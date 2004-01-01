Bar Assistant'ı tek tıkla dağıtın.
Bar envanterinizi takip eden ve şu anda hangi içecekleri yapabileceğinizi size tam olarak gösteren, kendi sunucunuzda barındırılan kokteyl tarif yöneticisi.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bar Assistant ile neler oluşturabilirsiniz?
Bar Assistant, malzeme envanterlerini yönetmek ve ellerinde bulunan malzemelere göre tarifler keşfetmek isteyen kokteyl meraklıları ve ev barmenleri için kendi sunucunuzda barındırılan bir web uygulamasıdır. Basit bir tarif kitabının ötesine geçerek, malzeme ikamelerini, isteğe bağlı bileşenleri ve ana-alt malzeme ilişkilerini akıllıca hesaba katar; böylece mağazaya gitmenize gerek kalmadan mevcut envanterinizden yapabileceğiniz kokteyl sayısını en üst düzeye çıkarır.
Bu şablon; Salt Rim web arayüzünü, Bar Assistant API sunucusunu, tarif koleksiyonunuzda anında tam metin araması için Meilisearch'ü ve önbellekleme için Redis'i içerir. Kendi sunucunuzda barındırma, kişisel tarif notlarınızın, özel kokteyl kreasyonlarınızın ve malzeme envanterinizin üçüncü taraf bir uygulamada kilitli kalmak yerine kendi sunucunuzda kalması anlamına gelir.
Bar Assistant uygulamasının temel özellikleri
Malzeme rafı eşleştirme
Bar Assistant'a dolabınızda ne olduğunu söyleyin; o da size anında hangi kokteylleri yapabileceğinizi, malzeme ikameleri kullanarak akıllı eşleşmeler de dahil olmak üzere gösterir.
Hızlı tam metin arama
Meilisearch, tarifler arasında anında arama özelliği sunarak; hazırlama yöntemi, ABV, bardak tipi, etiketler ve daha fazlasına göre filtreleme yaparak doğru içeceği hemen bulmanızı sağlar.
Tarif içe aktarma
Kokteyl web sitelerinden doğrudan tarifleri alın veya kendinizinkini oluşturun, ardından farklı durumlar veya mevsimler için temalı koleksiyonlar halinde düzenleyin.
Çoklu kullanıcı izinleri
Yönetici, moderatör, genel ve misafir rolleri, herkese aynı erişim düzeyini vermeden arkadaşlarınız veya bir ekip için ortak bir barı yönetmenizi sağlar.
Esnek dışa aktarma biçimleri
Tarifleri JSON, YAML, XML, Markdown veya yazdırmaya hazır sayfalar olarak dışa aktarın, böylece koleksiyonunuz asla tek bir formata veya platforma kilitlenmez.
Bar Assistant uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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