Appsmith, geliştiricilerin özel dahili araçlar, yönetim panelleri ve panoları haftalar yerine saatler içinde oluşturmasını sağlayan lider bir açık kaynaklı low code platformudur. Sürükle bırak widget kütüphanesi, 25'ten fazla veritabanı için yerel bağlantı araçları ve iş mantığı için tam JavaScript desteği sayesinde, çalışan uygulamaları sıfırdan bir ön uç oluşturmadan veya mühendislik döngülerini beklemeden dağıtabilirsiniz.

Appsmith'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, veritabanı kimlik bilgilerini, API anahtarlarını ve hassas iş verilerini tamamen altyapınızda tutar. Kullanıcı başına ücret yoktur, ağınızdan veri çıkışı olmaz ve dahili araç portföyünüz büyüdükçe erişim politikaları, yedekleme stratejileri ve ölçeklendirme üzerinde tam kontrol sağlarsınız.