrıntıları keşfedin.
Çoklu Kullanıcı Desteği
Bir AirTrail örneğini ailenizle veya seyahat arkadaşlarınızla paylaşın — her kullanıcı kendi özel uçuş günlüğünü ve istatistiklerini tutar.
Herkese Açık Uçuş Paylaşımı
Başkalarının interaktif uçuş haritanızı hesap gerektirmeden görüntüleyebilmesi için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturun.
AirTrail uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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