Casibase'i tek tıkla dağıtın.
Açık kaynaklı YZ bilgi tabanı ve alan özelinde asistanlar oluşturmaya yönelik LLM destekli sohbet platformu.
Casibase için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Casibase ile neler oluşturabilirsiniz?
Casibase, kuruluşların gerçek kurumsal verilerle desteklenen alana özel asistanlar oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir bilgi yönetimi ve yapay zeka sohbet botu platformudur. Birden fazla büyük dil modelini (ChatGPT, Claude, Llama 3 ve DeepSeek dahil) destekleyen gömme tabanlı belge alımını birleştirir; böylece ekipler, ham belgeleri üçüncü taraf hizmetlere göndermeden doğal dilde bir sohbet arayüzü aracılığıyla kendi bilgi tabanlarını sorgulayabilir.
Casibase'i kendi VPS'inizde barındırmak, tescilli belgeleri, konuşma geçmişini ve model API anahtarlarını tamamen kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Yığın, kalıcılık için MySQL ile birlikte gelir ve GitHub, Google ve özel OAuth sağlayıcıları dahil olmak üzere kurumsal düzeyde kimlik doğrulama için Casdoor ile entegre olur.
Casibase uygulamasının temel özellikleri
Çok modelli LLM desteği
ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 ve HuggingFace modellerine bağlanın, böylece bilgi tabanınızı yeniden içe aktarmak zorunda kalmadan sağlayıcıları değiştirebilir veya karşılaştırabilirsiniz.
Embedding tabanlı geri çağırma
Belgeler, alım anında parçalara ayrılır ve gömülür; bu da anahtar kelime eşleşmeleri yerine bağlamsal olarak ilgili pasajları ortaya çıkaran anlamsal aramayı mümkün kılar.
Kurumsal kimlik doğrulama
Casdoor entegrasyonu, GitHub, Google ve kurumsal OAuth sağlayıcılarıyla tek oturum açma imkanı sunar ve bilgi depoları genelinde ayrıntılı izin kontrolleri sağlar.
Site Dilleri arayüzü
Web kullanıcı arayüzü, 12 dil desteğiyle sunulur ve ek yerelleştirme çalışmasına gerek kalmadan küresel olarak dağıtılmış ekipler tarafından erişilebilir olmasını sağlar.
Uzaktan varlık erişimi
Yerleşik RDP, VNC ve SSH protokol desteği, uzak altyapıyı belgeler ve sohbet geçmişiyle birlikte bilgi varlıkları olarak eklemenizi sağlar.
Casibase uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.