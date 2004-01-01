AirTrail, her uçuşunuzu kaydetmenize, rotalarınızı etkileşimli bir dünya haritasında görselleştirmenize ve seyahat geçmişinizle ilgili istatistikleri keşfetmenize olanak tanıyan açık kaynaklı kişisel bir uçuş takip web uygulamasıdır. MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt ve JetLog gibi popüler hizmetlerden uçuş verilerini içe aktarmayı destekleyerek, ilk günden itibaren eksiksiz bir kayıt oluşturmayı kolaylaştırır. Çoklu kullanıcı desteği, her hane üyesinin aynı kurulum üzerinde ayrı bir özel uçuş günlüğü tutmasına olanak tanır.

AirTrail'i kendi VPS'inizde barındırmak, seyahat geçmişinizi gizli ve tamamen kontrolünüz altında tutar; abonelik ücreti veya verilerinizi saklayan üçüncü taraf bir hizmet bulunmaz. Kaydolan ilk kullanıcı otomatik olarak sahip düzeyinde erişim alır.