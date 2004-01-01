COPS (Calibre OPDS PHP Sunucusu), yerleşik Calibre içerik sunucusuna hızlı, salt okunur bir alternatiftir. Mevcut bir Calibre kütüphanesini — standart metadata.db dosyası — tarayıcılar için basit bir HTML arayüzü ve Moon+ Reader, KyBook, Aldiko ve Marvin gibi e-kitap okuyucuları için bir OPDS beslemesi aracılığıyla sunar. Kendi veritabanı olmadan düz PHP üzerinde çalıştığı için, mütevazı donanımlarda bile duyarlı kalır ve saniyeler içinde başlar.

COPS'u bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, mobil e-kitap okuyucularına bir Calibre masaüstü örneğini çalışır durumda tutmadan hızlı bir katalog uç noktası sağlar ve tam yönetim kullanıcı arayüzlerinden ayrı, salt okunur bir genel katalog isteyen kullanıcılar için Calibre-Web ile doğal olarak eşleşir.