Baby Buddy için % 69 oranına varan indirim

Tek tıkla kurulum ile Baby Buddy'yi dağıtın.

Ebeveynlerin ve bakıcıların beslenmeyi, uykuyu, bezleri ve büyümeyi özel olarak takip etmelerine yardımcı olan kapsamlı bebek takip uygulaması.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Tek tıkla kurulum ile Baby Buddy'yi dağıtın.

Baby Buddy için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Baby Buddy ile neler oluşturabilirsiniz?

Baby Buddy, ebeveynlerin ve bakıcıların bebekler için günlük aktiviteleri, büyüme ölçümlerini ve sağlık bilgilerini kaydetmelerine yardımcı olan, gizlilik odaklı bir bebek takip uygulamasıdır. Beslenme programları, bez değişimleri, uyku düzenleri, kilo ve boy ölçümleri ile ilaç kayıtları, yoğun ebeveynlik anlarında hızlı giriş için tasarlanmış sezgisel bir web arayüzü aracılığıyla kaydedilir. Görsel grafikler ve raporlar, kalıpları belirlemeyi ve verileri çocuk doktorlarıyla paylaşmayı kolaylaştırır.

Baby Buddy'yi kendi sunucunuzda barındırmak, çocuğunuzun gelişimi ve sağlığıyla ilgili özel ayrıntıların asla üçüncü taraf sunuculara veya reklam platformlarına ulaşmaması anlamına gelir. Birden fazla bakıcı — ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar, çocuk bakıcıları — herhangi bir cihazdan aktivite kaydedebilir, böylece hizmeti durdurabilecek veya gizlilik politikasını değiştirebilecek ticari bir uygulamaya güvenmeden ev halkını senkronize tutabilir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Baby Buddy uygulamasının temel özellikleri

Çoklu bakım veren erişimi

Ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar ve çocuk bakıcıları, herkesi bebeğin mevcut rutini ve ihtiyaçları konusunda uyumlu tutmak için herhangi bir cihazdan aynı anda etkinlik kaydedebilir.

Kapsamlı etkinlik takibi

Beslenme seanslarını, bez değişimlerini, uyku sürelerini, karın üstü zamanlarını, banyoları ve daha fazlasını, yerleşik zamanlayıcılarla kaydedin. Böylece en yoğun anlarda bile kayıt tutmak saniyeler sürer.

Büyüme ve sağlık kayıtları

Pediatrik randevularda sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla doğrudan paylaşabileceğiniz görsel grafiklerle, zaman içinde kilo, boy ve baş çevresini takip edin.

Örüntü raporları

Görsel raporlar, beslenme sıklığı eğilimlerini, uyku süresi düzenlerini ve bez sayılarını ortaya koyarak, ebeveynlerin rutinleri belirlemesine ve anormallikleri erken fark etmesine yardımcı olur.

Tam veri gizliliği

Tüm kayıtlar kendi sunucunuzda kalır — üçüncü taraf veri paylaşımı yok, reklam profilleri yok ve ticari bir hizmet kapanırsa erişimi kaybetme riski yok.

Baby Buddy uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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