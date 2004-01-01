Bionic GPT'yi tek tıkla dağıtın.
Kurumsal şirketler için ekip sohbeti, RAG destekli asistanlar ve rol tabanlı erişim kontrolü özelliklerine sahip, şirket içinde barındırılan ChatGPT alternatifi.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bionic GPT ile neler oluşturabilirsiniz?
Bionic GPT, verileri kesinlikle gizli tutarken üretken yapay zekaya ihtiyaç duyan kuruluşlar için tasarlanmış, ChatGPT için açık kaynaklı, şirket içi bir alternatiftir. Yüksek performanslı bir Rust çekirdeği etrafında inşa edilen bu sistem, tanıdık bir ChatGPT tarzı arayüzü; ekip çalışma alanları, rol tabanlı erişim kontrolü, denetim izleri ve her türlü belge formatı için aracı Geri Çağırma Artırılmış Üretim (RAG) işlem hatları gibi kurumsal özelliklerle birleştirir.
Bionic GPT'yi kendi VPS'nizde barındırmak, istemleri, sohbet geçmişini, embeddingleri ve yüklenen belgeleri kontrol ettiğiniz altyapınızda, koltuk başına ücret veya üçüncü taraf veri paylaşımı olmadan tutar. Platform, yerel Ollama örnekleri veya uzak sağlayıcılar gibi OpenAI uyumlu herhangi bir modele bağlanır ve anlamsal arama için pgvector özellikli PostgreSQL'i, ayrıca belge alımı ve embedding oluşturma için özel bir RAG motorunu içerir.
Bionic GPT uygulamasının temel özellikleri
Tanıdık sohbet deneyimi
Sohbet geçmişi ve tam tema desteği sunan cilalı bir ChatGPT tarzı arayüz, ekiplerin yeniden eğitim almadan aracı benimsemesini sağlarken, hızlı bir Rust kullanıcı arayüzü etkileşimleri akıcı kılar.
Ajan tabanlı RAG asistanları
Kendi belgelerinize dayalı asistanlar oluşturun — PDF, HTML, CSV, PPTX ve daha fazlası — web kullanıcı arayüzü üzerinden yapılandırılan kodsuz parçalama, gömme ve sistem istemleri ile.
Ekipler ve RBAC
Kullanıcıları izole edilmiş ekip çalışma alanlarında düzenleyin, SSO'nuzdaki roller aracılığıyla özellik erişimini yönetin ve model kapasitesini adil bir şekilde paylaşmak için rol başına token kullanım limitlerini uygulayın.
Herhangi bir LLM getirin.
Ollama aracılığıyla yerel modellere veya OpenAI uyumlu API'leri kullanarak uzak sağlayıcılara bağlanın ve kullanıcıların sohbetten ayrılmadan modeller arasında geçiş yapmasını sağlayın.
Tasarımdan gelen gizlilik
Belgeler, gömülü veriler ve sohbet geçmişi, Postgres satır düzeyinde güvenliği ve derinlemesine savunma sağlayan minimal, sıfırdan oluşturulmuş kapsayıcılarla VPS'inizin içinde kalır.
Bionic GPT uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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