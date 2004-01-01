Apache Superset'i tek tıkla dağıtın.
Modern açık kaynaklı iş zekası platformu, etkileşimli panolar oluşturmak, veri kümelerini keşfetmek ve 40'tan fazla veritabanında SQL analizi yapmak için.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Superset ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Superset, her teknik seviyeden kullanıcı için veri keşfini erişilebilir kılan, kurumsal kullanıma hazır bir iş zekası platformudur. Analistler, grafikler ve panolar oluşturmak için kod gerektirmeyen sürükle-bırak arayüzü elde ederken, mühendisler sorgu geçmişi, kaydedilmiş sorgular ve sonuç dışa aktarımı özelliklerine sahip tam özellikli bir SQL IDE olan SQL Lab'i kullanır. Superset, SQLAlchemy aracılığıyla 40'tan fazla SQL veritabanına ve veri ambarına bağlanarak tüm veri yığınınızda birleşik bir analiz katmanı sağlar.
Superset'i kendi VPS'inizde barındırmak, sınırsız kullanıcı, sınırsız veri kaynağı ve koltuk başına lisanslama olmaması anlamına gelir. İş verileri altyapınızda kalır, uyumluluk gereksinimlerini karşılarken, bu şablona dahil olan PostgreSQL ve Redis, üretim ortamına hazır performans için meta veri depolamasını ve sorgu önbelleklemesini yönetir.
Apache Superset uygulamasının temel özellikleri
Zengin görselleştirme kütüphanesi
Verilerinizi net bir şekilde temsil etmek için düzinelerce grafik türü — çubuk grafikler, çizgi grafikler, dağılım grafikleri, coğrafi haritalar ve daha fazlası — arasından seçim yapın.
SQL Lab IDE
Sözdizimi vurgulama, sorgu geçmişi ve sonuç dışa aktarma özellikleriyle SQL sorguları yazın ve yürütün — kodsuz panolar ile gelişmiş veri çalışmalarını bir araya getirerek.
40'tan fazla veritabanı bağlayıcısı
PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift ve daha onlarcasına birleşik, SQLAlchemy tabanlı bir bağlayıcı katmanı üzerinden bağlanın.
Etkileşimli kontrol panelleri
Çapraz filtreler, detaylı gezinme ve zamanlanmış e-posta raporları ile gösterge tabloları oluşturarak paydaşların her zaman güncel bilgilere sahip olmasını sağlayın.
Rol tabanlı erişim kontrolü
Her ekibin yalnızca erişmeye yetkili olduğu verileri görmesini sağlamak için veri kümelerine, kontrol panellerine ve veri kaynaklarına ayrıntılı izinler atayın.
Apache Superset uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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