bknd için % 69 oranına varan indirim

bknd'i tek tıkla dağıtın.

Veritabanı, kimlik doğrulama, medya ve yönetici arayüzünü tek bir kendi kendine barındırılan arka uca birleştiren hafif bir Firebase alternatifi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
bknd'i tek tıkla dağıtın.

bknd için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

bknd ile neler oluşturabilirsiniz?

bknd, veri modelleme, kimlik doğrulama, medya işleme ve iş akışı ilkellerini entegre bir admin UI ile tek bir hafif hizmette bir araya getiren açık kaynaklı bir backend sistemidir. Tek bir runtime yerine Web Standartları üzerine inşa edilen bu sistem, Node ve Bun'dan Cloudflare Workers, Vercel ve Deno Deploy'a kadar her yerde çalışır ve veritabanı sürücünüzün üzerine soyutlamalar dayatmadan SQLite, LibSQL veya Postgres'e adaptör tabanlı erişim sağlar.

bknd'yi kendi VPS'inizde barındırmak, Firebase veya Supabase gibi satıcıya bağımlı BaaS platformlarını tamamen size ait taşınabilir bir backend ile değiştirir. Projeniz prototipten üretime geçerken istek başına ücret, satır sınırı veya sürpriz fiyatlandırma yoktur.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

bknd uygulamasının temel özellikleri

Görsel veri modelleme

Varlıkları, alanları ve ilişkileri yönetici arayüzü üzerinden tanımlayın ve her koleksiyon için anında REST uç noktaları ile türlenmiş bir TypeScript SDK edinin.

Dahili kimlik doğrulama

E-posta ve parola ile oturum açma, JWT belirteçleri, roller ve izinler, çoğu uygulama için üçüncü taraf kimlik hizmetlerinin yerini alarak kutudan çıkar.

Entegre medya işleme

Ayrı bir depolama yığını kurmaya gerek kalmadan, dosyaları yerel olarak veya R2, Tigris ve Minio gibi S3 uyumlu sağlayıcılar aracılığıyla yükleyin, depolayın ve sunun.

İş akışı otomasyonu

Uygulamanıza güç veren aynı backend'den doğrudan veri değişikliklerine tepki veren, işleri zamanlayan ve harici API'leri çağıran çok adımlı akışlar oluşturun.

Çerçeve bağdaştırıcıları

Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda ve daha fazlası için adaptörler, aynı bknd örneğini mevcut bir ön uç projesinin içine gömmenize olanak tanır.

bknd uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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