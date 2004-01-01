AdventureLog, geçmiş maceraları belgelemek ve gelecekteki seyahatleri planlamak için açık kaynaklı bir seyahat yönetim platformudur. SvelteKit ve Django ile PostGIS desteğiyle geliştirilen bu platform, destinasyonları görselleştirmek için etkileşimli bir dünya haritasını, çok günlük seyahat programları, uçuşlar, konaklamalar ve aktivite kontrol listelerini kapsayan detaylı seyahat planlama araçlarıyla birleştirir.

Yolculuklarınızı üçüncü taraf sunucularda depolayan ticari seyahat uygulamalarının aksine, AdventureLog tamamen kendi sunucunuzda barındırılır; fotoğraflarınız, konum geçmişiniz ve kişisel seyahat notlarınız kontrol ettiğiniz altyapıda kalır. İşbirliğine dayalı özellikler, ailelerin ve seyahat gruplarının planları paylaşmasına ve anıları birlikte belgelemesine olanak tanırken, analizler ziyaret edilen ülkeleri ve bölgesel keşif istatistiklerini zaman içinde takip eder.