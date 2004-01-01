Bionic GPT, verileri kesinlikle gizli tutarken üretken yapay zekaya ihtiyaç duyan kuruluşlar için tasarlanmış, ChatGPT için açık kaynaklı, şirket içi bir alternatiftir. Yüksek performanslı bir Rust çekirdeği etrafında inşa edilen bu sistem, tanıdık bir ChatGPT tarzı arayüzü; ekip çalışma alanları, rol tabanlı erişim kontrolü, denetim izleri ve her türlü belge formatı için aracı Geri Çağırma Artırılmış Üretim (RAG) işlem hatları gibi kurumsal özelliklerle birleştirir.

Bionic GPT'yi kendi VPS'nizde barındırmak, istemleri, sohbet geçmişini, embeddingleri ve yüklenen belgeleri kontrol ettiğiniz altyapınızda, koltuk başına ücret veya üçüncü taraf veri paylaşımı olmadan tutar. Platform, yerel Ollama örnekleri veya uzak sağlayıcılar gibi OpenAI uyumlu herhangi bir modele bağlanır ve anlamsal arama için pgvector özellikli PostgreSQL'i, ayrıca belge alımı ve embedding oluşturma için özel bir RAG motorunu içerir.