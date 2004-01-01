ByteStash'i tek tıkla dağıtın.
Sözdizimi vurgulama, tam metin arama ve geliştiriciler ile ekipler için isteğe bağlı SSO özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan kod parçacığı yöneticisi.
ByteStash için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ByteStash ile neler oluşturabilirsiniz?
ByteStash, kod parçacıklarını tek bir aranabilir kütüphanede depolamak, düzenlemek ve paylaşmak için kendi sunucunuzda barındırılan bir web uygulamasıdır. Tam sözdizimi vurgulama özelliğiyle düzinelerce programlama dilini destekler, dil veya anahtar kelimeye göre filtrelemenize, hızlı erişim için favorileri sabitlemenize ve alıcılardan hesap gerektirmeden parçacıkları herkese açık olarak paylaşmanıza olanak tanır.
Bulut tabanlı kod parçacığı araçlarının aksine, ByteStash tamamen kendi altyapınızda, hafif bir SQLite veritabanı ile çalışır — harici hizmetlere gerek duymaz. Tam Swagger dokümantasyonuna sahip bir REST API ve isteğe bağlı OpenID Connect entegrasyonu sunar; bu da onu hem bireysel geliştiriciler hem de merkezi kimlik yönetimi kullanan ekipler için eşit derecede uygun hale getirir.
ByteStash uygulamasının temel özellikleri
Sözdizimi Vurgulama
Düzinelerce programlama dilini destekler, böylece her kod parçacığı doğru, okunabilir sözdizimi renklendirmesiyle oluşturulur.
Tam Metin Arama
Tüm snippet kütüphanenizi dile, anahtar kelimeye veya etikete göre arayın ve filtreleyin, böylece ihtiyacınız olanı saniyeler içinde bulabilirsiniz.
Herkese Açık Paylaşım
Bireysel kod parçacıklarını veya koleksiyonları herkese açık bağlantılar aracılığıyla paylaşın — alıcıların bunları görüntülemek için bir hesaba ihtiyacı yoktur.
REST API Erişimi
Yerleşik Swagger dokümantasyonuna sahip Tam CRUD API, kod parçacığı alımını betiklere, düzenleyicilere veya CI işlem hatlarına entegre etmenizi sağlar.
SSO Entegrasyonu
Halihazırda merkezi kimlik yönetimi kullanan ekipler için tek oturum açmayı etkinleştirmek amacıyla herhangi bir OpenID Connect sağlayıcısını bağlayın.
ByteStash uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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