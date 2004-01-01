Tek tıkla kurulum ile Baby Buddy'yi dağıtın.
Ebeveynlerin ve bakıcıların beslenmeyi, uykuyu, bezleri ve büyümeyi özel olarak takip etmelerine yardımcı olan kapsamlı bebek takip uygulaması.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Baby Buddy ile neler oluşturabilirsiniz?
Baby Buddy, ebeveynlerin ve bakıcıların bebekler için günlük aktiviteleri, büyüme ölçümlerini ve sağlık bilgilerini kaydetmelerine yardımcı olan, gizlilik odaklı bir bebek takip uygulamasıdır. Beslenme programları, bez değişimleri, uyku düzenleri, kilo ve boy ölçümleri ile ilaç kayıtları, yoğun ebeveynlik anlarında hızlı giriş için tasarlanmış sezgisel bir web arayüzü aracılığıyla kaydedilir. Görsel grafikler ve raporlar, kalıpları belirlemeyi ve verileri çocuk doktorlarıyla paylaşmayı kolaylaştırır.
Baby Buddy'yi kendi sunucunuzda barındırmak, çocuğunuzun gelişimi ve sağlığıyla ilgili özel ayrıntıların asla üçüncü taraf sunuculara veya reklam platformlarına ulaşmaması anlamına gelir. Birden fazla bakıcı — ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar, çocuk bakıcıları — herhangi bir cihazdan aktivite kaydedebilir, böylece hizmeti durdurabilecek veya gizlilik politikasını değiştirebilecek ticari bir uygulamaya güvenmeden ev halkını senkronize tutabilir.
Baby Buddy uygulamasının temel özellikleri
Çoklu bakım veren erişimi
Ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar ve çocuk bakıcıları, herkesi bebeğin mevcut rutini ve ihtiyaçları konusunda uyumlu tutmak için herhangi bir cihazdan aynı anda etkinlik kaydedebilir.
Kapsamlı etkinlik takibi
Beslenme seanslarını, bez değişimlerini, uyku sürelerini, karın üstü zamanlarını, banyoları ve daha fazlasını, yerleşik zamanlayıcılarla kaydedin. Böylece en yoğun anlarda bile kayıt tutmak saniyeler sürer.
Büyüme ve sağlık kayıtları
Pediatrik randevularda sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla doğrudan paylaşabileceğiniz görsel grafiklerle, zaman içinde kilo, boy ve baş çevresini takip edin.
Örüntü raporları
Görsel raporlar, beslenme sıklığı eğilimlerini, uyku süresi düzenlerini ve bez sayılarını ortaya koyarak, ebeveynlerin rutinleri belirlemesine ve anormallikleri erken fark etmesine yardımcı olur.
Tam veri gizliliği
Tüm kayıtlar kendi sunucunuzda kalır — üçüncü taraf veri paylaşımı yok, reklam profilleri yok ve ticari bir hizmet kapanırsa erişimi kaybetme riski yok.
Baby Buddy uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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