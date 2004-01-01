Dashy'yi tek tıkla dağıtın.
Tüm hizmetlerinizi, yer işaretlerinizi ve widget'larınızı tek bir yerde düzenlemek için yüksek düzeyde özelleştirilebilir, kendi sunucunuzda barındırılan kontrol paneli.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Dashy ile neler oluşturabilirsiniz?
Dashy, tüm hizmetleriniz, uygulamalarınız ve yer işaretleriniz için size güzel, özelleştirilebilir bir ana sayfa sunan, kendi sunucunuzda barındırılan kişisel bir kontrol panelidir. Yüzlerce yerleşik simge, kapsamlı bir widget ekosistemi ve görsel bir yapılandırma düzenleyicisi sayesinde, YAML dosyalarını düzenlemeden özel bir arayüz oluşturabilirsiniz. Gerçek zamanlı durum kontrolleri hizmetlerinizi sürekli olarak izler, böylece neyin çalışır durumda olduğunu her zaman bilirsiniz.
Dashy'yi VPS'inizde kendi sunucunuzda barındırmak, kontrol panelinizin herhangi bir cihazdan 7/24 erişilebilir olması ve tüm yapılandırma verilerinin sizin kontrolünüzde olması anlamına gelir. Abonelik ücreti, kullanım sınırı ve altyapı topolojinize üçüncü taraf erişimi yoktur; sadece çalıştırdığınız her şeye hızlı, özel bir giriş noktasıdır.
Dashy uygulamasının temel özellikleri
Hizmet Durumu İzleme
Hizmetlerinizin çevrimiçi olup olmadığını sürekli kontrol eder ve canlı durum göstergeleri görüntüler, böylece kesintileri bir bakışta fark edebilirsiniz.
Görsel Yapılandırma Düzenleyici
YAML yapılandırma dosyalarına dokunmanıza gerek kalmadan, görsel bir arayüz aracılığıyla kontrol paneli düzeninizi, bölümlerinizi ve öğelerinizi düzenleyin.
Zengin Widget Ekosistemi
Kontrol panelini bir bilgi merkezine dönüştürmek için hava durumu tahminleri, RSS beslemeleri, sistem istatistikleri, saatler ve düzinelerce başka widget ekleyin.
Kapsamlı İkon Kütüphanesi
400'den fazla önceden yapılandırılmış hizmet simgesi içerir ve özel simgeleri destekleyerek kontrol panelinizin görsel olarak tutarlı ve kolay gezinilebilir kalmasını sağlar.
Çoklu Sayfa Desteği
Hizmetleri birden çok sayfa ve bölümde düzenleyerek, çok sayıda uygulamayı karmaşa olmadan yönetmeyi pratik hale getirir.
Dashy uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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