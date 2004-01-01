Apache Superset, her teknik seviyeden kullanıcı için veri keşfini erişilebilir kılan, kurumsal kullanıma hazır bir iş zekası platformudur. Analistler, grafikler ve panolar oluşturmak için kod gerektirmeyen sürükle-bırak arayüzü elde ederken, mühendisler sorgu geçmişi, kaydedilmiş sorgular ve sonuç dışa aktarımı özelliklerine sahip tam özellikli bir SQL IDE olan SQL Lab'i kullanır. Superset, SQLAlchemy aracılığıyla 40'tan fazla SQL veritabanına ve veri ambarına bağlanarak tüm veri yığınınızda birleşik bir analiz katmanı sağlar.

Superset'i kendi VPS'inizde barındırmak, sınırsız kullanıcı, sınırsız veri kaynağı ve koltuk başına lisanslama olmaması anlamına gelir. İş verileri altyapınızda kalır, uyumluluk gereksinimlerini karşılarken, bu şablona dahil olan PostgreSQL ve Redis, üretim ortamına hazır performans için meta veri depolamasını ve sorgu önbelleklemesini yönetir.