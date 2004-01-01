Apache DevLake, sorun takip sistemleri, kaynak kodu barındırıcıları, CI/CD işlem hatları ve olay yönetimi araçlarından gelen verileri birleşik bir veri gölünde birleştiren açık kaynaklı bir mühendislik analiz platformudur. Ekipler, GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty ve düzinelerce başka kaynağı bağlayarak DORA metriklerini — dağıtım sıklığı, değişiklikler için teslim süresi, değişiklik hata oranı ve ortalama kurtarma süresi — otomatik olarak hesaplar ve ekip performansını zaman içinde görselleştiren Grafana panolarının yanı sıra sunar.

DevLake'i kendi sunucunuzda barındırmak, tüm mühendislik telemetrisini ve entegrasyon kimlik bilgilerini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Her API anahtarı ve OAuth bağlantısı, sahip olduğunuz bir anahtar kullanılarak beklemedeyken şifrelenir ve tüm metrikler sunucunuzdaki bir MySQL veritabanında depolanır — hiçbir veri, ortamınızdan üçüncü taraf bir analiz hizmetine gitmez.