ArchivesSpace, arşivciler tarafından arşivciler için oluşturulmuş önde gelen açık kaynaklı arşiv bilgi yönetim sistemidir. Edinme, düzenleme, açıklama ve halka açık keşfi tek bir uygulamada birleştirerek, ilk bağıştan araştırmacılar tarafından çevrimiçi erişime kadar tüm arşiv yaşam döngüsünü destekler.

ArchivesSpace'i kendi VPS'inizde barındırmak, bulma yardımcılarını, edinme kayıtlarını ve kullanıcı verilerini kurumunuzun kontrolünde tutar, kayıt başına ücret veya satıcıya bağımlılık olmadan. Paketlenmiş personel arayüzü, halka açık erişim portalı, REST API ve OAI-PMH uç noktası, arşivinize kullanıma hazır eksiksiz bir açıklama ve keşif platformu sunar.