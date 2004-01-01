Crafty Controller'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.
Birden fazla Minecraft Java ve Bedrock sunucusunu tek bir kontrol panelinden oluşturmak, yapılandırmak ve çalıştırmak için web tabanlı kontrol paneli.
Crafty Controller için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Crafty Controller ile neler oluşturabilirsiniz?
Crafty Controller, Minecraft Java ve Bedrock sunucularını tek bir kontrol panelinden yönetmek için açık kaynaklı bir web GUI'dir. SSH oturumları ve ekran sekmeleri arasında hokkabazlık yapma zahmetini, sunucu başına canlı konsollar, yerleşik bir dosya yöneticisi, planlanmış görevler ve tek tıklamayla yedeklemelerle değiştirir — hepsi çok kullanıcılı rol tabanlı erişime sahip temiz bir web arayüzünde bir araya getirilmiştir.
Crafty'yi kendi VPS'inizde barındırmak, dünyalarınızın, eklenti yapılandırmalarınızın ve oyuncu verilerinizin tam sahipliğini kontrol ettiğiniz donanım üzerinde tutar. Tarayıcıdan ayrılmadan popüler jar türlerinden — vanilla, Paper, Spigot, Forge ve Bedrock — yeni sunucular kurabilir ve ayrıntılı izinler kullanarak kapsamlı yönetimi arkadaşlarınızla veya moderatörlerle paylaşabilirsiniz.
Crafty Controller uygulamasının temel özellikleri
Çoklu sunucu kontrolü
Tek bir kontrol panelinden birden fazla Minecraft Java ve Bedrock sunucusunu paralel olarak başlatın, izleyin ve yönetin.
Web tabanlı konsol
Tarayıcıdan canlı sunucu günlüklerini yayınlayın ve komutlar gönderin; aranabilir geçmiş ve sunucu başına renk kodlu çıktı özelliğiyle.
Planlanmış görevler
Sunucuları manuel müdahale olmadan sağlıklı tutmak için yedeklemeleri, yeniden başlatmaları ve komut yürütmeyi cron tarzı zamanlamalarla otomatikleştirin.
Rol tabanlı erişim
Moderatörlerin ve topluluk üyelerinin root veya hassas kimlik bilgileri olmadan sunucuları çalıştırmaya yardımcı olabilmesi için kapsamlı izinlere sahip kullanıcılar tanımlayın.
Dosya yöneticisi
Sunucu dosyalarına — dünyalar, eklentiler, yapılandırmalar — SSH veya SFTP istemcileri olmadan doğrudan tarayıcıda göz atın, düzenleyin, yükleyin ve indirin.
Crafty Controller uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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