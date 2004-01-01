Ackee, kendi sunucunuzda tamamen çalışan açık kaynaklı, Node.js tabanlı bir analiz platformudur. Ziyaretçi verilerinden kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ayıklamak için çok adımlı bir anonimleştirme süreci kullanırken, sayfa görüntülemeleri, yönlendirenler, oturum süreleri ve cihaz türleri hakkında anlamlı içgörüler sunmaya devam eder.

Ziyaretçilerinizin verilerini üçüncü taraf altyapılarda depolayan geleneksel analiz hizmetlerinin aksine, Ackee trafik verilerinizin tam sahipliğini size verir. Minimalist arayüzü ve merkezi GraphQL API'si, birden fazla web sitesini izlemeyi ve analiz verilerini özel kontrol panellerine veya raporlama süreçlerine entegre etmeyi —çerez bildirimleri veya GDPR sorunları olmadan— kolaylaştırır.