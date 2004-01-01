Cheshire Cat AI'ı tek tıkla kurun.
Herhangi bir LLM sağlayıcısı için yerleşik RAG, eklentiler ve fonksiyon çağırma özelliklerine sahip, üretime hazır yapay zeka ajanı çerçevesi.
Cheshire Cat AI için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Cheshire Cat AI ile neler oluşturabilirsiniz?
Cheshire Cat AI, üretim yapay zeka ajanlarını bir mikroservis olarak oluşturmak için açık kaynaklı bir framework'tür. Bellek, araçlar ve konuşma formları için ayrı kütüphaneleri bir araya getirmek yerine, Cat; yerleşik bir Qdrant vektör deposu, bir eklenti sistemi, olay kancaları ve fonksiyon çağırma özelliklerine sahip API öncelikli bir çalışma zamanı sunar — böylece aynı ajan, tek bir arka uçtan bir sohbet robotunu, dahili bir aracı veya müşteri odaklı bir asistanı destekleyebilir.
Framework, modelden bağımsızdır ve OpenAI, Anthropic, Ollama ve kendi kendine barındırılan modeller dahil olmak üzere herhangi bir LangChain uyumlu LLM ve embedder ile çalışır. Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, konuşma geçmişini, embedding'leri ve eklenti kodunu tam kontrolünüz altında tutar; çok kullanıcılı destek ve ekip dağıtımları için ayrıntılı izinler sunar.
Cheshire Cat AI uygulamasının temel özellikleri
Dahili RAG
Entegre bir Qdrant vektör belleği, belgeleri alır ve ilgili bağlamı otomatik olarak geri çağırır, böylece temsilciler genel model bilgisinden ziyade sizin verilerinizden yanıt verir.
Eklenti sistemi
Çekirdeği çatallamadan araçlar, hook'lar ve sohbet formları eklemek için Python eklentilerini yönetim paneline bırakın — imajı yeniden oluşturmak yerine çalışma zamanında işlevselliği genişletin.
Herhangi bir LLM sağlayıcısı
OpenAI, Anthropic, Ollama ve diğer LangChain uyumlu modeller arasında, her kullanım senaryosuna göre maliyet, gecikme ve veri yerleşimini dengelemek için yönetici arayüzünden geçiş yapın.
REST ve WebSocket API
Aracıyı, özelleştirilebilir bir REST API aracılığıyla veya WebSocket üzerinden sohbet ederek herhangi bir frontend'e entegre edin; ayrıntılı erişim kontrolü için her bir iletim için ayrı API anahtarları bulunur.
Sohbet tabanlı formlar
Pydantic destekli formlar tanımlayın. Bu formlar, rezervasyonlar veya siparişler gibi çok adımlı konuşmaları yönlendirerek, diyaloğu doğal tutarken temsilcinin yapılandırılmış veri toplamasını sağlar.
Cheshire Cat AI uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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