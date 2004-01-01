Apache Hop (Hop Orchestration Platform), Apache Yazılım Vakfı'nda kuluçkalanmış ve mezun olmuş, Pentaho Data Integration (Kettle)'ın modern halefi olarak açık kaynaklı bir veri entegrasyonu ve orkestrasyon projesidir. Bu, veri mühendislerinin dosyalar, veritabanları, mesaj kuyrukları, bulut veri ambarları ve SaaS API'leri arasında veri taşıyan ve dönüştüren işlem hatları ve iş akışlarını özel kod yazmadan görsel olarak tasarlamasına olanak tanır.

Bu şablon, Apache Tomcat üzerinde çalışan Hop GUI'nin tarayıcı tabanlı sürümü olan Hop Web'i dağıtır. Hop'u kendi VPS'inizde barındırmak, her bağlantı dizesini, kimlik bilgisini ve ara veri kümesini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar; böylece ticari ETL platformlarında yaygın olan kullanıcı başına, işlem hattı başına veya satır hacmi ücretleri ödemezsiniz.