Ackee'yi tek tıkla dağıtın.
Ziyaretçilerin kişisel verilerinden ödün vermeden onları takip eden, kendi kendine barındırılan, gizlilik odaklı web sitesi analizleri.
Ackee için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Ackee ile neler oluşturabilirsiniz?
Ackee, kendi sunucunuzda tamamen çalışan açık kaynaklı, Node.js tabanlı bir analiz platformudur. Ziyaretçi verilerinden kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ayıklamak için çok adımlı bir anonimleştirme süreci kullanırken, sayfa görüntülemeleri, yönlendirenler, oturum süreleri ve cihaz türleri hakkında anlamlı içgörüler sunmaya devam eder.
Ziyaretçilerinizin verilerini üçüncü taraf altyapılarda depolayan geleneksel analiz hizmetlerinin aksine, Ackee trafik verilerinizin tam sahipliğini size verir. Minimalist arayüzü ve merkezi GraphQL API'si, birden fazla web sitesini izlemeyi ve analiz verilerini özel kontrol panellerine veya raporlama süreçlerine entegre etmeyi —çerez bildirimleri veya GDPR sorunları olmadan— kolaylaştırır.
Ackee uygulamasının temel özellikleri
Tasarımdan gelen gizlilik
Çok adımlı anonimleştirme, depolamadan önce kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kaldırır, böylece faydalı içgörüler toplayabilirsiniz; bu da yargı yetkisine ve yapılandırmaya bağlı olarak çerez bildirimlerine olan ihtiyacı azaltmaya veya uyumluluğu basitleştirmeye yardımcı olabilir.
Sınırsız domain
İhtiyacınız olduğu kadar web sitesini ve uygulamayı tek bir kontrol panelinden izleyin, site başına fiyatlandırma katmanları veya trafiğe dayalı sınırlar olmadan.
GraphQL API
Merkezi bir GraphQL API'si, analiz verilerini programlı olarak özel panolara, raporlara veya üçüncü taraf araçlara, yerleşik kullanıcı arayüzüne bağlı kalmadan çekmenizi sağlar.
Hafif izleme betiği
İzleme kodu parçacığı, sayfalarınızda minimum performans etkisi yaratır ve daha ağır ticari analiz kütüphaneleriyle ilişkili sayfa hızı cezalarını önler.
Özel etkinlik takibi
Sayfa görüntülemelerinin ötesindeki belirli kullanıcı etkileşimlerini takip ederek, dönüşümler, düğme tıklamaları ve sitelerinizdeki diğer anlamlı eylemler hakkında görünürlük elde edin.
Ackee uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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