Casibase, kuruluşların gerçek kurumsal verilerle desteklenen alana özel asistanlar oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir bilgi yönetimi ve yapay zeka sohbet botu platformudur. Birden fazla büyük dil modelini (ChatGPT, Claude, Llama 3 ve DeepSeek dahil) destekleyen gömme tabanlı belge alımını birleştirir; böylece ekipler, ham belgeleri üçüncü taraf hizmetlere göndermeden doğal dilde bir sohbet arayüzü aracılığıyla kendi bilgi tabanlarını sorgulayabilir.

Casibase'i kendi VPS'inizde barındırmak, tescilli belgeleri, konuşma geçmişini ve model API anahtarlarını tamamen kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Yığın, kalıcılık için MySQL ile birlikte gelir ve GitHub, Google ve özel OAuth sağlayıcıları dahil olmak üzere kurumsal düzeyde kimlik doğrulama için Casdoor ile entegre olur.