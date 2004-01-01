ByteStash, kod parçacıklarını tek bir aranabilir kütüphanede depolamak, düzenlemek ve paylaşmak için kendi sunucunuzda barındırılan bir web uygulamasıdır. Tam sözdizimi vurgulama özelliğiyle düzinelerce programlama dilini destekler, dil veya anahtar kelimeye göre filtrelemenize, hızlı erişim için favorileri sabitlemenize ve alıcılardan hesap gerektirmeden parçacıkları herkese açık olarak paylaşmanıza olanak tanır.

Bulut tabanlı kod parçacığı araçlarının aksine, ByteStash tamamen kendi altyapınızda, hafif bir SQLite veritabanı ile çalışır — harici hizmetlere gerek duymaz. Tam Swagger dokümantasyonuna sahip bir REST API ve isteğe bağlı OpenID Connect entegrasyonu sunar; bu da onu hem bireysel geliştiriciler hem de merkezi kimlik yönetimi kullanan ekipler için eşit derecede uygun hale getirir.