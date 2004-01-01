ByteStash için % 69 oranına varan indirim

ByteStash'i tek tıkla dağıtın.

Sözdizimi vurgulama, tam metin arama ve geliştiriciler ile ekipler için isteğe bağlı SSO özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan kod parçacığı yöneticisi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
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30 gün para iade garantili
ByteStash'i tek tıkla dağıtın.

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%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

ByteStash ile neler oluşturabilirsiniz?

ByteStash, kod parçacıklarını tek bir aranabilir kütüphanede depolamak, düzenlemek ve paylaşmak için kendi sunucunuzda barındırılan bir web uygulamasıdır. Tam sözdizimi vurgulama özelliğiyle düzinelerce programlama dilini destekler, dil veya anahtar kelimeye göre filtrelemenize, hızlı erişim için favorileri sabitlemenize ve alıcılardan hesap gerektirmeden parçacıkları herkese açık olarak paylaşmanıza olanak tanır.

Bulut tabanlı kod parçacığı araçlarının aksine, ByteStash tamamen kendi altyapınızda, hafif bir SQLite veritabanı ile çalışır — harici hizmetlere gerek duymaz. Tam Swagger dokümantasyonuna sahip bir REST API ve isteğe bağlı OpenID Connect entegrasyonu sunar; bu da onu hem bireysel geliştiriciler hem de merkezi kimlik yönetimi kullanan ekipler için eşit derecede uygun hale getirir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

ByteStash uygulamasının temel özellikleri

Sözdizimi Vurgulama

Düzinelerce programlama dilini destekler, böylece her kod parçacığı doğru, okunabilir sözdizimi renklendirmesiyle oluşturulur.

Tam Metin Arama

Tüm snippet kütüphanenizi dile, anahtar kelimeye veya etikete göre arayın ve filtreleyin, böylece ihtiyacınız olanı saniyeler içinde bulabilirsiniz.

Herkese Açık Paylaşım

Bireysel kod parçacıklarını veya koleksiyonları herkese açık bağlantılar aracılığıyla paylaşın — alıcıların bunları görüntülemek için bir hesaba ihtiyacı yoktur.

REST API Erişimi

Yerleşik Swagger dokümantasyonuna sahip Tam CRUD API, kod parçacığı alımını betiklere, düzenleyicilere veya CI işlem hatlarına entegre etmenizi sağlar.

SSO Entegrasyonu

Halihazırda merkezi kimlik yönetimi kullanan ekipler için tek oturum açmayı etkinleştirmek amacıyla herhangi bir OpenID Connect sağlayıcısını bağlayın.

ByteStash uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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