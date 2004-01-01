COPS'u tek tıkla kurulumla dağıtın.
Calibre e-kitap kütüphaneniz için hafif bir PHP OPDS ve HTML sunucusu, shared hosting ve düşük kaynaklı kurulumlar için optimize edilmiştir.
COPS için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
COPS ile neler oluşturabilirsiniz?
COPS (Calibre OPDS PHP Sunucusu), yerleşik Calibre içerik sunucusuna hızlı, salt okunur bir alternatiftir. Mevcut bir Calibre kütüphanesini — standart
metadata.db dosyası — tarayıcılar için basit bir HTML arayüzü ve Moon+ Reader, KyBook, Aldiko ve Marvin gibi e-kitap okuyucuları için bir OPDS beslemesi aracılığıyla sunar. Kendi veritabanı olmadan düz PHP üzerinde çalıştığı için, mütevazı donanımlarda bile duyarlı kalır ve saniyeler içinde başlar.
COPS'u bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, mobil e-kitap okuyucularına bir Calibre masaüstü örneğini çalışır durumda tutmadan hızlı bir katalog uç noktası sağlar ve tam yönetim kullanıcı arayüzlerinden ayrı, salt okunur bir genel katalog isteyen kullanıcılar için Calibre-Web ile doğal olarak eşleşir.
COPS uygulamasının temel özellikleri
Yerel OPDS akışı
Dahili OPDS 1.1 kataloğu sayesinde mobil okuma uygulamaları, Calibre kütüphanenizden doğrudan göz atabilir, arayabilir ve indirebilir.
Calibre metadata.db okur.
Calibre'ın kullandığı aynı SQLite veritabanına doğrudan işaret eder — içe aktarma yok, yinelenen kütüphane yok, senkronizasyon adımı yok.
Düşük kaynak tüketimi
Harici bir veritabanı kullanmayan saf PHP sayesinde, küçük VPS planlarında hızlı çalışır ve binlerce başlığa sahip kütüphaneleri yönetir.
Tarayıcıda okuyucu
Monocle aracılığıyla EPUB dosyalarını doğrudan tarayıcıda okur, böylece kullanıcılar kitapları önce indirmeden örnekleyebilir.
Özel temalar ve yapılandırma
local.php aracılığıyla örnek başına ayarlanabilir — bir tema seçin, sayfa boyutunu ayarlayın, erişimi kısıtlayın veya aynı anda birden fazla veritabanını kullanıma açın.
COPS uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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