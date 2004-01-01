bknd'i tek tıkla dağıtın.
Veritabanı, kimlik doğrulama, medya ve yönetici arayüzünü tek bir kendi kendine barındırılan arka uca birleştiren hafif bir Firebase alternatifi.
bknd için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
bknd ile neler oluşturabilirsiniz?
bknd, veri modelleme, kimlik doğrulama, medya işleme ve iş akışı ilkellerini entegre bir admin UI ile tek bir hafif hizmette bir araya getiren açık kaynaklı bir backend sistemidir. Tek bir runtime yerine Web Standartları üzerine inşa edilen bu sistem, Node ve Bun'dan Cloudflare Workers, Vercel ve Deno Deploy'a kadar her yerde çalışır ve veritabanı sürücünüzün üzerine soyutlamalar dayatmadan SQLite, LibSQL veya Postgres'e adaptör tabanlı erişim sağlar.
bknd'yi kendi VPS'inizde barındırmak, Firebase veya Supabase gibi satıcıya bağımlı BaaS platformlarını tamamen size ait taşınabilir bir backend ile değiştirir. Projeniz prototipten üretime geçerken istek başına ücret, satır sınırı veya sürpriz fiyatlandırma yoktur.
bknd uygulamasının temel özellikleri
Görsel veri modelleme
Varlıkları, alanları ve ilişkileri yönetici arayüzü üzerinden tanımlayın ve her koleksiyon için anında REST uç noktaları ile türlenmiş bir TypeScript SDK edinin.
Dahili kimlik doğrulama
E-posta ve parola ile oturum açma, JWT belirteçleri, roller ve izinler, çoğu uygulama için üçüncü taraf kimlik hizmetlerinin yerini alarak kutudan çıkar.
Entegre medya işleme
Ayrı bir depolama yığını kurmaya gerek kalmadan, dosyaları yerel olarak veya R2, Tigris ve Minio gibi S3 uyumlu sağlayıcılar aracılığıyla yükleyin, depolayın ve sunun.
İş akışı otomasyonu
Uygulamanıza güç veren aynı backend'den doğrudan veri değişikliklerine tepki veren, işleri zamanlayan ve harici API'leri çağıran çok adımlı akışlar oluşturun.
Çerçeve bağdaştırıcıları
Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda ve daha fazlası için adaptörler, aynı bknd örneğini mevcut bir ön uç projesinin içine gömmenize olanak tanır.
bknd uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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