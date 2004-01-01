Cheshire Cat AI, üretim yapay zeka ajanlarını bir mikroservis olarak oluşturmak için açık kaynaklı bir framework'tür. Bellek, araçlar ve konuşma formları için ayrı kütüphaneleri bir araya getirmek yerine, Cat; yerleşik bir Qdrant vektör deposu, bir eklenti sistemi, olay kancaları ve fonksiyon çağırma özelliklerine sahip API öncelikli bir çalışma zamanı sunar — böylece aynı ajan, tek bir arka uçtan bir sohbet robotunu, dahili bir aracı veya müşteri odaklı bir asistanı destekleyebilir.

Framework, modelden bağımsızdır ve OpenAI, Anthropic, Ollama ve kendi kendine barındırılan modeller dahil olmak üzere herhangi bir LangChain uyumlu LLM ve embedder ile çalışır. Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, konuşma geçmişini, embedding'leri ve eklenti kodunu tam kontrolünüz altında tutar; çok kullanıcılı destek ve ekip dağıtımları için ayrıntılı izinler sunar.