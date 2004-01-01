bknd, veri modelleme, kimlik doğrulama, medya işleme ve iş akışı ilkellerini entegre bir admin UI ile tek bir hafif hizmette bir araya getiren açık kaynaklı bir backend sistemidir. Tek bir runtime yerine Web Standartları üzerine inşa edilen bu sistem, Node ve Bun'dan Cloudflare Workers, Vercel ve Deno Deploy'a kadar her yerde çalışır ve veritabanı sürücünüzün üzerine soyutlamalar dayatmadan SQLite, LibSQL veya Postgres'e adaptör tabanlı erişim sağlar.

bknd'yi kendi VPS'inizde barındırmak, Firebase veya Supabase gibi satıcıya bağımlı BaaS platformlarını tamamen size ait taşınabilir bir backend ile değiştirir. Projeniz prototipten üretime geçerken istek başına ücret, satır sınırı veya sürpriz fiyatlandırma yoktur.