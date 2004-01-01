Crafty Controller, Minecraft Java ve Bedrock sunucularını tek bir kontrol panelinden yönetmek için açık kaynaklı bir web GUI'dir. SSH oturumları ve ekran sekmeleri arasında hokkabazlık yapma zahmetini, sunucu başına canlı konsollar, yerleşik bir dosya yöneticisi, planlanmış görevler ve tek tıklamayla yedeklemelerle değiştirir — hepsi çok kullanıcılı rol tabanlı erişime sahip temiz bir web arayüzünde bir araya getirilmiştir.

Crafty'yi kendi VPS'inizde barındırmak, dünyalarınızın, eklenti yapılandırmalarınızın ve oyuncu verilerinizin tam sahipliğini kontrol ettiğiniz donanım üzerinde tutar. Tarayıcıdan ayrılmadan popüler jar türlerinden — vanilla, Paper, Spigot, Forge ve Bedrock — yeni sunucular kurabilir ve ayrıntılı izinler kullanarak kapsamlı yönetimi arkadaşlarınızla veya moderatörlerle paylaşabilirsiniz.