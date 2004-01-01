Apache DevLake için % 69 oranına varan indirim

Apache DevLake'i tek tıkla kurulumla dağıtın.

60'tan fazla geliştirme aracından veri toplayarak DORA metriklerini hesaplayan ve mühendislik ekibi performansını görselleştiren açık kaynaklı bir platform.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Apache DevLake'i tek tıkla kurulumla dağıtın.

Apache DevLake için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Apache DevLake ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache DevLake, sorun takip sistemleri, kaynak kodu barındırıcıları, CI/CD işlem hatları ve olay yönetimi araçlarından gelen verileri birleşik bir veri gölünde birleştiren açık kaynaklı bir mühendislik analiz platformudur. Ekipler, GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty ve düzinelerce başka kaynağı bağlayarak DORA metriklerini — dağıtım sıklığı, değişiklikler için teslim süresi, değişiklik hata oranı ve ortalama kurtarma süresi — otomatik olarak hesaplar ve ekip performansını zaman içinde görselleştiren Grafana panolarının yanı sıra sunar.

DevLake'i kendi sunucunuzda barındırmak, tüm mühendislik telemetrisini ve entegrasyon kimlik bilgilerini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Her API anahtarı ve OAuth bağlantısı, sahip olduğunuz bir anahtar kullanılarak beklemedeyken şifrelenir ve tüm metrikler sunucunuzdaki bir MySQL veritabanında depolanır — hiçbir veri, ortamınızdan üçüncü taraf bir analiz hizmetine gitmez.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache DevLake uygulamasının temel özellikleri

DORA metrikleri

Bağlı araçlardan dağıtım sıklığını, değişiklikler için öncü süreyi, değişiklik hata oranını ve ortalama kurtarma süresini otomatik olarak hesaplayın — manuel veri toplama gerekmez.

Hazır panolar

Kullanıma hazır Grafana panoları, kurulumdan sonra herhangi bir yapılandırma yapmadan DORA metriklerini, PR döngü süresini, hata yaşını ve dağıtım hattı sağlığını görselleştirir.

60+ veri kaynağı eklentisi

GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube ve daha fazlası için hazır bağlayıcılar, tüm mühendislik verilerini tek bir yerde toplar.

Özel SQL metrikleri

Ekibe özel metrikler, filtreler ve yerleşik DORA görünümlerinin ötesinde özel panolar tanımlamak için normalleştirilmiş veri gölünü düz SQL ile sorgulayın.

Şifreli kimlik bilgileri depolama

Tüm API token'ları ve OAuth anahtarları, yalnızca kendi barındırdığınız MySQL veritabanınızda saklanan otomatik oluşturulmuş bir anahtar kullanılarak durağan halde şifrelenir.

Apache DevLake uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

Kontrol ediliyor...

Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
Başlayın
Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀

Noel
Noel

Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.

Omkar
Omkar

Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.

Martin K
Martin K

Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.

30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

Başlayın

Dağıtabileceğiniz diğer uygulamaları keşfedin

Ackee

Ackee

Ackee, gizliliğe odaklı web sitesi takibi için kendi sunucunuzda barındırılan bir Node.js analiz aracıdır

Seç
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset, BI için modern bir veri keşfi ve görselleştirme platformudur

Seç
Aptabase

Aptabase

Mobil, masaüstü ve web uygulamaları için gizlilik odaklı SDK analitikleri

Seç
Tüm uygulamaları görün

Gizliliğinize önem veriyoruz

Bu web sitesi, sitenin düzgün çalışması ve siteyle nasıl etkileşimde bulunduğunuz hakkında veri elde etmenin yanı sıra pazarlama amaçları için gerekli olan çerezleri kullanır. Kabul ederek, Çerez politikamızda açıklandığı gibi reklam hedefleme, kişiselleştirme ve analiz için cihazınızda çerezlerin saklanmasını kabul etmiş olursunuz.