AdventureLog'u tek tıkla kurulumla dağıtın.
Etkileşimli haritalara, seyahat programlarına ve tam veri sahipliğine sahip, kendi sunucunuzda barındırılan seyahat takipçisi ve gezi planlayıcısı.
AdventureLog için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
AdventureLog ile neler oluşturabilirsiniz?
AdventureLog, geçmiş maceraları belgelemek ve gelecekteki seyahatleri planlamak için açık kaynaklı bir seyahat yönetim platformudur. SvelteKit ve Django ile PostGIS desteğiyle geliştirilen bu platform, destinasyonları görselleştirmek için etkileşimli bir dünya haritasını, çok günlük seyahat programları, uçuşlar, konaklamalar ve aktivite kontrol listelerini kapsayan detaylı seyahat planlama araçlarıyla birleştirir.
Yolculuklarınızı üçüncü taraf sunucularda depolayan ticari seyahat uygulamalarının aksine, AdventureLog tamamen kendi sunucunuzda barındırılır; fotoğraflarınız, konum geçmişiniz ve kişisel seyahat notlarınız kontrol ettiğiniz altyapıda kalır. İşbirliğine dayalı özellikler, ailelerin ve seyahat gruplarının planları paylaşmasına ve anıları birlikte belgelemesine olanak tanırken, analizler ziyaret edilen ülkeleri ve bölgesel keşif istatistiklerini zaman içinde takip eder.
AdventureLog uygulamasının temel özellikleri
Etkileşimli dünya haritası
Ziyaret ettiğiniz her destinasyonu bir dünya haritası üzerinde görselleştirerek, seyahatlerinizin sizi ne kadar uzağa götürdüğüne dair anında ve tatmin edici bir genel bakış elde edin.
Çok günlük seyahat planlama
Uçuşlar, konaklamalar ve aktivitelerle günlük olarak düzenlenmiş eksiksiz seyahat programları oluşturun, böylece seyahat planlamanız e-tablolar ve notlar arasında dağılmak yerine tek bir yerde toplanır.
Kapsamlı macera kaydı
Tarihler, açıklamalar, kişisel derecelendirmeler ve fotoğraf yüklemeleriyle her varış noktasını belgeleyerek, her seyahatte büyüyen ayrıntılı bir seyahat günlüğü oluşturun.
Seyahat Analizleri
Ziyaret edilen ülkeler, keşfedilen bölgeler ve kat edilen toplam mesafe gibi istatistikleri takip ederek, yolculuk geçmişinizi anlamlı kişisel dönüm noktalarına dönüştürün.
İşbirlikçi seyahatler
Maceraları ve gezileri ailenizle veya seyahat arkadaşlarınızla birlikte planlayın ve paylaşın; herkesi güzergahlar ve anılar konusunda uyumlu tutarak, üçüncü taraf grup planlama araçlarına ihtiyaç duymadan.
AdventureLog uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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