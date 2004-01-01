Apache Hop'u tek tıkla kurulumla dağıtın.
Her yerde çalışabilen işlem hatları ve iş akışları tasarlamak için açık kaynaklı görsel veri orkestrasyon platformu.
Apache Hop için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Hop ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Hop (Hop Orchestration Platform), Apache Yazılım Vakfı'nda kuluçkalanmış ve mezun olmuş, Pentaho Data Integration (Kettle)'ın modern halefi olarak açık kaynaklı bir veri entegrasyonu ve orkestrasyon projesidir. Bu, veri mühendislerinin dosyalar, veritabanları, mesaj kuyrukları, bulut veri ambarları ve SaaS API'leri arasında veri taşıyan ve dönüştüren işlem hatları ve iş akışlarını özel kod yazmadan görsel olarak tasarlamasına olanak tanır.
Bu şablon, Apache Tomcat üzerinde çalışan Hop GUI'nin tarayıcı tabanlı sürümü olan Hop Web'i dağıtır. Hop'u kendi VPS'inizde barındırmak, her bağlantı dizesini, kimlik bilgisini ve ara veri kümesini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar; böylece ticari ETL platformlarında yaygın olan kullanıcı başına, işlem hattı başına veya satır hacmi ücretleri ödemezsiniz.
Apache Hop uygulamasının temel özellikleri
Görsel Pipeline Tasarımcısı
Dosyaları, veritabanlarını, API'leri, mesaj kuyruklarını ve veri kalitesi kontrollerini kapsayan 200'den fazla dönüşüm ve eylem içeren sürükle ve bırak düzenleyici — üretim hatları oluşturmak için Java veya Python'a gerek yoktur.
Tarayıcı tabanlı Grafik Kullanıcı Arayüzü
Masaüstü istemcisindekiyle aynı Hop GUI deneyimi, Tomcat aracılığıyla sunulur, böylece ekipler yerel Java kurulumlarına gerek kalmadan herhangi bir tarayıcıdan iş akışları tasarlayabilir.
Motordan bağımsız yürütme
Bir kez tasarlayın ve işlem hatlarını yerel Hop motorunda, Apache Spark, Apache Flink veya Google Cloud Dataflow üzerinde Apache Beam çalıştırıcı soyutlaması aracılığıyla çalıştırın.
Meta veri güdümlü iş akışları
Bağlantıları, çalıştırma yapılandırmalarını, pipeline şablonlarını ve birim testlerini, pipeline tanımlarının yanı sıra git'e işlenmiş birinci sınıf metadata nesneleri olarak yeniden kullanın.
Dahili veri soy ağacı
Her dönüşüm, girdileri, çıktıları ve alan eşlemelerini kaydeder, böylece analistler karmaşık çok adımlı iş akışları boyunca bir sütunu kaynak dosyalarına veya tablolarına kadar takip edebilir.
Apache Hop uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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