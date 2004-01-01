Bar Assistant, malzeme envanterlerini yönetmek ve ellerinde bulunan malzemelere göre tarifler keşfetmek isteyen kokteyl meraklıları ve ev barmenleri için kendi sunucunuzda barındırılan bir web uygulamasıdır. Basit bir tarif kitabının ötesine geçerek, malzeme ikamelerini, isteğe bağlı bileşenleri ve ana-alt malzeme ilişkilerini akıllıca hesaba katar; böylece mağazaya gitmenize gerek kalmadan mevcut envanterinizden yapabileceğiniz kokteyl sayısını en üst düzeye çıkarır.

Bu şablon; Salt Rim web arayüzünü, Bar Assistant API sunucusunu, tarif koleksiyonunuzda anında tam metin araması için Meilisearch'ü ve önbellekleme için Redis'i içerir. Kendi sunucunuzda barındırma, kişisel tarif notlarınızın, özel kokteyl kreasyonlarınızın ve malzeme envanterinizin üçüncü taraf bir uygulamada kilitli kalmak yerine kendi sunucunuzda kalması anlamına gelir.