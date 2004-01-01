Baby Buddy, ebeveynlerin ve bakıcıların bebekler için günlük aktiviteleri, büyüme ölçümlerini ve sağlık bilgilerini kaydetmelerine yardımcı olan, gizlilik odaklı bir bebek takip uygulamasıdır. Beslenme programları, bez değişimleri, uyku düzenleri, kilo ve boy ölçümleri ile ilaç kayıtları, yoğun ebeveynlik anlarında hızlı giriş için tasarlanmış sezgisel bir web arayüzü aracılığıyla kaydedilir. Görsel grafikler ve raporlar, kalıpları belirlemeyi ve verileri çocuk doktorlarıyla paylaşmayı kolaylaştırır.

Baby Buddy'yi kendi sunucunuzda barındırmak, çocuğunuzun gelişimi ve sağlığıyla ilgili özel ayrıntıların asla üçüncü taraf sunuculara veya reklam platformlarına ulaşmaması anlamına gelir. Birden fazla bakıcı — ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar, çocuk bakıcıları — herhangi bir cihazdan aktivite kaydedebilir, böylece hizmeti durdurabilecek veya gizlilik politikasını değiştirebilecek ticari bir uygulamaya güvenmeden ev halkını senkronize tutabilir.