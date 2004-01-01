Bar Assistant için % 69 oranına varan indirim

Bar Assistant'ı tek tıkla dağıtın.

Bar envanterinizi takip eden ve şu anda hangi içecekleri yapabileceğinizi size tam olarak gösteren, kendi sunucunuzda barındırılan kokteyl tarif yöneticisi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Bar Assistant'ı tek tıkla dağıtın.

Bar Assistant için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Bar Assistant ile neler oluşturabilirsiniz?

Bar Assistant, malzeme envanterlerini yönetmek ve ellerinde bulunan malzemelere göre tarifler keşfetmek isteyen kokteyl meraklıları ve ev barmenleri için kendi sunucunuzda barındırılan bir web uygulamasıdır. Basit bir tarif kitabının ötesine geçerek, malzeme ikamelerini, isteğe bağlı bileşenleri ve ana-alt malzeme ilişkilerini akıllıca hesaba katar; böylece mağazaya gitmenize gerek kalmadan mevcut envanterinizden yapabileceğiniz kokteyl sayısını en üst düzeye çıkarır.

Bu şablon; Salt Rim web arayüzünü, Bar Assistant API sunucusunu, tarif koleksiyonunuzda anında tam metin araması için Meilisearch'ü ve önbellekleme için Redis'i içerir. Kendi sunucunuzda barındırma, kişisel tarif notlarınızın, özel kokteyl kreasyonlarınızın ve malzeme envanterinizin üçüncü taraf bir uygulamada kilitli kalmak yerine kendi sunucunuzda kalması anlamına gelir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Bar Assistant uygulamasının temel özellikleri

Malzeme rafı eşleştirme

Bar Assistant'a dolabınızda ne olduğunu söyleyin; o da size anında hangi kokteylleri yapabileceğinizi, malzeme ikameleri kullanarak akıllı eşleşmeler de dahil olmak üzere gösterir.

Hızlı tam metin arama

Meilisearch, tarifler arasında anında arama özelliği sunarak; hazırlama yöntemi, ABV, bardak tipi, etiketler ve daha fazlasına göre filtreleme yaparak doğru içeceği hemen bulmanızı sağlar.

Tarif içe aktarma

Kokteyl web sitelerinden doğrudan tarifleri alın veya kendinizinkini oluşturun, ardından farklı durumlar veya mevsimler için temalı koleksiyonlar halinde düzenleyin.

Çoklu kullanıcı izinleri

Yönetici, moderatör, genel ve misafir rolleri, herkese aynı erişim düzeyini vermeden arkadaşlarınız veya bir ekip için ortak bir barı yönetmenizi sağlar.

Esnek dışa aktarma biçimleri

Tarifleri JSON, YAML, XML, Markdown veya yazdırmaya hazır sayfalar olarak dışa aktarın, böylece koleksiyonunuz asla tek bir formata veya platforma kilitlenmez.

Bar Assistant uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

Kontrol ediliyor...

Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
Başlayın
Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀

Noel
Noel

Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.

Omkar
Omkar

Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.

Martin K
Martin K

Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.

30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

Başlayın

Dağıtabileceğiniz diğer uygulamaları keşfedin

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy, WireGuard için web tabanlı bir VPN yönetim arayüzüdür

Seç
2FAuth

2FAuth

Web ve mobil için kendi sunucunuzda barındırılan iki faktörlü kimlik doğrulama kod yöneticisi

Seç
Actual Budget

Actual Budget

Zarf bütçeleme ile gizlilik odaklı kişisel finans uygulaması

Seç
Tüm uygulamaları görün

Gizliliğinize önem veriyoruz

Bu web sitesi, sitenin düzgün çalışması ve siteyle nasıl etkileşimde bulunduğunuz hakkında veri elde etmenin yanı sıra pazarlama amaçları için gerekli olan çerezleri kullanır. Kabul ederek, Çerez politikamızda açıklandığı gibi reklam hedefleme, kişiselleştirme ve analiz için cihazınızda çerezlerin saklanmasını kabul etmiş olursunuz.