Ackee için % 69 oranına varan indirim

Ackee'yi tek tıkla dağıtın.

Ziyaretçilerin kişisel verilerinden ödün vermeden onları takip eden, kendi kendine barındırılan, gizlilik odaklı web sitesi analizleri.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
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30 gün para iade garantili
Ackee'yi tek tıkla dağıtın.

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%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Ackee ile neler oluşturabilirsiniz?

Ackee, kendi sunucunuzda tamamen çalışan açık kaynaklı, Node.js tabanlı bir analiz platformudur. Ziyaretçi verilerinden kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ayıklamak için çok adımlı bir anonimleştirme süreci kullanırken, sayfa görüntülemeleri, yönlendirenler, oturum süreleri ve cihaz türleri hakkında anlamlı içgörüler sunmaya devam eder.

Ziyaretçilerinizin verilerini üçüncü taraf altyapılarda depolayan geleneksel analiz hizmetlerinin aksine, Ackee trafik verilerinizin tam sahipliğini size verir. Minimalist arayüzü ve merkezi GraphQL API'si, birden fazla web sitesini izlemeyi ve analiz verilerini özel kontrol panellerine veya raporlama süreçlerine entegre etmeyi —çerez bildirimleri veya GDPR sorunları olmadan— kolaylaştırır.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Ackee uygulamasının temel özellikleri

Tasarımdan gelen gizlilik

Çok adımlı anonimleştirme, depolamadan önce kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kaldırır, böylece faydalı içgörüler toplayabilirsiniz; bu da yargı yetkisine ve yapılandırmaya bağlı olarak çerez bildirimlerine olan ihtiyacı azaltmaya veya uyumluluğu basitleştirmeye yardımcı olabilir.

Sınırsız domain

İhtiyacınız olduğu kadar web sitesini ve uygulamayı tek bir kontrol panelinden izleyin, site başına fiyatlandırma katmanları veya trafiğe dayalı sınırlar olmadan.

GraphQL API

Merkezi bir GraphQL API'si, analiz verilerini programlı olarak özel panolara, raporlara veya üçüncü taraf araçlara, yerleşik kullanıcı arayüzüne bağlı kalmadan çekmenizi sağlar.

Hafif izleme betiği

İzleme kodu parçacığı, sayfalarınızda minimum performans etkisi yaratır ve daha ağır ticari analiz kütüphaneleriyle ilişkili sayfa hızı cezalarını önler.

Özel etkinlik takibi

Sayfa görüntülemelerinin ötesindeki belirli kullanıcı etkileşimlerini takip ederek, dönüşümler, düğme tıklamaları ve sitelerinizdeki diğer anlamlı eylemler hakkında görünürlük elde edin.

Ackee uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

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