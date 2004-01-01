ArchivesSpace için % 69 oranına varan indirim

ArchivesSpace'i tek tıkla kurun.

El yazmaları, kayıtlar ve dijital nesneleri yönetmek için açık kaynaklı arşiv bilgi yönetim sistemi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
ArchivesSpace'i tek tıkla kurun.

ArchivesSpace için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

ArchivesSpace ile neler oluşturabilirsiniz?

ArchivesSpace, arşivciler tarafından arşivciler için oluşturulmuş önde gelen açık kaynaklı arşiv bilgi yönetim sistemidir. Edinme, düzenleme, açıklama ve halka açık keşfi tek bir uygulamada birleştirerek, ilk bağıştan araştırmacılar tarafından çevrimiçi erişime kadar tüm arşiv yaşam döngüsünü destekler.

ArchivesSpace'i kendi VPS'inizde barındırmak, bulma yardımcılarını, edinme kayıtlarını ve kullanıcı verilerini kurumunuzun kontrolünde tutar, kayıt başına ücret veya satıcıya bağımlılık olmadan. Paketlenmiş personel arayüzü, halka açık erişim portalı, REST API ve OAI-PMH uç noktası, arşivinize kullanıma hazır eksiksiz bir açıklama ve keşif platformu sunar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

ArchivesSpace uygulamasının temel özellikleri

Arşiv açıklaması

DACS, ISAD(G) ve ISAAR(CPF) standartlarına uygun olarak kaynakları, edinilenleri, arşiv nesnelerini ve dijital nesneleri oluşturun ve yönetin.

Herkese açık erişim portalı

Araştırmacılar, yerleşik bir genel keşif arayüzü aracılığıyla erişim araçlarına göz atar, koleksiyonlarda arama yapar ve dijital nesneleri görüntüler.

EAD ve MARCXML dışa aktarım

Kaynak kayıtlarını EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS veya Dublin Core olarak dışa aktararak keşif katmanları ve konsorsiyum kataloglarıyla entegrasyon sağlayın.

OAI-PMH toplama

DPLA veya Europeana gibi toplayıcıların koleksiyonları otomatik olarak hasat edebilmesi için OAI-PMH üzerinden tanımlayıcı meta verileri sunun.

REST API

Belgelenmiş bir JSON REST API, dijital koruma sistemleri, ETL işlem hatları ve özel ön uçlarla entegrasyonlara güç verir.

ArchivesSpace uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

Kontrol ediliyor...

Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
Başlayın
Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀

Noel
Noel

Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.

Omkar
Omkar

Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.

Martin K
Martin K

Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.

30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

Başlayın

Dağıtabileceğiniz diğer uygulamaları keşfedin

AirTrail

AirTrail

İnteraktif harita, istatistikler ve çok kullanıcılı destek içeren kişisel uçuş günlüğü

Seç
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Git destekli sayfalar ve Markdown düzenleme özelliklerine sahip, hafif, kendi kendine barındırılan wiki

Seç
Apollo

Apollo

Dağıtılmış araştırma ekipleri için gerçek zamanlı iş birliğine dayalı genom açıklama düzenleyicisi

Seç
Tüm uygulamaları görün

Gizliliğinize önem veriyoruz

Bu web sitesi, sitenin düzgün çalışması ve siteyle nasıl etkileşimde bulunduğunuz hakkında veri elde etmenin yanı sıra pazarlama amaçları için gerekli olan çerezleri kullanır. Kabul ederek, Çerez politikamızda açıklandığı gibi reklam hedefleme, kişiselleştirme ve analiz için cihazınızda çerezlerin saklanmasını kabul etmiş olursunuz.