Appsmith'i tek tıkla dağıtın.
Dahili araçlar, yönetim panelleri ve panoları sürükle-bırak hızıyla oluşturmak için açık kaynaklı, low-code platform.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Appsmith ile neler oluşturabilirsiniz?
Appsmith, geliştiricilerin özel dahili araçlar, yönetim panelleri ve panoları haftalar yerine saatler içinde oluşturmasını sağlayan lider bir açık kaynaklı low code platformudur. Sürükle bırak widget kütüphanesi, 25'ten fazla veritabanı için yerel bağlantı araçları ve iş mantığı için tam JavaScript desteği sayesinde, çalışan uygulamaları sıfırdan bir ön uç oluşturmadan veya mühendislik döngülerini beklemeden dağıtabilirsiniz.
Appsmith'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, veritabanı kimlik bilgilerini, API anahtarlarını ve hassas iş verilerini tamamen altyapınızda tutar. Kullanıcı başına ücret yoktur, ağınızdan veri çıkışı olmaz ve dahili araç portföyünüz büyüdükçe erişim politikaları, yedekleme stratejileri ve ölçeklendirme üzerinde tam kontrol sağlarsınız.
Appsmith uygulamasının temel özellikleri
Görsel Sürükle Bırak Oluşturucu
Geliştiricilerin ön uç kodu yazmadan gelişmiş dahili araçlar üretebilmesi için tablolar, grafikler, formlar ve haritalar dahil 45'ten fazla önceden oluşturulmuş widget'tan arayüzler oluşturun.
25+ Veritabanı Bağlayıcısı
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch ve daha fazlasına, ayrıca herhangi bir REST veya GraphQL API'ye yerel olarak bağlanın; böylece tüm veri yığınıza tek bir platformdan doğrudan erişim sağlayın.
JavaScript İşletme Mantığı
Kodsuz araçların ifade edemediği karmaşık veri dönüşümlerini, koşullu mantığı ve çok adımlı iş akışlarını yönetmek için görsel bileşenlerin yanı sıra özel JavaScript yazın.
Git Tabanlı Sürüm Kontrolü
Uygulama kodundaki değişiklikleri Git'te takip ederek, kod incelemelerini, geri almalar ve dahili araçlara yazılım mühendisliği disiplini kazandıran işbirliğine dayalı geliştirme iş akışlarını etkinleştirin.
Rol Tabanlı Erişim Kontrolü
Uygulama, sayfa ve widget düzeyinde ayrıntılı izinler atayarak, hassas operasyonları tüm kuruluşa ifşa etmeden doğru kişilerin her aracı görüntülemesini veya düzenlemesini sağlayın.
Appsmith uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
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