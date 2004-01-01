Dashy, tüm hizmetleriniz, uygulamalarınız ve yer işaretleriniz için size güzel, özelleştirilebilir bir ana sayfa sunan, kendi sunucunuzda barındırılan kişisel bir kontrol panelidir. Yüzlerce yerleşik simge, kapsamlı bir widget ekosistemi ve görsel bir yapılandırma düzenleyicisi sayesinde, YAML dosyalarını düzenlemeden özel bir arayüz oluşturabilirsiniz. Gerçek zamanlı durum kontrolleri hizmetlerinizi sürekli olarak izler, böylece neyin çalışır durumda olduğunu her zaman bilirsiniz.

Dashy'yi VPS'inizde kendi sunucunuzda barındırmak, kontrol panelinizin herhangi bir cihazdan 7/24 erişilebilir olması ve tüm yapılandırma verilerinin sizin kontrolünüzde olması anlamına gelir. Abonelik ücreti, kullanım sınırı ve altyapı topolojinize üçüncü taraf erişimi yoktur; sadece çalıştırdığınız her şeye hızlı, özel bir giriş noktasıdır.