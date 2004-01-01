ArchivesSpace'i tek tıkla kurun.
El yazmaları, kayıtlar ve dijital nesneleri yönetmek için açık kaynaklı arşiv bilgi yönetim sistemi.
ArchivesSpace için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ArchivesSpace ile neler oluşturabilirsiniz?
ArchivesSpace, arşivciler tarafından arşivciler için oluşturulmuş önde gelen açık kaynaklı arşiv bilgi yönetim sistemidir. Edinme, düzenleme, açıklama ve halka açık keşfi tek bir uygulamada birleştirerek, ilk bağıştan araştırmacılar tarafından çevrimiçi erişime kadar tüm arşiv yaşam döngüsünü destekler.
ArchivesSpace'i kendi VPS'inizde barındırmak, bulma yardımcılarını, edinme kayıtlarını ve kullanıcı verilerini kurumunuzun kontrolünde tutar, kayıt başına ücret veya satıcıya bağımlılık olmadan. Paketlenmiş personel arayüzü, halka açık erişim portalı, REST API ve OAI-PMH uç noktası, arşivinize kullanıma hazır eksiksiz bir açıklama ve keşif platformu sunar.
ArchivesSpace uygulamasının temel özellikleri
Arşiv açıklaması
DACS, ISAD(G) ve ISAAR(CPF) standartlarına uygun olarak kaynakları, edinilenleri, arşiv nesnelerini ve dijital nesneleri oluşturun ve yönetin.
Herkese açık erişim portalı
Araştırmacılar, yerleşik bir genel keşif arayüzü aracılığıyla erişim araçlarına göz atar, koleksiyonlarda arama yapar ve dijital nesneleri görüntüler.
EAD ve MARCXML dışa aktarım
Kaynak kayıtlarını EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS veya Dublin Core olarak dışa aktararak keşif katmanları ve konsorsiyum kataloglarıyla entegrasyon sağlayın.
OAI-PMH toplama
DPLA veya Europeana gibi toplayıcıların koleksiyonları otomatik olarak hasat edebilmesi için OAI-PMH üzerinden tanımlayıcı meta verileri sunun.
REST API
Belgelenmiş bir JSON REST API, dijital koruma sistemleri, ETL işlem hatları ve özel ön uçlarla entegrasyonlara güç verir.
ArchivesSpace uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.
Dağıtabileceğiniz diğer uygulamaları keşfedin
An Otter Wiki
Git destekli sayfalar ve Markdown düzenleme özelliklerine sahip, hafif, kendi kendine barındırılan wiki