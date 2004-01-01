Appsmith için % 69 oranına varan indirim

Appsmith'i tek tıkla dağıtın.

Dahili araçlar, yönetim panelleri ve panoları sürükle-bırak hızıyla oluşturmak için açık kaynaklı, low-code platform.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Appsmith'i tek tıkla dağıtın.

Appsmith için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Appsmith ile neler oluşturabilirsiniz?

Appsmith, geliştiricilerin özel dahili araçlar, yönetim panelleri ve panoları haftalar yerine saatler içinde oluşturmasını sağlayan lider bir açık kaynaklı low code platformudur. Sürükle bırak widget kütüphanesi, 25'ten fazla veritabanı için yerel bağlantı araçları ve iş mantığı için tam JavaScript desteği sayesinde, çalışan uygulamaları sıfırdan bir ön uç oluşturmadan veya mühendislik döngülerini beklemeden dağıtabilirsiniz.

Appsmith'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, veritabanı kimlik bilgilerini, API anahtarlarını ve hassas iş verilerini tamamen altyapınızda tutar. Kullanıcı başına ücret yoktur, ağınızdan veri çıkışı olmaz ve dahili araç portföyünüz büyüdükçe erişim politikaları, yedekleme stratejileri ve ölçeklendirme üzerinde tam kontrol sağlarsınız.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Appsmith uygulamasının temel özellikleri

Görsel Sürükle Bırak Oluşturucu

Geliştiricilerin ön uç kodu yazmadan gelişmiş dahili araçlar üretebilmesi için tablolar, grafikler, formlar ve haritalar dahil 45'ten fazla önceden oluşturulmuş widget'tan arayüzler oluşturun.

25+ Veritabanı Bağlayıcısı

PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch ve daha fazlasına, ayrıca herhangi bir REST veya GraphQL API'ye yerel olarak bağlanın; böylece tüm veri yığınıza tek bir platformdan doğrudan erişim sağlayın.

JavaScript İşletme Mantığı

Kodsuz araçların ifade edemediği karmaşık veri dönüşümlerini, koşullu mantığı ve çok adımlı iş akışlarını yönetmek için görsel bileşenlerin yanı sıra özel JavaScript yazın.

Git Tabanlı Sürüm Kontrolü

Uygulama kodundaki değişiklikleri Git'te takip ederek, kod incelemelerini, geri almalar ve dahili araçlara yazılım mühendisliği disiplini kazandıran işbirliğine dayalı geliştirme iş akışlarını etkinleştirin.

Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

Uygulama, sayfa ve widget düzeyinde ayrıntılı izinler atayarak, hassas operasyonları tüm kuruluşa ifşa etmeden doğru kişilerin her aracı görüntülemesini veya düzenlemesini sağlayın.

Appsmith uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

Gad Iradufasha
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Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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