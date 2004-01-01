Apache DevLake'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
60'tan fazla geliştirme aracından veri toplayarak DORA metriklerini hesaplayan ve mühendislik ekibi performansını görselleştiren açık kaynaklı bir platform.
Apache DevLake için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache DevLake ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache DevLake, sorun takip sistemleri, kaynak kodu barındırıcıları, CI/CD işlem hatları ve olay yönetimi araçlarından gelen verileri birleşik bir veri gölünde birleştiren açık kaynaklı bir mühendislik analiz platformudur. Ekipler, GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty ve düzinelerce başka kaynağı bağlayarak DORA metriklerini — dağıtım sıklığı, değişiklikler için teslim süresi, değişiklik hata oranı ve ortalama kurtarma süresi — otomatik olarak hesaplar ve ekip performansını zaman içinde görselleştiren Grafana panolarının yanı sıra sunar.
DevLake'i kendi sunucunuzda barındırmak, tüm mühendislik telemetrisini ve entegrasyon kimlik bilgilerini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Her API anahtarı ve OAuth bağlantısı, sahip olduğunuz bir anahtar kullanılarak beklemedeyken şifrelenir ve tüm metrikler sunucunuzdaki bir MySQL veritabanında depolanır — hiçbir veri, ortamınızdan üçüncü taraf bir analiz hizmetine gitmez.
Apache DevLake uygulamasının temel özellikleri
DORA metrikleri
Bağlı araçlardan dağıtım sıklığını, değişiklikler için öncü süreyi, değişiklik hata oranını ve ortalama kurtarma süresini otomatik olarak hesaplayın — manuel veri toplama gerekmez.
Hazır panolar
Kullanıma hazır Grafana panoları, kurulumdan sonra herhangi bir yapılandırma yapmadan DORA metriklerini, PR döngü süresini, hata yaşını ve dağıtım hattı sağlığını görselleştirir.
60+ veri kaynağı eklentisi
GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube ve daha fazlası için hazır bağlayıcılar, tüm mühendislik verilerini tek bir yerde toplar.
Özel SQL metrikleri
Ekibe özel metrikler, filtreler ve yerleşik DORA görünümlerinin ötesinde özel panolar tanımlamak için normalleştirilmiş veri gölünü düz SQL ile sorgulayın.
Şifreli kimlik bilgileri depolama
Tüm API token'ları ve OAuth anahtarları, yalnızca kendi barındırdığınız MySQL veritabanınızda saklanan otomatik oluşturulmuş bir anahtar kullanılarak durağan halde şifrelenir.
Apache DevLake uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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